Reversal merchant

Comerciante inversor
Visión general
Reversal Merchant es un indicador MT5 sin repintado que identifica los puntos de inflexión del mercado de alta probabilidad.
Combina el análisis de volatilidad Average True Range (ATR) con un filtro EMA de 100 periodos a largo plazo para detectar movimientos de agotamiento y potenciales retrocesos.
La herramienta dibuja flechas claras de compra/venta directamente en el gráfico y, opcionalmente, puede alertarle en tiempo real.

Lógica básica

Detección de retrocesos: Escanea los máximos más altos y los mínimos más bajos durante un periodo definido por el usuario para localizar oscilaciones extremas de precios.

Filtro de volatilidad basado en ATR: Las señales sólo se disparan cuando el cierre actual se encuentra dentro de una distancia de escala ATR de los extremos recientes, lo que ayuda a evitar el ruido de baja volatilidad.

Confirmación de tendencia EMA: La EMA de 100 periodos a largo plazo garantiza que las señales se alineen con la dirección de la tendencia predominante.

Protección contra duplicados: La lógica incorporada evita alertas repetidas en la misma barra.

Características principales

Flechas de compra/venta trazadas en la ventana principal del gráfico (sin repintado).

Multiplicador ATR ajustable para afinar la sensibilidad.

Alertas emergentes opcionales y notificaciones sonoras personalizadas.

Funciona en todos los símbolos y plazos.

Código ligero optimizado para una ejecución rápida.

Entradas

LookBackPeriod (20-300) - Número de barras para buscar máximos/mínimos de reversión.

ATRMultiplier (0.4-2.5) - Controla la sensibilidad de la señal a la volatilidad.

ColorFlechaCompra / ColorFlechaVenta - Personaliza la apariencia de la flecha.

ArrowSize (1-3) - Tamaño de la flecha en el gráfico.

EnableAlerts / AlertSound - Activa las alertas y elige un archivo de sonido.

MinATR - Valor mínimo de ATR para mercados muy tranquilos.

RequirePriceCross - Opcionalmente requiere un cierre más allá de la barra anterior para confirmar el impulso.

Mejores prácticas

Combínelo con la acción del precio o con un análisis en un marco temporal superior para obtener confirmación.

Pruebe diferentes multiplicadores de ATR para adaptarse a la volatilidad del instrumento.

Ideal para swing trading y configuraciones intradía.

Descargo de responsabilidad
Este indicador sólo proporciona señales analíticas. No es un sistema de trading completo.
Practique siempre una adecuada gestión del riesgo y pruébelo en una cuenta demo antes de operar en vivo.
