Fair Value Gaps with Order Block Detector
- Indicadores
- Cao Minh Quang
- Versión: 2.2
- Actualizado: 5 diciembre 2025
- Activaciones: 10
La última versión de Indicator está totalmente integrada en un paquete todo en uno, que incluye:
- Brechas de valor razonable (FVG).
- Implied Fair Value Gap (IFVG).
- OrderBlock (OB).
Las opciones de la sección de configuración son relativamente fáciles de navegar, e incluso se pueden utilizar inmediatamente después de la activación sin encontrar dificultades al utilizar la configuración predeterminada.
El indicador utiliza un algoritmo para dibujar e identificar automáticamente Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVGs), e Implied Fair Value Gaps (IFVGs), junto con proporcionar actualizaciones de alertas cuando sea necesario.
Así, cuando combine FVG, IFVG, OB en la misma pantalla, observará las zonas de soporte/resistencia más claras visualmente.
Mientras tanto, puede utilizar esto como base para establecer los puntos de entrada, stoploss y precios objetivo más precisos.
La combinación de estos tres elementos ayuda a los operadores a buscar puntos de entrada, establecer niveles de stop-loss y obtener beneficios de acuerdo con la estrategia de negociación SmartMoneyConcept o Inner Circle Trader (ICT) de Michael.
------------------
Debe dominar las estrategias de negociación ICT o SmartMoneyConcept (SMC) para utilizar este indicador.
Gracias.
