AxiomSuite Risk Manager

Un controlador de riesgos en tiempo real de cuenta completa para un trading disciplinado y conforme a la prop-firm.
AxiomSuite es un sistema profesional de gestión de riesgos para MetaTrader 5, diseñado para proteger activamente las cuentas de trading con reglas de grado institucional.
Supervisa todas las operaciones de trading - entradas manuales, operaciones EA, pendientes, entornos VPS multi-EA - actuando como un cortafuegos de riesgo de cuenta completa.
AxiomSuite no abre ni cierra operaciones.
Aplica su plan de riesgo con absoluta coherencia, dejando el 100% de libertad a su estrategia de trading.
Ideal para prop trading, evaluaciones de cuentas financiadas, control de riesgo VPS y traders que requieren una gestión monetaria estricta y transparente.⭐ 1. Monitoreo completo de la cuenta en vivo
AxiomSuite proporciona un panel de control limpio y en tiempo real que muestra:
-
Saldo y Capital
-
Peak Equity del día
-
Drawdown en vivo (valor y %)
-
DD diaria realizada
-
PnL diario realizado
-
Operaciones utilizadas / operaciones restantes
-
Indicador del estado de las operaciones
Obtenga visibilidad instantánea de su entorno de riesgo en cualquier momento.⭐ 2. Motor de riesgo v25 - Ejecución del riesgo máximo por operación
AxiomSuite calcula el riesgo teórico utilizando:
-
Distancia Stop Loss
-
Tamaño del lote
-
Valor del tick
-
Capital de referencia
Las reglas aplicadas incluyen:
-
Porcentaje máximo de riesgo por operación (ej: 1%)
-
Porcentaje de tolerancia al riesgo (evita falsos bloqueos debidos al redondeo o al ruido del diferencial)
-
Validación del cumplimiento de la operación para órdenes manuales y EA
-
Bloqueo instantáneo de operaciones que superen el riesgo permitido
Sin PnL flotante, sin spread, sin deslizamiento:
👉 cálculo de riesgo puro, estable y predecible.
AxiomSuite sólo utiliza datos realizados:
-
Realized PnL
-
Comisión
-
Swap
Las pérdidas flotantes no activan eventos DD diarios, evitando falsos bloqueos.
Regla de % máximo de pérdida diaria:
-
Seguimiento de DD en tiempo real
-
Alertas cuando se alcanza el límite
-
Sin cierre forzado de operaciones abiertas
-
Reducción automática del riesgo aplicada a las operaciones restantes
Cumple con los principales modelos de evaluación de prop-firm.⭐ 4. Cuota diaria de operaciones + reducción automática del riesgo
Operaciones máximas al día
Bloquea la operación (X+1)ᵉ una vez consumida la cuota diaria.
DD y cuota diaria son independientes
Alcanzar el límite de DD no impide la negociación - las operaciones restantes siguen un riesgo reducido.
Factor de reducción
Si se alcanza el límite de DD:
Ejemplo:
1% → DD superado → reducción 0,50 → nuevo riesgo máximo = 0,50%.
Reajuste diario automático a medianoche
-
DD se reinicia
-
Reinicio del contador de operaciones
-
Reajustes del factor de reducción
AxiomSuite supervisa activamente todas las órdenes pendientes:
-
Bloquea las pendientes que violan las reglas de riesgo
-
Elimina las órdenes pendientes al final de la sesión
-
Evita que las órdenes pendientes se activen fuera de las horas permitidas
-
Registra cada evento para una total transparencia
Define hasta dos sesiones diarias de negociación:
AxiomSuite puede:
-
Permitir / restringir operaciones dentro de cada sesión
-
Limpiar pendientes automáticamente al final de la sesión
-
Seguir controlando el riesgo fuera de las sesiones
Esto proporciona un sólido control del riesgo basado en el tiempo.⭐ 7. Notificaciones móviles inteligentes (Push)
Alertas instantáneas para:
-
Máxima pérdida diaria alcanzada
-
Operación bloqueada (con motivo exacto)
-
Operaciones máximas por día alcanzadas
-
Pendientes eliminadas al final de la sesión
Las características incluyen:
-
Enfriamiento antispam
-
Registro de espejo de diario
-
Funcionamiento fiable en entornos VPS
Risk Engine v25 está validado con un arnés de pruebas automatizado que cubre:
-
Riesgo máximo por operación
-
DD diario
-
Factor de reducción
-
Cuota
-
Sesiones
-
Órdenes pendientes
-
Escenarios flotantes-Pnl sin regresión
Garantía de estabilidad y comportamiento coherente en condiciones reales.⭐ 9. Compatibilidad
Funciona con:
-
Traders manuales
-
Cualquier EA (scalping, swing, grid, martingala, tendencia, etc.)
-
Configuraciones VPS multi-EA
-
Cuentas de evaluación Prop-firm
-
Todos los símbolos y condiciones de mercado
-
Protección de evaluación de Prop-firm
-
Cortafuegos de riesgo multiEA de VPS
-
Ejecución de riesgos para estrategias volátiles
-
Formación en disciplina de trading
-
Gestión estricta del dinero por operación y por día
-
Sin interferencias con la lógica de la estrategia
-
Cumplimiento real y coherente del riesgo
-
Sólo DD realizado (sin trampas flotantes)
-
Registros detallados y transparentes
-
Notificaciones móviles inteligentes
-
Reinicio automático a medianoche
-
Ligero, rápido y fiable
Un potente motor de riesgo construido para traders serios.