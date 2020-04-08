Fast multi timeframe pivots m1 to weekly
- Indicadores
- Alireza Ahadi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Rápidos pivotes multitrama - Niveles de precisión de M1 a W1
- Detección ultrarrápida de pivotes en M1-W1
- Arquitectura limpia y estable con cero repintado
- Perfecto para estrategias de ruptura, tendencia e inversión
- Niveles automáticos codificados por colores para una claridad instantánea
- Funciona en todos los activos: Divisas, Criptoactivos, Metales, Índices
- Diseño ligero - ideal para operaciones reales y de prop-firm
Pivotes rápidos multitrama (M1 a W1)
Un indicador de pivote de alto rendimiento diseñado para operadores profesionales, sistemas automatizados y análisis de precisión de la acción del precio.
Esta herramienta proporciona niveles de pivote en tiempo real de M1, M5, M15, H1, H4, diario y semanal, combinados en un indicador limpio y ligero.
Características principales
✔ Motor Multi-Timeframe (M1 → W1)
- Detecta automáticamente los pivotes de siete timeframes
- Sin repintado - todos los niveles permanecen fijos una vez impresos
- Ideal para estrategias de ruptura, pullback y basadas en estructuras.
Visualización profesional
- Líneas de pivote limpias con codificación de colores unificada
- Cero contaminación del gráfico - diseño ultraminimalista
- Legibilidad perfecta para scalping rápido y trading intradía
Algoritmo de alta velocidad
- Totalmente optimizado para MT5
- Extremadamente bajo uso de la CPU - adecuado para ejecutarse en múltiples gráficos
- Diseñado para la integración EA y estrategias automatizadas
Funciona en todos los mercados
- Forex
- Oro / Metales
- Criptodivisas
- Índices (NASDAQ, SPX500, DAX, etc.)
- Instrumentos sintéticos / de volatilidad
- Identificación de las principales zonas de reversión
- Confirmaciones de ruptura seguras
- Selección de objetivos para operaciones con gestión de riesgos
- Alineación de la estructura de tendencias en todos los plazos
- Favorable a la firma de props (comportamiento estable y predecible)
Estrategias recomendadas
- Breakout + Retest
- Barrido de liquidez + Vuelta al pivote
- Pullback de continuación de tendencia
- Trading de inversión de extremos de rango
Entradas / Ajustes
- Selección individual de marcos temporales
- Control total sobre el color, el dibujo y la visibilidad
- Ligeros interruptores de activación/desactivación
- Motor de limpieza al eliminar (no quedan objetos en el gráfico)
Soporte
Si necesita ayuda para personalizar el indicador o integrarlo en su Asesor Experto, no dude en ponerse en contacto conmigo.
Estoy especializado en:
- Desarrollo de Asesores Expertos
- Ingeniería de Indicadores
- Lógica de negociación automatizada de ruptura / estructura