Williams fractal trailing stop

威廉姆斯分形追踪止损是一个专业的交易工具，结合了比尔威廉姆斯分形分析的原则和自适应追踪止损机制。 该指标提供了进入交易和最小化市场风险的时刻的准确定义。





系统自动识别图表上的分形结构，并计算移动止损单的最佳水平。 这使您可以保护利润并限制损失。













该指标不断分析市场动态，并根据价格结构的变化调整止损水平。 你得到一个专业的风险管理工具,并进入一个交易的实时.













分形的复杂数学计算已转化为可理解的图形信号。 不需要深入研究理论-该系统为资本保护和进入交易提供了现成的解决方案。













该指标识别关键的分形水平，并将其用作设置动态停止顺序的基准。 当达到新的极端时，系统会自动移动停止水平。













威廉姆斯分形追踪止损将复杂的分形分析技术转化为日常交易的实用工具，为任何培训水平的交易者提供专业的风险管理。 用威廉姆斯分形追踪止损指标确定交易的入口点。













推送通知是在信号出现时实现的，因此您将始终了解有关新信号出现的事件。 购买指标后，通过Telegram写信给我以接收设置文件。 t.me/j32056





最佳工具：任何





最佳时间范围： М5, H1





使用附加因素进入趋势，以获得信号的附加可靠性。