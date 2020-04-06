Grab of GBP

Nombre del producto: GRAB (GBPUSD)

Ajustado con precisión a la "Gran Libra Esterlina". Diseñado para una composición agresiva.

GRAB no es un EA genérico multidivisa. Es un motor algorítmico especializado optimizado específicamente para GBPUSD. La libra es famosa por su volatilidad explosiva y sus patrones únicos de "London Fake-out", y este sistema está calibrado para explotar exactamente esos comportamientos.

Se activa únicamente durante los dos momentos de mayor liquidez del día en Forex -la apertura de Londres y la apertura de Nueva York- para captar el intenso flujo institucional.

🇬🇧 ¿Por qué GBPUSD?

Esta estrategia se creó porque los EA genéricos fallan con la libra. Los pares GBP tienden a tener "stophunts" (falsas rupturas) seguidas de movimientos direccionales masivos.

  • Ajustado para GBP: Las distancias de ruptura, los umbrales de volumen y los filtros de volatilidad están codificados para que coincidan con el "latido" específico del par GBPUSD. Funciona mejor aquí porque ningún otro par se mueve como el Cable.

💰 Las Matemáticas: Alto Riesgo-Recompensa (Expectativas)

LEA ESTO ANTES DE COMPRAR: Esto NO es un scalper de alta ganancia que toma 5 pips de ganancia.

  • La Filosofía: Apuntamos a grandes movimientos con un stop ajustado.

  • La realidad: Usted debe esperar una menor tasa de ganancias (por lo general 35-45%). Tendrá rachas perdedoras.

  • La ventaja: La estrategia tiene como objetivo una relación Riesgo:Recompensa de hasta 1:3.

    • Ejemplo: Una operación ganadora (+3%) puede cubrir tres operaciones perdedoras (-1% cada una).

    • Esta ventaja matemática permite que la cuenta crezca significativamente a largo plazo, incluso si pierde más operaciones de las que gana.

Características principales

  • Compuesto agresivo: El EA incluye un módulo de tamaño de lote basado en el riesgo. A medida que su cuenta crece, el tamaño de la operación crece, buscando curvas de equidad exponenciales.

  • Filtro de volumen institucional: Las operaciones son validadas por un algoritmo propio de Flujo de Volumen. Si no hay volumen, el EA se mantiene plano, evitándole trampas de baja liquidez.

  • Sistema de entrada inteligente: Se acabaron los errores de "Precio no válido". El EA adapta inteligentemente su tipo de ejecución (órdenes Stop, Límite o Mercado) basándose en el spread en tiempo real, el deslizamiento y los gaps de precios.

⚠️ Advertencia sobre las condiciones del mercado

Este EA prospera en entornos de Tendencia y Alta Volatilidad.

  • Mejores condiciones: Días direccionales fuertes, rupturas de noticias y tendencias claras.

  • Peor condición: Consolidación ajustada, rangos planos y vacaciones de verano de bajo volumen.

  • Durante la consolidación, el EA puede sufrir pequeñas pérdidas. Este es el "coste del negocio" para atrapar las grandes tendencias.

⚙️ Recomendaciones

  • Símbolo: GBPUSD (No utilizar en otros pares).

  • Marco de tiempo: M5 (5 Minutos).

  • Tipo de cuenta: ECN o Raw Spread (Spread bajo es crítico para los stops ajustados).

  • Saldo Mínimo: $200 (para 0.01 lotes), $1,000+ recomendado para una adecuada gestión del riesgo.

  • VPS: Altamente recomendado para una ejecución precisa en las aperturas de sesión.

🔧 Guía de Parámetros

  • InpRiskPercent: El % de tu cuenta a arriesgar por operación (Por defecto: 2,0%).

  • InpEnableLondon: Habilitar/Deshabilitar la estrategia Breakout.

  • InpEnableNY: Habilita/Deshabilita la estrategia Reversal.

  • InpFixedLot: Establecer a > 0.0 si prefiere tamaños de lote fijos en lugar de auto-compounding.

Deje de scalping por centavos. Opere los movimientos reales.


