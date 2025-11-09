Edge Finder Pro 001 es su asistente visual de negociación todo en uno, diseñado para eliminar el ruido del mercado y destacar las oportunidades de negociación de alta probabilidad de un vistazo. Se trata de una versión mejorada con niveles de toma de beneficios, mejor visibilidad de los gráficos y mayor facilidad para entrar y salir del mercado .

Cómo funciona (la idea central):

En lugar de sobrecargar su gráfico con números complejos, Edge Finder Pro 0 0 1 utiliza un sistema único, codificado por colores para pintar el panorama del mercado con claridad.

Visualización de Tendencia y Momento: El indicador analiza el mercado y colorea dinámicamente las barras de precios. Los colores específicos le indican instantáneamente si la tendencia es fuertemente alcista, débilmente alcista, fuertemente bajista o débilmente bajista, permitiéndole operar con el flujo del mercado.

Señales inteligentes de entrada y salida: Genera señales claras de "flecha hacia arriba" y "flecha hacia abajo" en el gráfico. Estas señales sólo se activan cuando su avanzado algoritmo confirma una confluencia entre la dirección de la tendencia y la fuerza del impulso, filtrando las falsas alarmas.

* Tablero de Seguridad Integrado: Un panel simple e intuitivo en su gráfico muestra el estado actual del mercado (Tendencia/Rango), acción recomendada (Comprar/Vender/Esperar), manteniéndole informado y en control.

En esencia, Edge Finder pro 001 traduce los complejos datos del mercado en señales visuales sencillas y procesables, permitiéndole tomar decisiones comerciales más rápidas y seguras.

El indicador utiliza un análisis RSI mejorado combinado con un análisis numérico. Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar el marco temporal M15 (15 minutos), especialmente con el oro y su trabajo con otros símbolos. Puede cambiar al marco temporal de 5 minutos si pierde una señal de compra o venta. El algoritmo del indicador fue diseñado específicamente para este marco temporal, proporcionando el equilibrio perfecto entre la precisión de la señal y el ritmo de negociación.

h ttps:// www.youtube.com/watch?v=ef4erp7JLx4

Edge Finder Pro 001 Recomendado :

*Depósito mínimo 1000$.

*menos tiempo M15

* actúe cuando vea la línea vertical azul y espere a que aparezca una flecha de compra que coincida con ella, tanto si aparece en el gráfico como en la ventana inferior, y viceversa cuando vea la línea vertical roja. Esta versión ha sido desarrollada y mejorada, y se han añadido niveles de Fibonacci que sirven como estaciones de toma de beneficios y facilitan la entrada, salida, refuerzo y enfriamiento.

*Existen algunos indicadores gratuitos disponibles en el mercado que pueden añadirse como indicadores complementarios, más que esenciales, que contribuyen a mejorar el aspecto visual. Puede ponerse en contacto con nosotros para conocerlos y ajustar la configuración a su método de trabajo, ya que el operador diario tiene una configuración diferente a la del operador semanal y el inversor.

*Cuando aparezca la línea roja o azul en la última vela. No entre en la operación inmediatamente. Debe esperar una o dos velas en el marco temporal de un cuarto de hora hasta que se confirme que la línea es un pico de saturación o un valle de saturación. A continuación, entre con la señal hasta el nivel de Fibonacci más cercano.

Puedo ponerme en contacto con quien quiera comprarlo, alquilarlo o probarlo gratis en Zoom para asegurarme de que lo utiliza correctamente.