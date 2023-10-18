Fair Value Gaps with Order Block Detector

La última versión de Indicator está totalmente integrada en un paquete todo en uno, que incluye:

  • Brechas de valor razonable (FVG).
  • Implied Fair Value Gap (IFVG).
  • OrderBlock (OB).

Las opciones de la sección de configuración son relativamente fáciles de navegar, e incluso se pueden utilizar inmediatamente después de la activación sin encontrar dificultades al utilizar la configuración predeterminada.

El indicador utiliza un algoritmo para dibujar e identificar automáticamente Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVGs), e Implied Fair Value Gaps (IFVGs), junto con proporcionar actualizaciones de alertas cuando sea necesario.

Así, cuando combine FVG, IFVG, OB en la misma pantalla, observará las zonas de soporte/resistencia más claras visualmente.
Mientras tanto, puede utilizar esto como base para establecer los puntos de entrada, stoploss y precios objetivo más precisos.

La combinación de estos tres elementos ayuda a los operadores a buscar puntos de entrada, establecer niveles de stop-loss y obtener beneficios de acuerdo con la estrategia de negociación SmartMoneyConcept o Inner Circle Trader (ICT) de Michael.

------------------

Debe dominar las estrategias de negociación ICT o SmartMoneyConcept (SMC) para utilizar este indicador.

Gracias.



Productos recomendados
Multi Timeframe ZigZag Indicator
Salman A A A T Bakhash
5 (2)
Indicadores
Descripción: Este indicador dibujar ZigZag Line en múltiples marco de tiempo también la búsqueda de patrones armónicos antes de la finalización del patrón. Características: Cinco instancias de indicadores ZigZag se pueden configurar para cualquier marco de tiempo deseado y entradas. Dibuja patrones armónicos antes de la finalización del patrón. Muestra las relaciones de retroceso de Fibonacci. Ratios de retroceso de Fibonacci configurables. Dibuja AB=CD basado en el retroceso Fibonacci que us
FREE
EasyClose MT4
Nina Yermolenko
4 (1)
Utilidades
Una utilidad simple y conveniente para el cierre de órdenes. Puede cerrar tanto todas las órdenes juntas como las órdenes de compra, venta o pendientes por separado. Tiene una interfaz gráfica intuitiva. MT5 versión de la utilidad - https://www.mql5.com/en/market/product/78599 Si te gusta esta utilidad, echa un vistazo a mis otros productos - https://www.mql5.com/en/users/nina_yermolenko/seller
FREE
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra М. Mariposa de Gartley. El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por la ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. Los parámetros del patrón y de la onda se muestran en las capturas de pantalla. Los parámetros por defecto se utilizan sólo para fines de demostración con el fin de aumentar la cantidad de p
Pivot Pro MT4
Samil Bozuyuk
5 (3)
Indicadores
Dibuja los pivotes diarios, semanales y mensuales y los respectivos niveles de soporte y resistencia (S1, S2, S3, R1, R2, R3). Ideal para colocar stop losses y/o utilizar como estrategia de ruptura. Características A diferencia de otros indicadores de pivote en el mercado se obtienen gráficos muy limpios. Los niveles de pivote se trazan independientemente del marco temporal en el que opere, es decir, M1, M5, M15, M30, H1,H4 o marcos temporales diarios. Los niveles de pivote no cambian al cambia
FREE
Calc for MT4
Radim Kucera
5 (2)
Utilidades
Este indicador está diseñado para proporcionar toda la información útil sobre el símbolo, la cuenta, las posiciones y los beneficios. Está desarrollado para mejorar la gestión del dinero de los operadores. Parámetros Calc se puede dividir en bloques separados. Cada bloque se puede ocultar, establecer su propio color y otras propiedades. Bloque símbolo: Este bloque muestra información sobre el SPREAD actual, POINT VALUE (en la moneda del depósito para 1 lote), SWAP LONG y SHORT. Mostrar informac
FREE
TSO Variable Index Dynamic Average VIDYA
Dionisis Nikolopoulos
Indicadores
La Media Dinámica de Índice Variable (VIDYA) es un método original de cálculo de la Media Móvil Exponencial (EMA) con el periodo de promediación que cambia dinámicamente, desarrollado por Tushar Chande. La duración del periodo en VIDYA depende de la volatilidad del mercado indicada por el Chande Momentum Oscillator (CMO). Señales típicas VIDYA genera señales de compra y venta cuando el precio cruza por encima y por debajo de las bandas: Cuando el precio cruza por encima de la banda superior de
FREE
Quants HL Break
Ferhat Mutlu
5 (1)
Indicadores
Cálculo avanzado realizado por la acción del precio puro para encontrar rupturas LH y HL. Le dará un gran punto de inversión en el mercado.Las señales LH y HL también se pueden usar para las rupturas de traingle. Una vez que ocurre la ruptura, indica una fuerte reversión. Buen filtro para promedios móviles. Sugiero usarlo con indicadores de tendencia. Se puede utilizar como una confirmación adicional de soporte y resistencia, indicadores de oferta y demanda. Se pueden encontrar más detalles e
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Division
Svyatoslav Kucher
Indicadores
Determinar la tendencia actual es una de las tareas más importantes de un operador, independientemente de su estilo de negociación. El indicador Division le ayudará a hacerlo con una alta probabilidad. Division es un indicador de reconocimiento de tendencias que utiliza como fuente de datos las medias móviles, que se calculan a partir de los volúmenes. A partir de estas medias se construyen los límites, que sirven como señal para el cambio de la tendencia actual. Las lecturas del indicador no ca
Volume Spread Pattern Detector MT4
Young Ho Seo
5 (4)
Indicadores
Introducción Este indicador detecta patrones de dispersión de volumen para oportunidades de compra y venta. Los patrones incluyen patrones de demanda y oferta. Puede utilizar cada patrón para operar. Sin embargo, estos patrones se utilizan mejor para detectar la zona de demanda (=zona de acumulación) y la zona de oferta (=zona de distribución). La pauta de demanda indica, por lo general, una posible oportunidad de compra. El patrón de oferta indica, por lo general, una posible oportunidad de ven
FREE
Buy Sell Visual MTF V2 for MT4
Naththapach Thanakulchayanan
Indicadores
Este indicador MT4, Bull Bear Visual MTF V2, resumir el gráfico de color de la fuerza y los porcentajes de poder tanto para Bull y Bear en la etapa actual emoción del mercado que le mostrará en múltiples marcos de tiempo (9) y la suma de la fuerza total de Bull y Bear poder que es una información importante para los comerciantes sobre todo se puede ver todo el poder de Bull y Bear en gráfico visualizado fácilmente, espero que sea una herramienta útil para usted para tomar una buena decisión en e
Multi Trendlines
Robert Walker
5 (7)
Indicadores
El indicador Multi Trendlines dibuja automáticamente las líneas de tendencia dominantes en el gráfico actual. El indicador busca las 5 mejores tendencias alcistas y las 5 mejores tendencias bajistas en el precio actual, dibujando cada línea de tendencia si se cumplen las condiciones del filtro. Las líneas de tendencia se denominan "Trendline "+[Direction]+Symbol()+TrendlineSequenceNumber Por ejemplo: La segunda línea de tendencia alcista en un gráfico EURUSD se llamaría "TrendlineUpEURUSD2". Par
FREE
Stop Controller MT4
Alexandr Gladkiy
Utilidades
Stop controlador es una utilidad que supervisa que las órdenes tienen órdenes de stop establecidas y el nivel de reducción o ganancia. Las órdenes stop pueden establecerse como personalizadas o calculadas. También puede acompañar órdenes de mercado. La función de acompañamiento es la siguiente: la utilidad realiza un seguimiento de los objetivos intermedios entre el precio de apertura y el Take Profit y cierra parcialmente las operaciones, al tiempo que mueve el Stop Loss al nivel del objetivo a
FREE
GoldMinerRobot SI 2
Burak Can Kislak
Indicadores
"GoldMinerRobot SI 2" es un indicador que no se muestra, pero es uno de los brazos analíticos más importantes de "GoldMinerRobot". Este indicador es gratuito. Puede encontrar más información sobre el funcionamiento de este indicador en la sección "Mercado MQL5" y en la sección "Expertos" y "GoldMinerRobot". "Gold Miner Robot" está especialmente diseñado y construido para el comercio de oro (XAUUSD) en MetaTrader 4.
FREE
PW Oscillator
Svyatoslav Kucher
5 (1)
Indicadores
PW Oscillator es un indicador diseñado para buscar extremos locales y determinar la tendencia actual. Los cálculos del indicador utilizan la metodología del autor. Con la ayuda del indicador puede determinar los lugares de posible reversión de precios, preferiblemente en la dirección de la tendencia, pero también con suficiente precisión y en contra de ella. También con la ayuda del indicador puede determinar la tendencia actual. El indicador es adecuado para cualquier par de divisas, pero para
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicadores
El indicador Auto Fibonacci es una herramienta profesional de análisis técnico que traza automáticamente los niveles de retroceso de Fibonacci basándose en la vela diaria (D1) o de 4 horas (H4 ) cerrada más reciente . Estos niveles son ampliamente utilizados por los operadores para identificar zonas clave de soporte , resistencia e inversión de tendencia . Esta versión está diseñada para el trading manual y soporta una poderosa estrategia de trading utilizando los niveles de Fibonacci combinado
FREE
Basic Harmonic Pattern
Mehran Sepah Mansoor
4.57 (58)
Indicadores
Este indicador identifica los patrones armónicos más populares que predicen los puntos de reversión del mercado. Estos patrones armónicos son formaciones de precios que se repiten constantemente en el mercado de divisas y sugieren posibles movimientos futuros de los precios / Free MT5 Version Además, este indicador tiene incorporada una señal de entrada en el mercado, así como varios take profits y stop losses. Debe tenerse en cuenta que aunque el indicador de patrón armónico puede proporcionar
FREE
Major Support and Resistance Indicator
Ahmad Ar Abedalaziz Alazaizeh
Indicadores
Este indicador filtra el indicador Zigzag para calcular los principales niveles de soporte y resistencia . Variables gap mínimo entre picos : es la distancia (GAP) entre los picos de el Zigzag sensibilidad de picos : Número mínimo de picos cercanos look back: significa que tiene que probar los últimos 50 picos en el Zigzag nombre del objeto perfix: un prefijo para el nombre de la línea del nivel en el gráfico
FREE
RSI Bands MT4
Pierce Vallieres
Indicadores
Las Bandas RSI son un potente indicador que muestra una banda superior e inferior correspondiente a los niveles de sobrecompra y sobreventa del RSI. La banda muestra qué precio debe alcanzarse durante esa vela específica para que se alcance el nivel de sobrecompra/sobreventa del RSI. Se trata de una herramienta extremadamente útil para detectar cuándo ha comenzado una tendencia y cuándo está a punto de terminar. El indicador proporciona topes, lo que le permite utilizarlo en su propio Asesor Exp
FREE
Telegram Order
Agus Santoso
Utilidades
Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765148 Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/154458 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/154459 Telegram Order: Gestor de operaciones inteligente y notificador de Telegram para MT4 Telegram Order es un gestor de operaciones inteligente y una herramienta de notificaciones para MetaTrader 4. Monitorea automáticamente todas tus órdenes (de mercado y pendientes), envía notificaciones detalladas a Telegram (con capturas de pant
FREE
Market Structure Break of Structure MT4
Ilya Malev
Indicadores
Estructura de Mercado - Ruptura de Estructura (MS-BOS) para MT4 Todos mis indicadores funcionan sólo en barras cerradas, no repintan ningún valor (si no se menciona lo contrario en la descripción). Así que son totalmente compatibles con autotrading, y están listos para hacer análisis técnico cualitativo. Estructura de Mercado - Ruptura de Estructura. El indicador se basa en puntos pivote (los llamados "fractales"), que pinta en el gráfico con "diamantes" por encima y por debajo del precio en l
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
Este indicador ha sido creado para encontrar los probables puntos de reversión del precio del símbolo. En su funcionamiento se utiliza un patrón de inversión de velas pequeñas junto con un filtro de extremos. El indicador no se redibuja. Si el filtro de extremos está desactivado, el indicador muestra todos los puntos que tienen un patrón. Si el filtro de extremos está activado, la condición funciona - si el historial de velas de barras anteriores 1 contiene velas más altas y están más lejos que
FREE
Cumulative Volume Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
CVB Cumulative Volume Bands: ¡Potencia tus operaciones con el volumen acumulado! CVB Cumulative Volume Bands es un indicador avanzado diseñado para traders que buscan señales precisas basadas en el volumen acumulado. Utilizando bandas de volumen acumulado, este indicador ofrece lecturas claras de la presión de compra y venta en el mercado, ayudando a identificar reversiones y movimientos fuertes. Cumulative Volume Bands for MT5 ! Características principales: Análisis de volume
Keltner Raschke indicator
Vadim Zotov
5 (1)
Indicadores
El indicador utiliza el método de cálculo del canal de Chester W. Keltner, modificado por la conocida trader Linda Raschke. Debido a la modificación, el canal calculado contiene una visión mucho más completa de los movimientos de precios, lo que permite aumentar la probabilidad de una predicción precisa del próximo movimiento de precios. A diferencia del método clásico de Keltner, la línea base del canal se traza basándose en la Media Móvil Exponencial, y para calcular las líneas superior e infe
FREE
Accumulation Distribution Min
Tran Thi Thanh Hang
Indicadores
Cuando el indicador Acumulación/Distribución crece, significa acumulación (compra) de un valor concreto, ya que la mayor parte del volumen de ventas está relacionada con una tendencia alcista de los precios. Cuando el indicador desciende, significa distribución (venta) del valor, ya que la mayor parte de las ventas se producen durante el movimiento bajista de los precios. Las divergencias entre el indicador Acumulación/Distribución y el precio del valor indican el próximo cambio de precios. Por
SR indicator
Alexander Chertnik
5 (2)
Indicadores
SR es un indicador de soporte y resistencia , muestra los principales máximos y mínimos de diferentes colores. El color de un nivel cambia si el último máximo o mínimo lo tocan. Después del cierre de una barra por encima o por debajo del nivel, lo borrará. extern inputs: loop for candles / colors / drawing time *Este indicador no es perfecto y debe ser usado con otros análisis de mercado y confirmaciones.
FREE
Fibolopes Z
Leonid Basis
Indicadores
Fibolopes (convertido de Envelopes) Indicador se basa en la secuencia de Fibonacci. El parámetro de entrada FiboNumPeriod es responsable del número en la secuencia entera (0, 1, 1, 2, 3, 5. 8 13, 34, 55, 89...) El indicador calculará la línea de puntos Amarilla Principal y 2 bandas como una +/- Desviación a ella. Este indicador está calculando un ZigZag (línea Aqua) que se combinan con Fibolopes juntos forman un sistema de señales para Abrir (Z cruce Fibolopes) una nueva posición y Cerrar (Z cru
Raymond Cloudy Day MT4
The Hung Ngo
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT4 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 4 (MT4). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de inversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
Smart Risk Manager Pro
Amirhossein Bakhtiari
Indicadores
Smart Risk Manager Pro – Arrastra y opera con confianza Smart Risk Manager Pro es una herramienta profesional de gestión de riesgo sobre el gráfico que calcula el tamaño de tu posición según tu riesgo en dólares. Simplemente haz clic y arrastra en el gráfico y el indicador mostrará al instante: Dirección (Buy / Sell) Distancia en puntos Tamaño de lote recomendado según tu valor de RiskUSD La herramienta es ultra ligera, extremadamente rápida y está diseñada para traders que quieren un gráfico li
Mr Scalp
Andrey Kozak
Indicadores
El sistema comercial listo para usar "Mr. Scalp" muestra al comerciante señales listas cuando es necesario abrir transacciones para la venta o la compra. El sistema muestra cuándo debe abrir una orden y en qué dirección. Funciona en todos los pares de divisas y todos los plazos. Visualmente, este indicador muestra con puntos rojos y azules en el gráfico los momentos en los que es probable que el mercado retroceda para moverse en la dirección opuesta. El sistema también muestra la dirección de l
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
TrendLine PRO MT4
Evgenii Aksenov
4.83 (167)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Otros productos de este autor
Fair Value Gaps
Cao Minh Quang
4.88 (60)
Indicadores
Indicador de la brecha del valor razonable (GVF) Visión general El indicador Fair Value Gap (FVG) identifica ineficiencias en la acción del precio cuando se produce un desequilibrio debido a una compra o venta agresiva. Estas brechas a menudo son creadas por operadores institucionales y dinero inteligente, dejando áreas donde el precio puede regresar más tarde para "llenar" el desequilibrio antes de continuar su tendencia. Características principales: Detección automática de FVGs - El indicador
FREE
Market Sessions Pre
Cao Minh Quang
4.75 (4)
Indicadores
El indicador Sesiones de mercado es una herramienta popular entre los operadores de divisas y acciones para representar visualmente las sesiones de negociación globales en un gráfico de precios. Destaca directamente en el gráfico los periodos de tiempo de las principales sesiones bursátiles, como la asiática (Tokio) , la europea (Londres) y la estadounidense (Nueva York) . Esto ayuda a los operadores a identificar cuándo abren y cierran los mercados, permitiendo una mejor toma de decisiones bas
FREE
Fair Value Gaps MT4
Cao Minh Quang
3.88 (8)
Indicadores
El Fair Value Gap (FVG) es un intervalo de precios en el que se ofrece liquidez a un lado del mercado, normalmente confirmado por un vacío de liquidez en los gráficos de plazos inferiores en el mismo intervalo de precios. El precio puede "abrirse" para crear un vacío literal en la negociación, dando lugar a una brecha de precio real. Los Gaps de Valor Justo son más comúnmente utilizados por los traders de acción de precios para identificar ineficiencias o desequilibrios en el mercado, indicando
FREE
MACD Indicator with Histogram
Cao Minh Quang
5 (6)
Indicadores
Indicador MACD Tiene una línea MACD, una línea de señal y un histograma. El Histograma tiene 4 colores basados en la Dirección Por Encima y Por Debajo de la Línea Cero, mostrando su dirección de movimiento lo más simple posible. Permite mostrar la línea MACD y la línea de señal, mostrar el cambio de color de la línea MACD basado en el cruce de la línea de señal. Mostrar puntos en el cruce del MACD y la línea de señal, activar y desactivar el histograma. Disfrute de su experiencia comercial, y n
FREE
Market Structure Signal MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Market Structure Signal está diseñado para detectar cambios de carácter (CHoCH) y rupturas de estructura (BOS) en la acción del precio, ayudando a los operadores a identificar posibles cambios o continuaciones de tendencia. Combina el análisis de la estructura del mercado con la volatilidad (ATR) para destacar posibles zonas de riesgo/recompensa, al tiempo que admite alertas multicanal para que no se pierda ninguna señal de negociación. Interpretación Análisis de tendencias : La col
Market Sessions Pre MT4
Cao Minh Quang
5 (2)
Indicadores
El indicador Sesiones de mercado es una herramienta popular entre los operadores de divisas y acciones para representar visualmente las sesiones de negociación globales en un gráfico de precios. Destaca directamente en el gráfico los periodos de tiempo de las principales sesiones bursátiles, como la asiática (Tokio) , la europea (Londres) y la estadounidense (Nueva York) . Esto ayuda a los operadores a identificar cuándo abren y cierran los mercados, permitiendo una mejor toma de decisiones basa
FREE
MACD Indicator with Histogram MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indicadores
Indicador MACD Cuenta con línea MACD, línea de señal e histograma. El histograma tiene 4 colores basados en la dirección por encima y por debajo de la línea cero, lo que muestra su dirección de movimiento de la forma más sencilla posible. Permite mostrar la línea MACD y la línea de señal, mostrar el cambio de color de la línea MACD en función del cruce de la línea de señal. Mostrar puntos en el cruce de la línea MACD y la línea de señal, activar y desactivar el histograma. Disfrute de su experi
FREE
Supertrend Targets Signal
Cao Minh Quang
Indicadores
Supertrend Targets Signal es un potente indicador de seguimiento de tendencias y confirmación de rupturas diseñado para ayudar a los operadores a identificar puntos de entrada de alta probabilidad , visualizar zonas objetivo dinámicas y recibir señales limpias y fiables en diversas condiciones de mercado. La lógica principal de la tendencia se basa en una Supertendencia personalizada que utiliza una estructura de banda basada en el ATR con largas cadenas de suavizado -primero a través de una WMA
FVGs and Liquidity zone with Order Blocks
Cao Minh Quang
5 (1)
Indicadores
He combinado dos estrategias de trading, la Estrategia de Bloques de Órdenes y la Estrategia de Trading FVG, utilizando una combinación de los indicadores FVG y los Bloques de Órdenes. Los resultados han sido sorprendentemente eficaces. Se trata de una solución dos en uno que facilita a los operadores la identificación de las zonas críticas de negociación. He optimizado la configuración para que todo lo que necesites hacer sea instalar y operar; no es excesivamente complejo como para dar más e
Fibonacci Confluence Toolkit
Cao Minh Quang
Indicadores
Fibonacci Confluence Toolkit es un potente indicador diseñado para destacar áreas de interés en las que se prevé una acción o reacción significativa de los precios, aplica automáticamente niveles de retroceso de Fibonacci para delimitar posibles zonas de retroceso y detecta patrones de velas envolventes. Esta herramienta automatiza la detección y visualización de estructuras clave del mercado y de posibles zonas de retroceso. Características principales: Detección de CHoCH (Cambio de carácter):
SMC Analyzer Multi Timeframe
Cao Minh Quang
Indicadores
SMC Analyzer Multi-Timeframe es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a aplicar los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) en múltiples marcos temporales. Este indicador identifica puntos estructurales clave, como cambios en la estructura del mercado (ruptura de estructura y cambio de carácter), bloqueos de órdenes, brechas de valor razonable (FVG) y zonas de liquidez de plazos superiores, y los superpone en el gráfico actual. Al alinear estas señales críticas del SMR en m
Pure Price Action ICT Tools
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Pure Price Action ICT Tools está diseñado para el análisis de la acción pura de los precios, identificando automáticamente estructuras de mercado en tiempo real, niveles de liquidez, bloqueos de órdenes y rupturas, y vacíos de liquidez. Su característica única radica en que se basa exclusivamente en los patrones de precios, sin estar limitado por ninguna entrada definida por el usuario, lo que garantiza un análisis sólido y objetivo de la dinámica del mercado. Características princi
Simple ICT Concepts
Cao Minh Quang
5 (2)
Indicadores
El indicador Simple ICT Concepts es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a aplicar los principios de la metodología Inner Circle Trader (ICT). Este indicador se centra en identificar zonas clave como los niveles de liquidez, el soporte y la resistencia, y la estructura del mercado, lo que lo convierte en un activo inestimable para los operadores de acción de precios y conceptos de dinero inteligente. Características principales Estructura del mercado: Las etiquetas de e
Linear Regression Oscillator FX MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El Oscilador de Regresión Lineal (LRO) es un indicador técnico basado en el análisis de regresión lineal, que se utiliza habitualmente en los mercados financieros para evaluar el impulso y la dirección de las tendencias de los precios. Mide la distancia entre el precio actual y el valor predicho por una línea de regresión lineal, que es esencialmente la línea de mejor ajuste durante un período determinado. A continuación le explicamos cómo funciona y cuáles son sus componentes: Componentes clave
Simple ICT Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Simple ICT Concepts es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a aplicar los principios de la metodología Inner Circle Trader (ICT) . Este indicador se centra en la identificación de zonas clave como los niveles de liquidez, el soporte y la resistencia, y la estructura del mercado, lo que lo convierte en un activo inestimable para los operadores de acción del precio y de conceptos de dinero inteligente. Características principales Estructura del mercado : Las e
ICT Anchored Market Structures
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador ICT Anchored Market Structures with Validation está diseñado para aportar precisión, objetividad y automatización al análisis de la acción del precio. Ayuda a los operadores a visualizar en tiempo real los cambios en la estructura del mercado, las confirmaciones de tendencias y los barridos de liquidez en las fases del mercado a corto, medio y largo plazo, todo ello anclado directamente al precio, sin depender de ninguna entrada externa o definida por el usuario. Usos La estructura
Order Block Detector MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Detecte automáticamente bloques de órdenes alcistas o bajistas para optimizar la entrada de sus operaciones con nuestro potente indicador. Ideal para operadores que siguen a ICT (The Inner Circle Trader). Funciona con cualquier tipo de activo, incluyendo criptomonedas, acciones y divisas. Muestra bloques de órdenes en múltiples marcos temporales, desde M2 hasta W1. Le avisa cuando se detecta o migra un bloque de órdenes, o cuando se crea/migra un bloque de órdenes en un marco temporal superior.
Market Structure Signal
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Market Structure Signal está diseñado para detectar cambios de carácter (CHoCH) y rupturas de estructura (BOS) en la acción del precio, ayudando a los operadores a identificar posibles cambios o continuaciones de tendencia. Combina el análisis de la estructura del mercado con la volatilidad (ATR) para destacar posibles zonas de riesgo/recompensa, al tiempo que admite alertas multicanal para que no se pierda ninguna señal de negociación. Interpretación Análisis de tendencias : La col
SMC Analyzer Single Timeframe
Cao Minh Quang
5 (3)
Indicadores
El SMC Analyzer STF es una potente herramienta de análisis de Smart Money Concepts (SMC) en un único marco temporal diseñada para confirmaciones de operaciones de precisión basadas en componentes SMC básicos. Evalúa la estructura del mercado a través de cuatro niveles de confirmación utilizando elementos como la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHoCH), los bloques de órdenes (OB), las brechas de valor razonable (FVG), las zonas de liquidez y el sesgo de tendencia del marco
Simple Smart Mney Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Este indicador Simple Smart Money Concepts muestra la estructura del mercado en tiempo real (BOS / CHoCH internos y oscilantes), bloques de órdenes, zonas de prima y descuento, máximos y mínimos iguales, y mucho más... permitiendo a los operadores marcar automáticamente sus gráficos con metodologías de acción de precios ampliamente utilizadas. "Smart Money Concepts" (SMC) es un término utilizado entre los operadores de acción de precios que buscan navegar con mayor precisión la liquidez y enco
Pure Price Action ICT Tools MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Pure Price Action ICT Tools está diseñado para el análisis de la acción pura de los precios, identificando automáticamente estructuras de mercado en tiempo real, niveles de liquidez, bloqueos de órdenes y rupturas, y vacíos de liquidez. Su característica única radica en que se basa exclusivamente en los patrones de precios, sin estar limitado por ninguna entrada definida por el usuario, lo que garantiza un análisis sólido y objetivo de la dinámica del mercado. Características princi
Multiple Non Linear Regression MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indicadores
Regresión no lineal múltiple MT4 Este indicador está diseñado para realizar análisis de regresión no lineal múltiple utilizando cuatro variables independientes: precios de cierre, apertura, máximo y mínimo. Estos son sus componentes y funcionalidades: Entradas: Longitud de los datos de normalización: longitud de los datos utilizados para la normalización. Tasa de aprendizaje: Tasa a la que el algoritmo aprende de los errores. Mostrar puntos de datos: muestra el trazado de los datos de entrada n
Market Structure w Inducements and Sweeps MT4 NDH
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador Estructura de Mercado con Inducciones y Barridos es una versión única de las etiquetas de estructura de mercado relacionadas con Smart Money Concepts que pretende ofrecer a los operadores una interpretación más precisa teniendo en cuenta varios factores. En comparación con los scripts tradicionales de estructura de mercado que incluyen Cambio de Carácter (CHoCH) y Ruptura de Estructuras (BOS), este script también incluye la detección de Inducciones (IDM) y Barridos, que son compon
Smart Market Structure Simple MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Smart Market Structure Simple es un potente indicador que ayuda a los operadores a identificar la estructura del mercado basándose en el Concepto de Dinero Inteligente (SMC) . Este indicador detecta automáticamente la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHoCH), las brechas de valor razonable (FVG), los bloques de órdenes (OB), las zonas de liquidez (LQZ) y los puntos clave de oscilación Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Objetivo principal: A
Unicorn Model ICT MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Unicorn Model Indicador ICT - Trading Inteligente con Precisión El indicador Unicorn Model ICT es una herramienta potente e inteligente diseñada para los operadores que siguen las metodologías Smart Money Concepts (SMC) e Inner Circle Trader (ICT) . Este indicador simplifica la compleja acción del precio identificando visualmente las estructuras clave del mercado y proporcionando configuraciones comerciales de alta probabilidad. Características principales: Patrón Unicornio Alcista Un mínimo in
Quasimodo Signal MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El indicador de patrón Quasimodo no es más difícil que el de cabeza y hombros. Aún así, sólo unos pocos operadores lo conocen, y algunos incluso confunden uno con otro. Sin embargo, esto no es una razón para evitar esta herramienta en su estrategia de comercio de divisas. Características: Detección Automática : El indicador busca automáticamente patrones QM válidos en cualquier marco temporal, reduciendo la necesidad de análisis gráfico manual. Aspectos visuales destacados: Dibujo claro y person
OrderBlocks MTF MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Bloque de Órdenes Multi Plazo El Order Block Multi Timeframe es una potente herramienta para los operadores del Concepto de Dinero Inteligente (SMC), que combina la detección de alta precisión del Order Block con el análisis en tiempo real de la Ruptura de Estructura (BOS) y el Cambio de Carácter (CHoCH) en múltiples marcos temporales. Visión inteligente del dinero, precisión en múltiples marcos temporales Este indicador identifica automáticamente los Bloques de Órdenes institucionales -zonas de
Rectangle Trading Custom MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Rectangle Trading Custom es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para los operadores basados en la acción del precio y el rango. Permite a los usuarios definir zonas de consolidación y recibir alertas cuando el precio rompe estas zonas o se acerca a las líneas de tendencia dibujadas en el gráfico. Los rectángulos y las líneas de tendencia se extenderán hacia el futuro con un solo clic. El tamaño del punto del rectángulo, el nombre y los precios se mostrarán alrededor del rectángu
SMC Analyzer Single Timeframe MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Analizador SMC Single-Timeframe (STF) para MT4 El SMC Analyzer STF MT4 es una potente herramienta de análisis de Smart Money Concepts (SMC) de un solo marco temporal diseñada para confirmaciones de operaciones de precisión basadas en componentes SMC básicos. Evalúa la estructura del mercado a través de cuatro niveles de confirmación utilizando elementos como la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHoCH), los bloques de órdenes (OB), las brechas de valor razonable (FVG), las zo
Fibonacci Confluence Toolkit MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
Fibonacci Confluence Toolkit es un potente indicador diseñado para destacar áreas de interés en las que se prevé una acción o reacción significativa de los precios, aplica automáticamente niveles de retroceso de Fibonacci para delimitar posibles zonas de retroceso y detecta patrones de velas envolventes. Esta herramienta automatiza la detección y visualización de estructuras clave del mercado y de posibles zonas de retroceso. Características principales: Detección CHoCH (Cambio de carácter): Id
Filtro:
eryuechunshen
672
eryuechunshen 2024.10.30 18:18 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario