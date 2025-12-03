AxiomSuite Risk Manager

🚀 AxiomSuite - Gestor de riesgos avanzado para MetaTrader 5

Un controlador de riesgos en tiempo real de cuenta completa para un trading disciplinado y conforme a la prop-firm.

AxiomSuite es un sistema profesional de gestión de riesgos para MetaTrader 5, diseñado para proteger activamente las cuentas de trading con reglas de grado institucional.
Supervisa todas las operaciones de trading - entradas manuales, operaciones EA, pendientes, entornos VPS multi-EA - actuando como un cortafuegos de riesgo de cuenta completa.

AxiomSuite no abre ni cierra operaciones.
Aplica su plan de riesgo con absoluta coherencia, dejando el 100% de libertad a su estrategia de trading.

Ideal para prop trading, evaluaciones de cuentas financiadas, control de riesgo VPS y traders que requieren una gestión monetaria estricta y transparente.

1. Monitoreo completo de la cuenta en vivo

AxiomSuite proporciona un panel de control limpio y en tiempo real que muestra:

  • Saldo y Capital

  • Peak Equity del día

  • Drawdown en vivo (valor y %)

  • DD diaria realizada

  • PnL diario realizado

  • Operaciones utilizadas / operaciones restantes

  • Indicador del estado de las operaciones

Obtenga visibilidad instantánea de su entorno de riesgo en cualquier momento.

2. Motor de riesgo v25 - Ejecución del riesgo máximo por operación

AxiomSuite calcula el riesgo teórico utilizando:

  • Distancia Stop Loss

  • Tamaño del lote

  • Valor del tick

  • Capital de referencia

Las reglas aplicadas incluyen:

  • Porcentaje máximo de riesgo por operación (ej: 1%)

  • Porcentaje de tolerancia al riesgo (evita falsos bloqueos debidos al redondeo o al ruido del diferencial)

  • Validación del cumplimiento de la operación para órdenes manuales y EA

  • Bloqueo instantáneo de operaciones que superen el riesgo permitido

Sin PnL flotante, sin spread, sin deslizamiento:
👉 cálculo de riesgo puro, estable y predecible.

3. Drawdown diario real (DD) - Precisión Prop-Firm

AxiomSuite sólo utiliza datos realizados:

  • Realized PnL

  • Comisión

  • Swap

Las pérdidas flotantes no activan eventos DD diarios, evitando falsos bloqueos.

Regla de % máximo de pérdida diaria:

  • Seguimiento de DD en tiempo real

  • Alertas cuando se alcanza el límite

  • Sin cierre forzado de operaciones abiertas

  • Reducción automática del riesgo aplicada a las operaciones restantes

Cumple con los principales modelos de evaluación de prop-firm.

4. Cuota diaria de operaciones + reducción automática del riesgo

Operaciones máximas al día

Bloquea la operación (X+1)ᵉ una vez consumida la cuota diaria.

DD y cuota diaria son independientes

Alcanzar el límite de DD no impide la negociación - las operaciones restantes siguen un riesgo reducido.

Factor de reducción

Si se alcanza el límite de DD:

Nuevo Máximo Riesgo = (Máximo Comercio Riesgo % ) × (Factor de reducción )

Ejemplo:
1% → DD superado → reducción 0,50 → nuevo riesgo máximo = 0,50%.

Reajuste diario automático a medianoche

  • DD se reinicia

  • Reinicio del contador de operaciones

  • Reajustes del factor de reducción

5. Gestión avanzada de órdenes pendientes

AxiomSuite supervisa activamente todas las órdenes pendientes:

  • Bloquea las pendientes que violan las reglas de riesgo

  • Elimina las órdenes pendientes al final de la sesión

  • Evita que las órdenes pendientes se activen fuera de las horas permitidas

  • Registra cada evento para una total transparencia

6. Sesiones de negociación (dos ventanas independientes)

Define hasta dos sesiones diarias de negociación:

AxiomSuite puede:

  • Permitir / restringir operaciones dentro de cada sesión

  • Limpiar pendientes automáticamente al final de la sesión

  • Seguir controlando el riesgo fuera de las sesiones

Esto proporciona un sólido control del riesgo basado en el tiempo.

7. Notificaciones móviles inteligentes (Push)

Alertas instantáneas para:

  • Máxima pérdida diaria alcanzada

  • Operación bloqueada (con motivo exacto)

  • Operaciones máximas por día alcanzadas

  • Pendientes eliminadas al final de la sesión

Las características incluyen:

  • Enfriamiento antispam

  • Registro de espejo de diario

  • Funcionamiento fiable en entornos VPS

8. Motor de riesgos validado por control de calidad

Risk Engine v25 está validado con un arnés de pruebas automatizado que cubre:

  • Riesgo máximo por operación

  • DD diario

  • Factor de reducción

  • Cuota

  • Sesiones

  • Órdenes pendientes

  • Escenarios flotantes-Pnl sin regresión

Garantía de estabilidad y comportamiento coherente en condiciones reales.

9. Compatibilidad

Funciona con:

  • Traders manuales

  • Cualquier EA (scalping, swing, grid, martingala, tendencia, etc.)

  • Configuraciones VPS multi-EA

  • Cuentas de evaluación Prop-firm

  • Todos los símbolos y condiciones de mercado

10. Casos de uso ideales

  • Protección de evaluación de Prop-firm

  • Cortafuegos de riesgo multiEA de VPS

  • Ejecución de riesgos para estrategias volátiles

  • Formación en disciplina de trading

  • Gestión estricta del dinero por operación y por día

11. Ventajas clave

  • Sin interferencias con la lógica de la estrategia

  • Cumplimiento real y coherente del riesgo

  • Sólo DD realizado (sin trampas flotantes)

  • Registros detallados y transparentes

  • Notificaciones móviles inteligentes

  • Reinicio automático a medianoche

  • Ligero, rápido y fiable

🟦 AxiomSuite le ayuda a operar con disciplina, consistencia y total transparencia.

Un potente motor de riesgo construido para traders serios.



Productos recomendados
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilidades
Utilidad de negociación sólo para pares de divisas, no para oro Funciones Cálculo automático del lote en función del riesgo Auto Stoploss Auto TakeProfit Punto de equilibrio Auto Close Half % Cierre en porcentaje con respecto a los PIPs Órdenes Pendientes BuyLimit Sell Limit con distancias BuyStop Sell Stop con distancias Información de negociación Riesgo en porcentaje Para operaciones múltiples Combinar Takeprofit y Combinar Stoplosses
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Asesores Expertos
OFERTA DE LANZAMIENTO: $99 (El precio subirá a $199 después de las primeras 10 ventas) Turtle Six Pattern Pro: La Evolución del Trend Following para Bitcoin Este Asesor Experto (EA) no es una simple copia de las reglas de las Tortugas. Es una reestructuración completa del sistema legendario, modernizada específicamente para la alta volatilidad de Bitcoin (BTCUSD) . Combinamos la clásica Ruptura del Canal Donchian con un Filtro de Estructura de Mercado de Seis Patrones exclusivo, diseñado para
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Mirror Signals EA
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals EA es un potente Asesor Experto de monitoreo que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas, cambios de SL/TP, cambios d
MT5Eezeorder 2
Tawanda Tinarwo
3 (1)
Utilidades
Abra y cierre Múltiples Operaciones en MT5 en 1 clic a un precio. Introduzca el tamaño del lote Especifique el número de operaciones que desea abrir Elija si desea TP SL o Trailing Stop Una vez que haya terminado, haga clic en Comprar o Vender Crear trailing stop para múltiples operaciones NOTA: Esto no es un script, guárdelo en la carpeta de expertos. Lo que siempre debe tener en cuenta Compruebe los niveles mínimos de parada para el símbolo que desea operar Compruebe sus parámetros 1. Asegúres
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
KAB CommandPanel V33
Wang Ze Di
Utilidades
Utilidad de ejecución rápida para operadores manuales. Negociación visual de arrastrar y soltar, beneficios divididos y sistema de gestión de una sola entrada. Velocidad, precisión y control del riesgo. KAB Trade Manager se ha diseñado para los operadores que necesitan ejecutar con rapidez, pero sin correr riesgos. Integra todas las herramientas esenciales en ventanas flotantes y plegables. Funciones principales: Ejecución instantánea de órdenes: órdenes de mercado y pendientes con dimensionamie
Order and Risk Management MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Utilidad para la gestión automática de pedidos y riesgos. Le permite aprovechar al máximo las ganancias y limitar sus pérdidas. Creado por un comerciante practicante para comerciantes. La utilidad es fácil de usar, funciona con cualquier orden de mercado abierta manualmente por un comerciante o con la ayuda de asesores. Puede filtrar operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de pedidos al mismo tiempo. Tiene las siguientes funciones: 1. Establecer nivele
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilidades
Visión general Mirror Signals Service EA (Sólo texto) es un potente Asesor Experto de monitorización que envía automáticamente notificaciones de Telegram en tiempo real para todos los eventos comerciales importantes en su cuenta de MetaTrader 5. Está diseñado específicamente para proveedores de señales , operadores de copiadoras de operaciones , auditores , educadores y servicios profesionales de trading que requieren informes inmediatos, detallados y fiables. Todo, desde entradas, salidas,
Margin Call Shield MT5
DigitalPrime
Utilidades
Margin Call Shield - Defienda su margen a su manera Margin Call Shield es una herramienta para los operadores de MetaTrader 5 que quieren decidir por sí mismos qué posiciones abiertas se cierran durante situaciones de margin call antes de que la plataforma lo haga automáticamente basándose en sus reglas internas. Por defecto, el broker o la plataforma deciden qué posiciones cerrar, a menudo utilizando algoritmos no revelados. Margin Call Shield le permite establecer esta orden de acuerdo con su
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Position Manager TP SL
Felix Bowi
Utilidades
¡¡!! BLACK FRIDAY !! PARA TODA LA VIDA !! ================== ¡¡== 35$ SOLO !! == ================== ¡¡RESERVE EL SUYO AHORA !! El Administrador de posición contiene un montón de funciones tales como; (Cómo operar) 1. Volumen Ajustable por Operación (Usted podría cambiar el volumen como desee por operación). 2. 2. Riesgo Ajustable : Ratio de Recompensa (1RR significa sacrificio 1 Riesgo : 1 Recompensa, 1.5RR, 2RR etc. como desee) 3. 3. Puntos Stop Loss ajustables (Puntos calculados como Stop Lo
DRS Semi Automated
Enrique Alexander Madera Pimentel
Utilidades
DRS Semi Automatizado: Negociación de diferencias de valor razonable Inspirado en la estrategia DRS de SMT FX. Para obtener más información, visite su sitio web. Características principales: 1. Detección de Gaps de Valor Justo: Identifica Fair Value Gaps alcistas y bajistas en el marco temporal de 5 minutos. 2. 2. Sesiones de negociación personalizables: Opere en Londres, Nueva York o en ambas sesiones con horas de inicio ajustables. 3. Gestión del riesgo: Establezca el porcentaje de riesgo y
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
FUNCIONALIDADES AVANZADAS: Puntuación de tendencia (0-100) con barra visual Señales inteligentes con fuerza ajustable (1-10) Gestión de riesgos con TP/SL automático Alertas sonoras y visuales Zonas de precios con relleno suave Análisis multiindicador (RSI, ATR, BB, EMAs). CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Visual moderno: Líneas suaves y bien espaciadas (EMA con 2-3px de ancho) Colores vibrantes y profesionales (azul cielo, naranja, dorado) Flechas modernas (código 233/234) para señales de compra/venta T
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilidades
PROTEJA SU CUENTA FTMO de la forma más sencilla Must-Have Protector de Cuenta para cualquier cuenta de Prop-trading y Desafío ¡MT4 / MT5 Asesor Experto que protege su cuenta de Forex Prop Trading de una reducción inesperada! FTMO Protector es una herramienta que le permite gestionar las operaciones y controlar sus ganancias y pérdidas a través de múltiples Robots y pares de divisas utilizando un simple parámetros y configuraciones. Utilice tantos EAs e Instrumentos como necesite, el Protector lo
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demos
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Asesores Expertos
MAJD QATUNI EA de Inversión de Tendencia v1.27 Un Asesor Experto totalmente automatizado probado específicamente en Oro (XAUUSD) , diseñado para capturar potenciales reversiones del mercado después de fuertes períodos de impulso. Utiliza un patrón de velas consecutivas , mejorado con filtros multiindicador y gestión avanzada de riesgos para entradas precisas y protección de beneficios. El precio actual es sólo para uso demo. Características principales: Estrategia de reversión basada en el mome
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
Los compradores de este producto también adquieren
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilidades
Live Forex Signals está diseñado para operar en las señales del sitio   https://live-forex-signals.com/en y https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Parámetros Username   y   Password   si tiene una suscripción a sitios web live-forex-signals.com/foresignal.com. entonces debe completar estas opciones con sus credenciales; si no hay suscripción, deje los campos en blanco; Comment   comentario sobre las operaciones abiertas Ris
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilidades
Esta Utilidad está diseñada para estrategias de acción de precios, banderas de trading y retests, como Guerrilla Trading y estrategias similares Permite colocar órdenes pendientes para retests (en la línea de Retest o a x PIPs de la línea de retest) colocar órdenes para formaciones de banderas calcular el tamaño de los lotes en función del tamaño de la cuenta, el par de divisas y el porcentaje de riesgo Divida las operaciones y coloque múltiples operaciones si el tamaño del lote excede el tamaño
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilidades
Una línea de productos de la serie FiboPlusWave Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible. Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico. Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal. Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push).    Peculiaridades : sin profundizarse en la
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Utilidades
La nueva versión de MirrorSoftware 2021 ha sido completamente reescrita y optimizada. Esta versión sólo requiere ser cargada en un único gráfico porque puede detectar todas las acciones en cada símbolo y no sólo las acciones del símbolo donde se carga. Incluso los gráficos y el modo de configuración han sido completamente rediseñados. El MirrorSoftware está compuesto por dos componentes (todos los componentes son necesarios para funcionar): MirrorController (indicador libre): Este componente de
GRID for MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
GRID para MT5 é uma ferramenta conveniente para aqueles que negociam com uma grade de ordens, projetada para negociação rápida e confortável nos mercados financeiros FOREX. GRID for MT5 possui um painel personalizável com todos os parâmetros necessários. Adequado para comerciantes experientes e iniciantes. Trabalha com qualquer corretor, incluindo corretores americanos com um requisito de FIFO - em primeiro lugar, para fechar negócios abertos anteriormente. A grade de pedidos pode ser fixa - os
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
Utilidades
1. Registre los datos de precios de cada transacción de Tick. Contenido del fichero de datos: "Tick hora", "ASK precio", "BID precio", "SPREAD SPREAD", "Tick cantidad cotizada". 2. Mientras tanto, genere un fichero de datos de cotización con un periodo de 1 minuto. Contenido del fichero de datos de 1min: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3.
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilidades
Automaticé sus estrategias comerciales para uso de binarias en MT5 y con nuestro Mt5BridgeBinary envié las órdenes a su cuenta de Binary y listo, ¡comience a operar así de fácil! Los asesores expertos son fáciles de configurar, optimizar y realizar pruebas de robustez; además en el test podemos proyectar su rentabilidad a largo plazo, por eso hemos creado Mt5BridgeBinary para conectar sus mejores estrategias a Binary. Características: -Puede utilizar tantas estrategias como desee. (Expert Adv
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Utilidades
Xrade EA es un asesor experto como indicador técnico. Para el comercio a corto plazo es el mejor para las próximas previsiones de la tendencia del mercado. +--------------------------------------------------------------------------------------- Muy Importante Nuestro robot (data anylizer) no toma un procedimiento de comercio. Si utiliza sólo nuestro robot debe tomar posiciones por yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- El indicador
Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Utilidades
La utilidad para el comercio semiautomático, la gestión de pedidos, también se puede utilizar para restaurar posiciones no rentables en la cuenta. Tiene la función de reducir la reducción de la cuenta superponiendo pedidos no rentables. Puede trabajar con órdenes manuales, órdenes abiertas desde el panel o órdenes abiertas por otro Asesor Experto. Tiene un mínimo de parámetros, es fácil de configurar, funciona con cualquier número de órdenes. Para realizar pruebas, utilice el modo visual en el
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
Utilidades
Noticias: ¡IDEA 2.0 está fuera con un montón de características, como las notificaciones de telegram bot y Orden de límites! Compruebe la lista de cambios en la parte inferior de la página (*). Hola a todos, aquí puedes encontrar mi Asesor Experto, llamado IDEA (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . En resumen, con este software usted puede: Tener una visión clara del estado del mercado , con una indicación de la tendencia actual. Simplemente añada los símbolos que desee monitorizar a s
Binance Full Trader
Arash Rezaeian
2 (1)
Utilidades
Binance Full Trader está desarrollado para conectarse a su cuenta de Binance y obtener datos, dibujar gráficos de precios y operar fácilmente con cualquier estrategia mediante un indicador. Para ello se ha desarrollado una interfaz fácil de usar y se ha intentado dar acceso a la información necesaria como órdenes abiertas y saldos de cartera. - Hay dos indicadores de muestra (uno para la señal de comercio y otro para el precio) que se puede descargar desde estos enlaces: h ttps:// drive.google.c
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
Utilidades
¡PROMOCIÓN! 499 $ hasta el 1 de marzo. Después, el EA costará $1,050 Desarrollado y probado durante más de 3 años, este es uno de los EAs más seguros del planeta para operar en el New York Open. Operar nunca podría ser más fácil. Opere en NASDAQ US30 (Promedio Industrial Dow Jones) S&P 500 ¿Qué hace el EA? El EA abrirá una Orden Stop de Compra y una Orden Stop de Venta (con SL y TP) a cada lado del mercado unos segundos antes de la apertura de NY. Tan pronto como 1 de las 2 operaciones se activ
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Utilidades
Guardar datos del libro de órdenes. Utilidad de reproducción de datos : https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Biblioteca para uso en el comprobador de estrategias : h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/81409 Quizás, entonces aparezca una librería para usar los datos guardados en el probador de estrategias, dependiendo del interés en este desarrollo. Ahora hay desarrollos de este tipo que utilizan memoria compartida, cuando sólo una copia de los datos está en la RAM. Esto no sólo res
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
Utilidades
En lugar de ceñirnos a los Gráficos,utilicemos TODO EN UN NIVEL CLAVE Anuncio: Nos complace anunciar la última versión 14.02 del producto One In One Keylevel. Este es un producto confiable que ha sido actualizado con muchas nuevas características y mejoras para hacer su trabajo más fácil y eficiente. Actualmente, tenemos una promoción especial para esta nueva versión. El precio actual con descuento es de 500 $, y sólo quedan 32 unidades. Después, el precio subirá a 1000 $, y seguirá aumentando e
GerFX EA Protection Filter MT5
Exler Consulting GmbH
5 (1)
Utilidades
El Filtro de Protección EA (versión MT4 aquí ) proporciona un filtro de noticias, así como un filtro de caída del mercado de valores, que se puede utilizar en combinación con otros EAs. Por lo tanto, sirve como una capa protectora adicional para otros EAs que sí proporcionan tales filtros. Durante el análisis backtest de mis propios scalpers nocturnos, que ya utilizan un filtro de crash bursátil, me di cuenta de que el drawdown histórico, especialmente durante las fases de crash bursátil como 20
Hedge Ninja
Robert Mathias Bernt Larsson
3 (2)
Utilidades
Asegúrate de unirte a nuestra comunidad Discord en www.Robertsfx.com , también puedes comprar el EA en robertsfx.com GANE SIN IMPORTAR EN QUÉ DIRECCIÓN SE MUEVA EL PRECIO Este robot gana sin importar en qué dirección se mueva el precio al seguir la dirección cambiante dependiendo de en qué dirección se mueva el precio. Esta es la forma más libre de operar hasta la fecha. Por lo tanto, gana sin importar en qué dirección se mueva (cuando el precio se mueve a cualquiera de las líneas rojas como se
Shortcuts
Rouge Mouta
Utilidades
Lo mejor para el análisis técnico Puede configurar desde un atajo de teclado para la herramienta gráfica o el control de gráficos para el análisis técnico. Software de diseño gráfico / CAD-como la experiencia de dibujo suave. Lo mejor para los traders de acción de precios. Sincronización de objetos de dibujo No necesita repetir el dibujo de la misma línea de tendencia en otros gráficos. Los accesos directos lo hacen por usted automáticamente. Por supuesto, cualquier modificación adicional del o
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
Utilidades
El escáner de instrumentos de oro es el escáner de patrones de gráficos para detectar el patrón de triángulo, el patrón de cuña descendente, el patrón de cuña ascendente, el patrón de canal, etc. Gold Instrument Scanner utiliza un algoritmo de detección de patrones muy sofisticado. Sin embargo, lo hemos diseñado de una manera fácil de usar e intuitiva. Advanced Price Pattern Scanner le mostrará todos los patrones de su gráfico en el formato más eficiente para sus operaciones. Ya no tendrá que r
Gold Wire Trader MT5
Yu You Zhang
Utilidades
Gold Wire Trader MT5 opera con el indicador RSI. Ofrece muchos escenarios de negociación RSI personalizables y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. El EA implementa las siguientes estrategias de entrada, que pueden activarse o desactivarse a voluntad: Operar cuando el indicador RSI está sobrevendido o sobrecomprado. Operar cuando el RSI vuelve de una condici
Gold trend scanner MT5
Li Yun Zhang
Utilidades
Gold trend scanner MT5 un tablero de mandos multi símbolo multi timeframe que monitoriza y analiza el valor del indicador Average True Range en hasta 28 símbolos y 9 timeframes en 3 modos: Muestra el valor del indicador ATR en todos los pares y plazos y señala cuando el valor ATR alcanza un máximo o un mínimo en una duración determinada. Relación ATR a corto plazo/ATR a largo plazo: Muestra el ratio de 2 ATR con diferentes periodos. Es útil para detectar volatilidad a corto plazo y movimientos
Carousel Triple gold MT5
Hong En Wang
Utilidades
Atención: este es un EA multidivisa, que opera con varios pares desde un solo gráfico. Por lo tanto, para evitar operaciones duplicadas, es necesario adjuntar el EA sólo a un gráfico, ---> ¡todas las operaciones en todos los pares se realizan sólo desde un gráfico! podemos operar simultáneamente en tres pares diferentes, como por defecto (EURUSD + GBPUSD + AUDUSD), que tienen en cuenta la correlación al entrar en el mercado para los tres; podemos operar sólo EURUSD (o cualquier par de divisas) y
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
Utilidades
Una estrategia de arbitraje triangular explota las ineficiencias entre tres pares de divisas relacionados, colocando operaciones compensatorias que se anulan entre sí para obtener un beneficio neto cuando se resuelve la ineficiencia. Una operación implica tres transacciones, cambiando la divisa inicial por una segunda, la segunda divisa por una tercera y la tercera divisa por la inicial. Con la tercera operación, el arbitrajista obtiene un beneficio sin riesgo de la discrepancia que existe cuand
Gold index expert MT5
He Ming Lai
Utilidades
El experto en índices de oro MT5 Wizard utiliza el análisis Multi-timeframe. En términos más simples, el indicador monitorea 2 marcos de tiempo. Un plazo superior y un plazo inferior. El indicador determina la tendencia mediante el análisis de flujo de órdenes y la estructura en el marco de tiempo superior (4 horas, por ejemplo). Una vez que la tendencia y el flujo de órdenes han sido determinados, el indicador utiliza la estructura previa del mercado y la acción del precio para determinar con
Golden Route home MT5
Gao Sun Liu
Utilidades
Golden Route home MT5 calcula los precios medios de las posiciones abiertas de COMPRA (LARGA) y VENTA (CORTA), teniendo en cuenta el tamaño de las posiciones abiertas, las comisiones y los swaps. El indicador construye la línea media de posiciones abiertas LARGAS, después de cruzar la cual, de abajo hacia arriba, el beneficio total de todas las posiciones LARGAS para el instrumento actual se hace mayor que 0. El indicador construye la línea media de posiciones abiertas CORTAS, tras cruzar la
Gold looks at several MT5
Yi Shan Hou
Utilidades
¿Quieres un EA con stoploss pequeño? ¿Quieres un EA que sólo entre y salga del mercado? Gold mira varios MT5 SOLO compra cuando el mercado abre y con una ventana de 10 minutos o menos. Utiliza el precio de pre-mercado, así que asegúrese de que su corredor tiene eso. ¡Estas estrategias (sí, son 2 estrategias diferentes que se pueden utilizar con 3 gráficos diferentes) tienen stoplosses apretados y un takeprofit que a menudo se alcanzará en cuestión de segundos! Las estrategias están bien pro
Bionic Forex
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
Utilidades
Bionic Forex - Humanos y Robots para obtener beneficios. La paciencia es la clave. Las estrategias se basan en: - Tendencia - Momentum + Alta Volatilidad - Dawn Scalper + Soporte Resistencia. Una vez más, la paciencia es la clave. Ningún bot es impecable, a veces funcionará a la perfección, a veces simplemente no lo hará. De ti depende gestionar su riesgo y convertirlo en un gran amigo para operar automáticamente con fantásticas estrategias. Un saludo, Buena suerte, Pablo Maruk.
Trade Insurance Expert Advisor
Jermaine Wedderburn
Utilidades
Alguna vez ha hecho una operación y cuando ha vuelto al terminal para comprobar el estado de la posición, se ha dado cuenta de que el mercado ha ido en dirección contraria o ha alcanzado su stoploss. Pues bien, este sistema está aquí para ayudarle a gestionar esos momentos en los que el precio no va en la dirección deseada. Considere esto como el seguro que su cuenta necesita para su negocio de trading. Esta herramienta gestiona operaciones manuales y operaciones activadas por EA. Sin embargo, t
WEB MT5 Licensing
Louis Allotey
Utilidades
ACERCA DEL PRODUCTO Ya está disponible su software de licencias todo en uno . Normalmente, se concede a los usuarios finales el derecho a hacer una o varias copias del software sin infringir los derechos de terceros. La licencia también especifica las obligaciones de las partes del acuerdo de licencia y puede imponer limitaciones sobre cómo se puede utilizar el software. OBJETIVO DEL SOFTWARE El objetivo de este sistema es proporcionarle una pieza única de software que le ayudará a licenciar y r
Otros productos de este autor
Stop Loss Protector for AxiomSuite
Chouaib Guira
Utilidades
AxiomSuite SL Locker - Protector institucional de stop-loss para MetaTrader 5 AxiomSuite SL Locker es un módulo profesional de integridad de stop-loss diseñado para traders que requieren reglas de ejecución estrictas en MT5. Protege todas las posiciones abiertas por operaciones manuales o Asesores Expertos mediante la aplicación de un comportamiento de stop-loss seguro y conforme a las normas. Este módulo nunca abre o cierra operaciones. Sólo supervisa las modificaciones de SL en tiempo real
AxiomSuite Pro
Chouaib Guira
Utilidades
AxiomSuite Pro - Motor de riesgo y cumplimiento de grado institucional para MetaTrader 5 AxiomSuite Pro es un completo sistema institucional de gestión de riesgos diseñado para traders, empresas de apuntalamiento y gestores profesionales que necesitan protección en tiempo real, disciplina automatizada y seguimiento de cumplimiento total dentro de MetaTrader 5. A diferencia de los EAs de trading clásicos, AxiomSuite Pro no ejecuta operaciones. Supervisa cada operación que usted realiza - ma
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario