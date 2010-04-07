Gold Liquidity Sentinel
- Asesores Expertos
- Elaxe
- Versión: 2.1
- Actualizado: 18 enero 2026
- Activaciones: 5
GOLD LIQUIDITY SENTINEL PRO es un sistema de trading algorítmico premium diseñado para el mercado XAUUSD (Oro). A diferencia de los indicadores minoristas estándar, este EA opera con la lógica de Barrido de Liquidez Institucional, identificando dónde entra el "Dinero Inteligente" en el mercado para capturar las reversiones de alta probabilidad.
¿Por qué GOLD LIQUIDITY SENTINEL PRO?
- 100% Fiabilidad de los Datos de Tick: Rigurosamente probado con ticks reales de mercado para asegurar que el backtest coincide perfectamente con la ejecución en vivo.
- Flujo de Órdenes Institucional: El EA escanea periodos retrospectivos para identificar trampas de liquidez por encima/debajo de los máximos y mínimos históricos.
- Gestión de Riesgo Certificada (Pass 0.119): Tamaño de lote dinámico incorporado y estrictos protocolos de riesgo por operación para proteger su capital.
- Motor de seguimiento inteligente: Un sofisticado trailing stop dinámico asegura sus ganancias automáticamente en los marcos temporales M1/H1.
- Ejecución optimizada en el tiempo: Opera estrictamente durante las horas de máxima liquidez (10:00 - 22:00) para evitar diferenciales erráticos de bajo volumen.
Métricas clave de rendimiento:
- Factor de recuperación: 12,43 - Demostrando una resistencia excepcional tras las caídas del mercado.
- Factor de beneficio: 1,30+ con crecimiento sostenido en diversas condiciones de mercado.
- Tasa de ganancias: Ejecución de alta probabilidad con una tasa de aciertos superior al 60%.
Recomendaciones:
- Símbolo: XAUUSD (Oro).
- Marco temporal: M1 (Un Minuto) para máxima precisión.
- Cuenta: ECN / Raw Spread con apalancamiento 1:500