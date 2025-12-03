AxiomSuite Risk Manager

Un controlador de riesgos en tiempo real de cuenta completa para un trading disciplinado y conforme a la prop-firm.

AxiomSuite es un sistema profesional de gestión de riesgos para MetaTrader 5, diseñado para proteger activamente las cuentas de trading con reglas de grado institucional.

Supervisa todas las operaciones de trading - entradas manuales, operaciones EA, pendientes, entornos VPS multi-EA - actuando como un cortafuegos de riesgo de cuenta completa.

AxiomSuite no abre ni cierra operaciones.

Aplica su plan de riesgo con absoluta coherencia, dejando el 100% de libertad a su estrategia de trading.

Ideal para prop trading, evaluaciones de cuentas financiadas, control de riesgo VPS y traders que requieren una gestión monetaria estricta y transparente.

AxiomSuite proporciona un panel de control limpio y en tiempo real que muestra:

Saldo y Capital

Peak Equity del día

Drawdown en vivo (valor y %)

DD diaria realizada

PnL diario realizado

Operaciones utilizadas / operaciones restantes

Indicador del estado de las operaciones

Obtenga visibilidad instantánea de su entorno de riesgo en cualquier momento.

AxiomSuite calcula el riesgo teórico utilizando:

Distancia Stop Loss

Tamaño del lote

Valor del tick

Capital de referencia

Las reglas aplicadas incluyen:

Porcentaje máximo de riesgo por operación (ej: 1%)

Porcentaje de tolerancia al riesgo (evita falsos bloqueos debidos al redondeo o al ruido del diferencial)

Validación del cumplimiento de la operación para órdenes manuales y EA

Bloqueo instantáneo de operaciones que superen el riesgo permitido

Sin PnL flotante, sin spread, sin deslizamiento:

👉 cálculo de riesgo puro, estable y predecible.

AxiomSuite sólo utiliza datos realizados:

Realized PnL

Comisión

Swap

Las pérdidas flotantes no activan eventos DD diarios, evitando falsos bloqueos.

Regla de % máximo de pérdida diaria:

Seguimiento de DD en tiempo real

Alertas cuando se alcanza el límite

Sin cierre forzado de operaciones abiertas

Reducción automática del riesgo aplicada a las operaciones restantes

Cumple con los principales modelos de evaluación de prop-firm.

Operaciones máximas al día

Bloquea la operación (X+1)ᵉ una vez consumida la cuota diaria.

DD y cuota diaria son independientes

Alcanzar el límite de DD no impide la negociación - las operaciones restantes siguen un riesgo reducido.

Factor de reducción

Si se alcanza el límite de DD:

Nuevo Máximo Riesgo = (Máximo Comercio Riesgo % ) × ( Factor de reducción )

Ejemplo:

1% → DD superado → reducción 0,50 → nuevo riesgo máximo = 0,50%.

Reajuste diario automático a medianoche

DD se reinicia

Reinicio del contador de operaciones

Reajustes del factor de reducción

AxiomSuite supervisa activamente todas las órdenes pendientes:

Bloquea las pendientes que violan las reglas de riesgo

Elimina las órdenes pendientes al final de la sesión

Evita que las órdenes pendientes se activen fuera de las horas permitidas

Registra cada evento para una total transparencia

Define hasta dos sesiones diarias de negociación:

AxiomSuite puede:

Permitir / restringir operaciones dentro de cada sesión

Limpiar pendientes automáticamente al final de la sesión

Seguir controlando el riesgo fuera de las sesiones

Esto proporciona un sólido control del riesgo basado en el tiempo.

Alertas instantáneas para:

Máxima pérdida diaria alcanzada

Operación bloqueada (con motivo exacto)

Operaciones máximas por día alcanzadas

Pendientes eliminadas al final de la sesión

Las características incluyen:

Enfriamiento antispam

Registro de espejo de diario

Funcionamiento fiable en entornos VPS

Risk Engine v25 está validado con un arnés de pruebas automatizado que cubre:

Riesgo máximo por operación

DD diario

Factor de reducción

Cuota

Sesiones

Órdenes pendientes

Escenarios flotantes-Pnl sin regresión

Garantía de estabilidad y comportamiento coherente en condiciones reales.

Funciona con:

Traders manuales

Cualquier EA (scalping, swing, grid, martingala, tendencia, etc.)

Configuraciones VPS multi-EA

Cuentas de evaluación Prop-firm

Todos los símbolos y condiciones de mercado

Protección de evaluación de Prop-firm

Cortafuegos de riesgo multiEA de VPS

Ejecución de riesgos para estrategias volátiles

Formación en disciplina de trading

Gestión estricta del dinero por operación y por día

Sin interferencias con la lógica de la estrategia

Cumplimiento real y coherente del riesgo

Sólo DD realizado (sin trampas flotantes)

Registros detallados y transparentes

Notificaciones móviles inteligentes

Reinicio automático a medianoche

Ligero, rápido y fiable

Un potente motor de riesgo construido para traders serios.