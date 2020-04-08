Williams Fractal Trailing Stop é uma ferramenta de negociação profissional que combina os princípios da análise fractal de Bill Williams com o mecanismo adaptativo de trailing stop. O indicador fornece uma determinação precisa dos momentos para entrar em uma negociação e minimizar os riscos do mercado.





O sistema identifica automaticamente estruturas fractais no gráfico e calcula os níveis ideais para mover uma ordem de parada. Isso permite proteger os lucros e limitar as perdas.













O indicador analisa continuamente a dinâmica do mercado e ajusta os níveis de stop loss de acordo com a mudança na estrutura de preços. Você obtém uma ferramenta profissional para gerenciar riscos e entrar em um negócio em tempo real.













Cálculos matemáticos complexos de fractais são convertidos em sinais gráficos compreensíveis. Não é necessário um estudo profundo da teoria-o sistema fornece soluções prontas para proteger o capital e entrar em uma transação.













O indicador identifica os principais níveis fractais e os usa como pontos de referência para definir uma ordem de parada dinâmica. Quando novos extremos são alcançados, o sistema move automaticamente o nível de parada.













O Williams Fractal Trailing Stop transforma técnicas sofisticadas de análise fractal em uma ferramenta prática para negociação diária, fornecendo gerenciamento de risco Profissional para traders de todos os níveis. Identifique os pontos de entrada em uma negociação aqui e agora com o indicador Williams fractal trailing stop.













Notificações push são implementadas quando um sinal aparece, para que você esteja sempre ciente dos eventos sobre o surgimento de um novo sinal. Depois de comprar o indicador, escreva-me em Telegram para obter o arquivo de Configurações. t.me/j32056





Ferramentas ideais: qualquer





Tempo ideal: М5, H1





Use fatores adicionais para entrar de acordo com a tendência, para maior confiabilidade dos sinais.