Grab of NQ

ATENCION!

PARA PODER PUBLICAR EL EA ADAPTADO A NQ EN EL MERCADO MT5 TUVE QUE AGREGAR FOREX = TRUE POR DEFECTO, NO FUE PROBADO EN FOREX, FUE ADAPTADO PARA NQ, ASI QUE CAMBIEN ESO A FOREX=FALSE O NO OBTENDRAN LOS MISMOS RESULTADOS QUE EN LAS IMAGENES.

¡¡¡¡¡¡¡TAMBIÉN NO ME PERMITIÓ ESTABLECER LOS AJUSTES CORRECTOS COMO EN FOREX, ASÍ QUE ES IMPORTANTE CAMBIAR LOS AJUSTES:

¿Es esto forex?=false

Fixed Offset=100

Trade London?=usted decide

Min Range Points=100

Compruebe la captura de pantalla para los ajustes más óptimos !!!!!!!

Nombre del producto: GRAB EA - Índice Profesional Fader



Capture los movimientos que importan. Sesión de Trading Automatizado para Índices.

GRAB EA es un motor de trading especializado diseñado exclusivamente para la naturaleza de alta volatilidad de los Índices Globales (US30, NAS100, GER40). En lugar de perseguir las rupturas, este sistema utiliza un enfoque de "Desvanecimiento", centrándose en los acaparamientos de liquidez y la búsqueda de stops que se producen con frecuencia cuando abren las bolsas de Londres y Nueva York.

Al analizar la estructura previa a la apertura del mercado, el AE calcula automáticamente los puntos de entrada óptimos mediante órdenes limitadas. De este modo, se asegura de ejecutar al mejor precio posible, evitando el deslizamiento a menudo asociado con la ejecución de mercado en índices de rápido movimiento.

Características principales

Optimizado para índices: La lógica está específicamente ajustada para activos como el Nasdaq (NAS100), Dow Jones (US30) y DAX (GER40) , donde los picos de volatilidad en la campana de apertura son más predecibles.

Lógica de doble sesión: Tiene como objetivo la apertura de Londres y la apertura de Nueva York , los dos momentos del día con más liquidez para los CFD sobre índices.

Sistema de Entrada Inteligente: Coloca Órdenes Límite pendientes (Límite de Compra y Límite de Venta) en los extremos de volatilidad calculados. No persigue el precio; deja que el pico de liquidez venga a usted.

Matemáticas basadas en porcentajes: A diferencia de los EAs genéricos que fallan en activos de alto valor, GRAB EA cuenta con un Modo Porcentual Dinámico . Calcula automáticamente los Stops y Objetivos basándose en el valor actual del activo (por ejemplo, un movimiento del 0,10%), asegurando que la estrategia se adapta perfectamente tanto si el Dow está en 30.000 como en 40.000.

Protección One-Cancels-Other (OCO): Una vez introducida una operación, la orden pendiente contraria se elimina automáticamente para evitar la doble exposición.

Filtros de Noticias y Rango: Incluye un filtro de "Rango Mín/Máx" para evitar operar durante mercados muertos o días con gaps extremos e impredecibles.

Cómo funciona

Cada día a las horas de sesión especificadas, el EA escanea el historial inmediato del mercado para definir el "Rango de Negociación". A continuación, proyecta bandas de volatilidad por encima y por debajo de este rango.

Colocación: Establece un Límite de Venta por encima del rango y un Límite de Compra por debajo del rango. El "Agarre": La estrategia anticipa un "Stop Hunt" o "Liquidity Grab" en el que el índice sube brevemente para despejar las órdenes antes de dar marcha atrás. Ejecución: Si el mercado alcanza nuestra Orden Límite, entramos en la operación en la dirección opuesta a la subida, buscando una reversión a la media.

Notificaciones y alertas

Nunca se pierda una configuración. El EA está equipado con un completo sistema de alertas (Email & Mobile Push):

Alerta de Límite Enviado: Sepa exactamente cuando se colocan las órdenes.

Alerta de Entrada: Notificación instantánea cuando se ejecuta una operación.

Alertade Salida: Notificación cuando se alcanza el Take Profit o Stop Loss.

Ajustes

Horarios de sesión: Horas totalmente personalizables para las aperturas de Londres y Nueva York (se ajusta automáticamente para las anomalías del horario de verano).

Ajustes de riesgo: Elija entre Puntos Fijos o Porcentaje Dinámico (Recomendado para Índices).

Gestión del dinero: Tamaño de lote ajustable y límites de lote máximo.

Filtros diarios: Activar la negociación para días específicos (por ejemplo, evitar los viernes volátiles).

Recomendaciones