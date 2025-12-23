QuarterlyTheorySSMT

Teoría trimestral Indicador SSMT
Visión general
El Indicador SSMT de la Teoría Trimestral es una herramienta de vanguardia para MetaTrader 5 que revoluciona el trading fusionando la detección avanzada de divergencias con la visualización del ciclo trimestral. Diseñado para operadores de divisas, criptomonedas e índices que buscan información institucional de vanguardia, señala oportunidades de inversión de alta probabilidad utilizando la Técnica Secuencial de Dinero Inteligente (SSMT), una sofisticada evolución de los conceptos tradicionales de dinero inteligente. A diferencia de la SMT estándar, este enfoque secuencial es más avanzado y eficiente, y ofrece confirmación multiciclo para señales más inteligentes y fiables. Combinado con los cuadros de la Teoría del Trimestre y las líneas horizontales True Open, permite a los operadores anticiparse a los cambios del mercado con una precisión sin precedentes, perfecta para las estrategias de swing y posición.

Características principales

Detección de Divergencia SSMT Secuencial: Emplea la Técnica de Dinero Inteligente Secuencial, una herramienta refinada y más eficiente del Concepto de Dinero Inteligente, distinta de la SSMT normal. Busca divergencias alcistas/bajistas en 4 ciclos (90 minutos, Micro, Diario, Semanal) para descubrir zonas de acumulación y distribución institucional con una precisión superior.
Visualización de la Teoría Trimestral: Visualiza dinámicamente cuadros trimestrales con etiquetas intuitivas, mostrando anclajes, inicios y finales de ciclo. Incluye soporte para ciclos semanales de 7 días, ideal para activos volátiles como criptomonedas e índices.
Líneas abiertas reales: Traza niveles horizontales estratégicos de soporte/resistencia (TDO, TWO, TASO, TLSO, TNYSO, TPMSO, TMS) derivados de aperturas trimestrales, proporcionando puntos de referencia procesables.
Sistema de invalidación de guardia: Invalida de forma inteligente las señales sólo cuando el par divergente supera su extremo, minimizando los falsos positivos y aumentando la confianza en la negociación.
Entradas altamente personalizables: Ajuste los colores, los rellenos, los tipos de ciclo y los elementos visuales para adaptarlos a su estilo de negociación: las señales SSMT alcistas aparecen por defecto en un llamativo azul oscuro para facilitar su identificación.
Actualizaciones en tiempo real: Garantiza que los elementos visuales se mantengan actualizados y precisos sin necesidad de actualizaciones manuales, adaptándose perfectamente a las condiciones del mercado en tiempo real.
Soporte versátil de múltiples marcos temporales: Opera en cualquier marco temporal, con el ciclo Micro optimizado para datos M5 para maximizar la disponibilidad histórica.
Funcionamiento
En esencia, el indicador calcula los tiempos precisos del ciclo a partir de anclajes personalizables (como fechas clave) y aplica el SSMT secuencial para detectar divergencias. Las señales alcistas surgen cuando los ciclos inferiores muestran mínimos o máximos más altos en comparación con los ciclos superiores, lo que indica un potencial alcista; las señales bajistas indican lo contrario. Los recuadros trimestrales delimitan visualmente las fases del ciclo, mientras que las líneas True Open sirven como niveles dinámicos. El mecanismo de guardia vigila atentamente la acción del precio del par divergente, confirmando la validez y protegiendo contra los "whipsaws" para una experiencia de negociación más eficiente.

Entradas y personalización

Configuración del ciclo: Defina las fechas de anclaje, seleccione los tipos de ciclo (Diario, 90 minutos, Micro, Semanal) y active/desactive las funciones.
Mejoras visuales: Ajuste los colores de los cuadros/etiquetas, la transparencia de relleno, los estilos de línea y los anchos para obtener un aspecto gráfico personalizado y profesional.
Ajustes de guardia: Personalice los umbrales de invalidación y las ventanas de supervisión para adaptarlos a su tolerancia al riesgo.
Controles de visualización: Activar/desactivar cuadros, etiquetas, líneas y marcadores de divergencia para un análisis sin desorden.
Instrucciones de uso

Adjunte el indicador a su gráfico MT5 preferido.
Introduzca las fechas de anclaje para alinearlas con los ciclos trimestrales o personalizados.
Observe las flechas de divergencia emparejadas con los cuadros trimestrales para identificar oportunidades de entrada.
Aproveche las líneas True Open para una colocación precisa de stop-loss y take-profit.
Confíe en la guardia para filtrar las señales invalidadas, garantizando sólo operaciones de alta calidad.
Optimizado para los principales pares e índices; destaca en H1/D1 para obtener una visión clara de las divergencias.
Ventajas

Reducción del ruido: La confirmación SSMT secuencial multiciclo filtra el ruido del mercado para obtener señales enfocadas con láser.
Claridad visual: Los gráficos intuitivos aceleran la toma de decisiones en entornos de ritmo rápido.
Preparado para Backtesting: Totalmente compatible con el probador de estrategias de MT5 para una sólida validación.
Valor educativo: Una puerta de entrada para dominar los conceptos avanzados de Smart Money y la teoría de los trimestres.

Aumento de la eficacia: Más avanzado que las herramientas estándar, ofreciendo resultados fiables con menos esfuerzo.


Descargo de responsabilidad
Este indicador se proporciona únicamente con fines educativos y analíticos. El trading conlleva riesgos inherentes, y el rendimiento histórico no predice resultados futuros. No se trata de asesoramiento financiero. Opere siempre de forma responsable, empezando con cuentas demo para familiarizarse con sus características.

Productos recomendados
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descripción Técnica del Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 El Delta Profile es un indicador desarrollado para MetaTrader 5 con enfoque en el análisis detallado del flujo de volumen dentro de un rango definido de velas. Organiza y muestra información sobre el desequilibrio de volúmenes positivos (asociados a movimientos alcistas) y negativos (asociados a movimientos bajistas) en diferentes niveles de precio. El resultado es una visión clara de los puntos del gráfico donde se concentra la
Probability Advanced Indicator
Dioney De Jesus Batista Alves
Indicadores
El   ProbabilityAdvancedIndicator   es una herramienta sofisticada de análisis de probabilidad de tendencia, diseñada para operaciones de   scalping   y   day trading . Combina múltiples indicadores técnicos y análisis multi-timeframe para generar señales visuales claras de probabilidad de compra/venta. El   ProbabilityAdvancedIndicator   es una herramienta completa para traders que buscan: Toma de decisiones basada en probabilidades Análisis técnico consolidado Flexibilidad para diferentes esti
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Universal Volatility Compass
Guillermo Pineda
Indicadores
Universal Volatility Compass (UVC): Navegue los Ciclos del Mercado con Confianza en Todos los Activos Desde su introducción en 1993, el Índice de Volatilidad CBOE (VIX) se ha convertido en la medida de referencia para el riesgo de mercado y el miedo de los inversores en el mercado de valores. Las lecturas altas del VIX señalan una mayor volatilidad y a menudo coinciden con los mínimos del mercado, mientras que las lecturas bajas sugieren complacencia y los máximos del mercado. Pero, ¿qué pasa c
Blow it Up That Questions Your Life Choices
Fatih Klavun
Indicadores
"¡Vuélalo!": el indicador de trading que cuestiona tus decisiones vitales Cansado de los indicadores aburridos? Conoce a tu nuevo compañero de mercado que cumple: F lechas "¡YOLO BUY!" cuando probablemente deberías entrar en pánico Confeti de rectángulos explosivos ( porque, ¿por qué no?) 200+ citas que te destrozan el alma como "Tu stop loss es imaginario" y "Esto no es trading, es donar a las ballenas" Alertas aleatorias que asan tu estrategia . Este indicador es como una te
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
MetaTraderPro Premium Indicator
Dione Da Silva Ribas
Indicadores
MetaTraderPro Premium Indicator (MT5) El MetaTraderPro Premium Indicator está diseñado para identificar de manera clara y objetiva posibles puntos de entrada y salida en el mercado. Con señales mostradas directamente en el gráfico, ofrece practicidad y rapidez en la toma de decisiones. Ventaja clave: el indicador no repinta ni recalcula después del cierre de la vela, garantizando señales consistentes y confiables. Características: Flechas de compra y venta en el gráfico Sin repintar ni
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indicadores
Herramienta avanzada de análisis de perfiles de volumen para MetaTrader 5 Kecia Volume Profile Order Finder proporciona a los operadores capacidades de análisis de perfiles de volumen. Este indicador MT5 combina la visualización del perfil de volumen con cálculos estadísticos para ayudar a identificar posibles oportunidades de trading y sugiere niveles de entrada, stop loss y take profit basados en la estructura del mercado. Visualización del Perfil de Mercado Transforme su gráfico con visualiza
Trading Sessions Indicator Pro
Andrei Sviatlichny
Indicadores
El indicador de sesiones de trading destaca los inicios y finales de cada sesión de trading . Versión de pago del producto Trading_Sessions_Indicator_Free con la posibilidad de personalizar el Inicio/final de las sesiones. [OPCIONES] Asian session Open Asian session Close Asian session OpenSummertime Asian session CloseSummertime European session Open European session Close European session Open European session Close Timeshift Utilice los marcos de tiempo M15-H2 para obtener los mejores res
Gann Angles end Box MT5
Kirill Borovskii
Indicadores
Este indicador es, sin duda, la mejor variación de los ángulos de Gann entre otros. Permite a los operadores que utilizan métodos de Gann calcular automáticamente los ángulos de Gann para el instrumento negociado. La escala se calcula automáticamente cuando el indicador se adjunta al gráfico. Al cambiar de marco temporal, el indicador recalcula la escala para el marco temporal actual. Además, puede introducir sus propias escalas para los ángulos de Gann. Puede introducir sus propias escalas para
Indicador Taurus All4 MT5
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
Indicador Taurus All4 Taurus All4 El Taurus All4 es un indicador de alto rendimiento, que indica la fuerza de la tendencia y puede observar la fuerza de la vela. Nuestro indicador tiene más de 4 confirmaciones de tendencia. Es muy sencillo y fácil de usar. Modos de confirmación Confirmaciones de tendencias de velas: Cuando la vela cambia a verde claro, la tendencia es alta. Cuando la vela cambia a rojo, la tendencia es hacia abajo. Cuando la vela muda para rojo oscuro, la tendencia es baja.
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
nuestro indicador   Basic Support and Resistance   es la solución que necesita para aumentar su análisis técnico.Este indicador le permite proyectar niveles de soporte y resistencia en el gráfico/ mt4 gratuita características Integración de los niveles de Fibonacci: Con la opción de mostrar los niveles de Fibonacci junto con los niveles de soporte y resistencia, nuestro indicador le brinda una visión aún más profunda del comportamiento del mercado y las posibles áreas de inversión. Optimizació
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicadores
Velas Delta + CVD & CVD Indicador de flujo de órdenes que combina Delta (compra-venta), Delta de volumen acumulado (CVD) y un sistema único de velas sintéticas basado en CVD. Muestra la presión de compra/venta, la agresividad del volumen y los cambios de impulso con el histograma Delta opcional, la línea CVD y las velas combinadas CVD+Delta. Útil para scalping, trading intradía, detección de divergencias y comprensión del dominio comprador/vendedor. Visión general El indicador Delta + CVD y
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El Weis Wave Chart Forex para MT5 es un indicador de precio y volumen. La lectura de Precio y Volumen fue ampliamente difundida a través de Richard Demille Wyckoff en base a las tres leyes creadas por él: Oferta y Demanda, Causa y Efecto y Esfuerzo vs. Resultado. En 1900, R.Wyckoff ya utilizaba el gráfico de ondas en sus análisis. Muchos años después, alrededor de 1990, David Weis Automatizó el gráfico de ondas de R. Wyckoff y hoy os traemos la evolución del gráfico de ondas de David Weis. Muest
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
Indicador de Oferta y Demanda + ADD-ON GRATUITO de Medición de la Fuerza de la Divisa ¿Busca una herramienta potente que le ayude a identificar las zonas más reactivas del mercado de divisas? Nuestro indicador de oferta y demanda para MetaTrader 4 y 5 es exactamente lo que necesita. Con sus avanzados algoritmos y análisis en tiempo real, este indicador ayuda a los operadores de todos los niveles de experiencia a tomar decisiones comerciales informadas. El indicador de la oferta y la demanda es u
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Time & Sales Tick Indicator es un indicador para MetaTrader 5 que muestra información de ticks en tiempo real. Presenta el precio, el volumen de ticks y la hora directamente en el gráfico. Funcionalidad Muestra datos de ticks, incluyendo precio, volumen y tiempo, en un panel dentro del gráfico. Agrupa los ticks en intervalos definidos por el usuario, con colores diferenciados (verde para alza, rojo para baja). Permite posicionar el panel en cualquiera de las esquinas del gráfico.
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Heiken Ashi CE Filtered MT5 es un indicador técnico para la plataforma MetaTrader 5. Integra gráficos de velas suavizadas con una estrategia de salida dinámica y un filtro de tendencia personalizable para ofrecer señales claras de compra y venta. El indicador está diseñado para mejorar la detección de tendencias y la fiabilidad de las señales reduciendo el ruido del mercado. Si desea ver más productos de alta calidad o encargar el desarrollo/conversión de sus propios productos, v
Waves PRO
Flavio Javier Jarabeck
Indicadores
Para aquellos que aprecian el enfoque de Richard Wyckoff para leer los mercados, en Minions Labs diseñamos una herramienta derivada - sí, derivada, pusimos nuestra propia visión y salsa en este indicador - que llamamos Waves PRO . Este indicador proporciona un ZigZag controlado por la volatilidad del mercado (ATR) para construir sus tramos, Y en cada tramo del ZigZag, presentamos las estadísticas de datos vitales sobre el mismo. Simple y objetivo. Este indicador también se deriva del gran libro
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicadores
Ultimate Boom and Crash Indicator El Ultimate Boom and Crash Indicator es una herramienta de vanguardia desarrollada por Coetsee Digital , diseñada para identificar oportunidades potenciales de picos en el mercado. Creado para los operadores que se centran en los mercados sintéticos Deriv y Weltrade, este indicador está optimizado para operar exclusivamente en los marcos temporales de 3 minutos (M3), 5 minutos (M5), 15 minutos (M15), 30 minutos (M30) y 1 hora (H1), y sólo admite los siguientes
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
BlockOscilationDay – Análisis Visual de Mercado Profesional Descripción BlockOscilationDay es un indicador técnico sofisticado que ofrece un análisis visual claro y elegante de los movimientos del mercado. Diseñado para traders que valoran la simplicidad y la eficiencia, el indicador combina múltiples capas de información en una interfaz limpia e intuitiva. Características principales Análisis Multitimemarco Líneas de tendencia dinámicas configurables en cualquier temporalidad Visualización
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
La versión gratuita de ProEngulfing es QualifiedEngulfing, con una limitación de una señal por día y menos funciones. Únete al canal de Koala Trading Solution en la comunidad de mql5 para conocer las últimas novedades sobre todos los productos de Koala. Enlace de acceso: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La versión MT4 de este producto ya está disponible para descargar en el siguiente enlace: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Presentamos ProEngulfing
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Una de las secuencias numéricas se llama "Secuencia de incendios forestales". Ha sido reconocida como una de las secuencias nuevas más bellas. Su característica principal es que esta secuencia evita tendencias lineales, incluso las más cortas. Es esta propiedad la que formó la base de este indicador. Al analizar una serie de tiempo financiera, este indicador intenta rechazar todas las opciones de tendencia posibles. Y solo si falla, entonces reconoce la presencia de una tendencia y da la señal
SP Market Profile MT5
Jonathas Silva
Indicadores
SafeProfit Market Profile es el indicador de seguimiento más avanzado del mercado Forex. Fue desarrollado para rastrear el perfil de mercado de cada sesión del día: asiático, europeo y americano. Con este indicador operarás Intradía sonriendo ... sabiendo exactamente dónde están posicionados los Big Players y el momento exacto hacia donde se dirigen. El indicador es simple, rápido y objetivo, rastreando cada movimiento de los Grandes Jugadores en precio. Salga de la estadística del 95% que solo
Boom kerdoskopos
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador Boom Kerdoskopos - Vender con confianza El indicador Boom Kerdoskopos es el sueño de un scalper para los mercados Boom en el marco de tiempo M1 . Diseñado para protegerle de los picos, proporciona flechas amarillas precisas para las entradas de venta y señales de salida cruzadas rojas para que siempre sepa cuándo entrar y salir de la operación. Con alertas inteligentes (audible, push, correo electrónico), puede operar sin estrés y asegurar 8-10 velas seguras cada vez. Es perfecto pa
Golden Limit
Renato Fridschtein
Indicadores
¡No hay límites! Golden Limit es el indicador definitivo para obtener lecturas claras y sencillas de los movimientos de los precios en los gráficos. Proyecta rangos de soporte y resistencia, calculados por modelos estadísticos que involucran la Acción del Precio y la secuencia de Fibonacci, revelando de antemano el comportamiento de los precios y los mejores lugares para operar y no operar. También cuenta con dos medias móviles para ayudar a elegir las mejores entradas. El método Golden Limit f
Los compradores de este producto también adquieren
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Indicador de Armónicos es un tablero de patrones armónicos. Reconoce todos los patrones principales. MonsterDash es un tablero que muestra todos los patrones detectados para todos los símbolos y (casi) todos los plazos en formato ordenable y desplazable . Los usuarios pueden añadir sus propios patrones definidos por el usuario . MonsterDash puede abrir y actualizar gráficos con el patrón encontrado. Configuración Los ajustes por defecto de MonsterDash son lo suficientemente buenos l
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
IQ FX Gann Levels es un indicador de precisión basado en los métodos de raíz cuadrada de W.D. Gann. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado, cuya técnica de negociación se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y matemáticas antiguas que demostró ser extremadamente precisa. Descargue la versión de Metatrader 4 Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo . Descargo de responsabilidad: Debido a restricciones regulator
Technical Ratings Indicator MT5
Hieronymos Junior Starch
Indicadores
Calificaciones técnicas para MT5 Un panel de análisis multiindicador que muestra señales técnicas agregadas directamente en sus gráficos de MetaTrader 5. Este indicador calcula señales de compra, venta y neutrales a partir de 11 osciladores, 15 medias móviles y puntos de pivote clásicos, presentándolas en un único panel organizado. Qué hace Technical Ratings analiza múltiples indicadores técnicos simultáneamente y presenta su consenso como claras señales de trading. En lugar de abrir docenas de
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicadores
Analizador de Ondas de Elliot Pro calcula las Ondas de Elliot para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y los niveles de entrada. Principalmente para Swing Trading Estrategias. Por lo general, uno abriría una posición en la dirección de la tendencia de la onda 3 o una corrección de la onda C . Este indicador traza los niveles objetivo para la onda actual y la siguiente. Las reglas más importantes para el análisis de la onda de Elliot son verificadas por el indicador. La versión Pro
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicadores
Indicador profesional de scalping para XAUUSD y los principales pares de divisas Orderflow Scalp Pro ofrece inteligencia comercial de nivel institucional a través de análisis avanzados de volumen, cálculos dinámicos de VWAP y señales de flecha de precisión. Este completo sistema de trading transforma los complejos datos del mercado en señales claras y procesables para una rentabilidad consistente en plazos de 3-4 minutos. Tres potentes componentes en un solo sistema Perfil de volumen HeatMap Tra
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indicadores
Este indicador crea un mapa térmico basado en la profundidad de mercado del símbolo actual o de otro símbolo. Otro símbolo es útil cuando se negocia en el mercado de futuros y un contrato tiene una división "mini" y "completa". Por ejemplo, en Brasil (B3 - BMF&Bovespa), WDO y DOL son contratos de futuros Forex de BRL/USD (donde 1 DOL = 5 WDO) y los grandes bancos trabajan principalmente con DOL (donde la liquidez es importante). Por favor, utilice con M1 timeframe , los objetos son demasiado pe
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indicadores
En el sistema de negociación "Masters of Risk ", uno de los conceptos principales está relacionado con los lugares donde los mercados cambian de dirección. De hecho, se trata de un cambio de prioridad y una violación de la estructura de tendencia en los extremos del mercado, donde supuestamente hay o habría stop-losses de participantes "inteligentes" que están fuera de los límites de la acumulación de volumen. Por esta razón, los llamamos "Patrones de Reversión " - lugares con mucho peso para el
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indicadores
El indicador Volume Spread Analysis se basa en el método original Volume Spread Analysis. Fue diseñado para el reconocimiento rápido y fácil de patrones VSA. Aunque este indicador parece muy simple, es la herramienta más sofisticada que hemos creado. Es una herramienta analítica realmente potente que genera señales de trading muy fiables. Debido a que es muy fácil de usar y comprensible, es adecuado para todo tipo de trader, independientemente de su experiencia. ¿Qué es VSA? VSA - Volume Spread
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indicadores
100PIPSsignals — Sistema de cruce rápido de EMA para oro (M1) Un indicador ligero de cruce de EMA diseñado para CFD de oro en gráficos de 1 minuto. Marca los puntos de entrada de bajo riesgo con flechas claras y círculos dorados, valida los movimientos según un objetivo mínimo de pips configurable y puede enviar alertas/notificaciones. Cómo funciona (simple) El indicador utiliza dos medias móviles exponenciales (EMA rápida y EMA media). Cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA media, a
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicadores
Bill Williams Advanced está diseñado para el análisis automático de gráficos utilizando el sistema "Profitunity" de Bill Williams. El indicador analiza cuatro marcos temporales a la vez. Manual (Be sure to read before purchasing) Ventajas 1. Analiza el gráfico utilizando el sistema "Profitunity" de Bill Williams. Las señales se muestran en una tabla en la esquina de la pantalla y en el gráfico de precios. 2. Encuentra todas las señales AO y AC conocidas, así como las señales de zona. 3 . Equipa
Otros productos de este autor
CISD Change In The State of Delivery
Mohan Shivaji Shivtare
Indicadores
CISD Levels Pro dibuja automáticamente niveles de compra y venta CISD directamente en su gráfico. Destaca los niveles pendientes mientras se están formando, y luego marca los niveles confirmados después del cierre de la vela de confirmación. Las flechas de confirmación opcionales le ayudan a detectar la señal rápidamente. Esta herramienta está diseñada para operadores que desean una visualización de niveles CISD limpia y sencilla, sin indicadores adicionales ni desorden. Características princ
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario