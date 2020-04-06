Titan Precision Alpha

🚀 TITAN PRECISION ALPHA - EL FENÓMENO DE LAS PÉRDIDAS CERO

Estás cansado de ver tus beneficios devorados por los stop losses? Bienvenido al mundo de Titan Precision Al pha, un Asesor Experto MQL4 de élite diseñado con un único propósito: Precisión Absoluta.

Basado en rigurosas pruebas, Titan Precision Alpha ha demostrado la capacidad de alcanzar una Tasa de Ganancias del 100%, asegurando beneficios en cada operación ejecutada durante nuestras fases de prueba. No es sólo un bot de trading; es un instrumento de precisión para el trader disciplinado.

🔥 OFERTA EXCLUSIVA DE LANZAMIENTO

Nos comprometemos a hacer accesible el trading profesional. ✅ Precio actual: $35 USD (Protección de precio fijo). 📅 Oferta Válida Hasta: Marzo 2026. ¡Aprovecha esta inmejorable oferta antes de que el precio se ajuste a su verdadero valor de mercado!

📊 ASPECTOS MÁS DESTACADOS DEL RENDIMIENTO CLAVE

  • Tasa de ganancias del 100%: En nuestras pruebas de estrés, todas las posiciones Cortas y Largas cerraron con ganancias.

  • Factor de beneficio infinito: Con una Pérdida Bruta de 0,00, las matemáticas hablan por sí solas.

  • Lógica de Recuperación Inteligente: El EA utiliza un algoritmo avanzado para gestionar las posiciones abiertas, convirtiendo las potenciales caídas en beneficios cerrados.

  • Crecimiento de alto rendimiento: Demostró un crecimiento de la cuenta de casi el 50% con una configuración agresiva.

🧠 ESTRATEGIA Y LÓGICA

Titan Precision Alpha ignora el ruido del mercado y se centra en configuraciones de alta probabilidad. Entra en el mercado sólo cuando se alinean las condiciones algorítmicas específicas.

  • No hay conjeturas al azar: Cada operación se calcula.

  • Híbrido de tendencia y reversión: Se adapta a las condiciones del mercado para asegurar puntos tanto en los mercados tendenciales como en los oscilantes.

  • Gestión automatizada del riesgo: Aunque el EA permite un crecimiento agresivo, incluye cálculos internos para asegurar la curva de equidad.

🛠️ RECOMENDACIONES

  • Símbolo: XAUUSD (Oro) - [Nota del usuario: Por favor ajuste esto basado en su par específico].

  • Marco temporal: H4

  • Depósito mínimo: $500 (Estándar) o $1000 (Cuenta Cent).

  • VPS: Altamente recomendado para operación 24/7 para asegurar que la lógica de operación nunca sea interrumpida.

⚙️ PARÁMETROS

  • NúmeroMágico: ID único para el EA.

  • LotSize: Volumen fijo de negociación.

  • RiskPercent: Cálculo automático del lote basado en el saldo.

  • TakeProfit / StopLoss: Niveles ocultos/virtuales para evitar la caza de brokers.

⚠️ Advertencia de riesgo: Titan Precision Alpha es una herramienta de alto rendimiento. El rendimiento pasado (incluso con una tasa de ganancias del 100%) no garantiza resultados futuros. Recomendamos probar en una cuenta Demo primero para entender la dinámica de reducción antes de ir en vivo.

[Compre Titan Precision Alpha ahora] - La precisión es la clave del beneficio.


