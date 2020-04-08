Williams fractal trailing stop
- Индикаторы
- Sergei Gromov
- Версия: 2.90
- Обновлено: 11 декабря 2025
- Активации: 20
Williams Fractal Trailing Stop - это профессиональный торговый инструмент, который сочетает в себе принципы фрактального анализа Билла Вильямса с адаптивным механизмом трейлинг-стопа. Индикатор обеспечивает точное определение моментов для входа в сделку и минимизации рыночных рисков.
Система автоматически идентифицирует фрактальные структуры на графике и рассчитывает оптимальные уровни для перемещения стоп-ордера. Это позволяет защищать прибыль и ограничивать убытки.
Индикатор непрерывно анализирует рыночную динамику и корректирует уровни стоп-лосса в соответствии с изменением ценовой структуры. Вы получаете профессиональный инструмент для управления рисками и входа в сделку в режиме реального времени.
Комплексные математические расчеты фракталов преобразованы в понятные графические сигналы. Не требуется глубокого изучения теории - система предоставляет готовые решения для защиты капитала и входа в сделку.
Индикатор определяет ключевые фрактальные уровни и использует их в качестве ориентиров для установки динамического стоп-ордера. При достижении новых экстремумов система автоматически перемещает уровень стопа.
Williams Fractal Trailing Stop трансформирует сложные методы фрактального анализа в практический инструмент для повседневной торговли, обеспечивая профессиональное управление рисками для трейдеров любого уровня подготовки. Определяйте точки входа в сделку здесь и сейчас с индикатором Williams fractal trailing stop.
Реализованы пуш уведомления при появлении сигнала, по этому Вы будете всегда в курсе событий о появлении нового сигнала. После приобретения индикатора напишите мне в телеграм для получения файла настроек. t.me/j32056
Оптимальные инструменты: Любые
Оптимальный таймфрейм: М5, H1
Используйте дополнительные факторы для входа по тренду, для дополнительной надежности сигналов.