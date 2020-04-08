Williams Fractal Trailing Stop es una herramienta comercial profesional que combina los principios del análisis fractal de Bill Williams con el mecanismo adaptativo de trailing Stop. El indicador proporciona una definición precisa de los momentos para ingresar a la transacción y minimizar los riesgos del mercado.





El sistema identifica automáticamente las estructuras fractales en el gráfico y calcula los niveles óptimos para mover la orden Stop. Esto le permite proteger las ganancias y limitar las pérdidas.













El indicador analiza continuamente la dinámica del mercado y ajusta los niveles de Stop loss de acuerdo con el cambio en la estructura de precios. Obtiene una herramienta profesional para la gestión de riesgos y la entrada de operaciones en tiempo real.













Los cálculos matemáticos complejos de fractales se convierten en señales gráficas comprensibles. No se requiere un estudio profundo de la teoría: el sistema proporciona soluciones listas para proteger el capital y la entrada en la transacción.













El indicador determina los niveles fractales clave y los utiliza como puntos de referencia para establecer una orden Stop dinámica. Cuando se alcanzan nuevos extremos, el sistema mueve automáticamente el nivel de parada.













Williams Fractal Trailing Stop transforma técnicas complejas de análisis fractal en una herramienta práctica para el comercio diario, proporcionando una gestión de riesgos profesional para los comerciantes de cualquier nivel de formación. Identifique los puntos de entrada a la operación aquí y ahora con el indicador Williams fractal trailing stop.













Se implementan notificaciones push cuando aparece una señal, por lo que siempre estará al tanto de los eventos sobre la aparición de una nueva señal. Después de comprar el indicador, envíeme un correo electrónico al telegrama para obtener el archivo de configuración. t.me/j32056





Herramientas óptimas: Cualquier





Marco de tiempo óptimo: М5, H1





Use factores adicionales para ingresar a la tendencia, para una mayor confiabilidad de las señales.