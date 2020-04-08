Williams fractal trailing stop

Williams Fractal Trailing Stop é uma ferramenta de negociação profissional que combina os princípios da análise fractal de Bill Williams com o mecanismo adaptativo de trailing stop. O indicador fornece uma determinação precisa dos momentos para entrar em uma negociação e minimizar os riscos do mercado.

O sistema identifica automaticamente estruturas fractais no gráfico e calcula os níveis ideais para mover uma ordem de parada. Isso permite proteger os lucros e limitar as perdas.



O indicador analisa continuamente a dinâmica do mercado e ajusta os níveis de stop loss de acordo com a mudança na estrutura de preços. Você obtém uma ferramenta profissional para gerenciar riscos e entrar em um negócio em tempo real.



Cálculos matemáticos complexos de fractais são convertidos em sinais gráficos compreensíveis. Não é necessário um estudo profundo da teoria-o sistema fornece soluções prontas para proteger o capital e entrar em uma transação.



O indicador identifica os principais níveis fractais e os usa como pontos de referência para definir uma ordem de parada dinâmica. Quando novos extremos são alcançados, o sistema move automaticamente o nível de parada.



O Williams Fractal Trailing Stop transforma técnicas sofisticadas de análise fractal em uma ferramenta prática para negociação diária, fornecendo gerenciamento de risco Profissional para traders de todos os níveis. Identifique os pontos de entrada em uma negociação aqui e agora com o indicador Williams fractal trailing stop.



Notificações push são implementadas quando um sinal aparece, para que você esteja sempre ciente dos eventos sobre o surgimento de um novo sinal. Depois de comprar o indicador, escreva-me em Telegram para obter o arquivo de Configurações. t.me/j32056

Ferramentas ideais: qualquer

Tempo ideal: М5, H1

Use fatores adicionais para entrar de acordo com a tendência, para maior confiabilidade dos sinais.
Produtos recomendados
Good Filtr
Artem Kuzmin
Indicadores
This is an indicator for additional signal filtering. It can be used as an additional filter in a trading system. The indicator does not redraw its data and can be used both in forex trading and with binary options. It has 3 operation modes and flexible sensitivity settings. The indicator uses multiple buffers, therefore it can be easily used in various Expert Advisors.
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (1)
Indicadores
Delta Fusion Pro – Análise Avançada de Order Flow para Trading Intradiário Delta Fusion Pro é um indicador profissional para MetaTrader 4 que revela o fluxo de ordens agressivas, mostrando a intensidade e a direção da pressão institucional em tempo real. Diferente dos indicadores volumétricos tradicionais, ele analisa a delta entre volumes Ask e Bid para antecipar reversões, confirmar tendências e identificar zonas de interesse profissional. Características Principais Sistema Inteligente de Au
RaysFX Candlestick Signals
Davide Rappa
Indicadores
RaysFX Candlestick Signals RaysFX Candlestick Signals è un potente strumento progettato per migliorare la tua esperienza di trading su MT4. Questo indicatore personalizzato è stato sviluppato con l’obiettivo di fornire segnali di trading precisi e tempestivi basati su specifiche configurazioni di candele e l’indicatore RSI. Caratteristiche principali : Segnali di acquisto e vendita : L’indicatore genera segnali di acquisto e vendita basati su specifiche configurazioni di candele e valori dell’i
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Indicadores
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indicadores
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
PipMaster Indicator
Guan Wang
4 (1)
Indicadores
PipMaster is built using a powerful trend + momentum following algorithm. Made after years of testing and with market noise filtering built-in.  Aggressive traders can enter a trade as soon as an arrow appear. Conservative traders should wait for a visual alert after a closed candle bar. This indicator is a great tool to be used with your most trusted trend/momentum trading strategy and with solid money management rules. Key Benefits: -Super easy to use by following color coded arrow pointing t
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub é um indicador para obter pontos de entrada de alta qualidade. O indicador foi desenvolvido para facilitar cálculos matemáticos e simplificar a busca por pontos de entrada em uma posição. A estratégia de negociação para a qual o indicador foi escrito tem provado a sua eficácia há muitos anos. A simplicidade da estratégia de negociação é a sua grande vantagem, o que permite que até mesmo os comerciantes novatos negociem com sucesso com ela. VR Cub calcula os pontos de abertura de posição e
Renko Bars 3in1
Yuriy Shatsckiy
5 (2)
Indicadores
The Renko_Bars_3in1 is designed for plotting 3 types of Offline Renko charts. Standard Renko Bar (the reversal bar is twice the size of the bar). Renko Range Bar (the size of all bars is the same). Renko Bars with the ability to adjust the size of the reversal bar. Attention : The demo version for review and testing can be downloaded here . Note . A chart with the M1 period is necessary to build an offline chart. When the indicator is attached to a chart, the offline chart is opened automaticall
Fourteen plus nine TD Sequential
MOHAMMED IMAD HUSSEIN BASSEE
Indicadores
Fourteen plus nine What is it for? Applying Tom DeMark’s TD Sequential serves the purpose of identifying a price point where an uptrend or a downtrend exhausts itself and reverses. . What are the main components of TD Sequential? TD Sequential has two parts – TD Setup and TD Countdown. The first phase of TD Sequential starts with a TD Setup and is completed with a 9 count. When the 9 count is completed, it is at that point, a price pause, price pullback, or reversal is likely. It is also at tha
Find and fill Gaps
Leandro Oliveira
Indicadores
This indicator shows the gaps on the current chart with a rectangle shape and indicates when the gap is filled by closing the shape. Gaps are considered over the shadows. Allows sending alerts by e-mail or push notifications when a gap is found. Parameters SizeGAP - Size of the gap that you want to indicate; HGcolor1 - Color of the gap in an upward movement; HGcolor2 - Color of the gap in a downward movement; HGstyle - The style of rectangle to be drawn; StartCalculationFromBar - How many candl
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicadores
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
Bitcoin indicator
Andrey Kozak
Indicadores
"Bitcoin indicator" is a ready-made mechanical trading system for Bitcoin. The system is implemented as an indicator that shows the trader on the chart the price reversal points and the current trend direction. This information is enough to effectively trade in the market. The "Bitcoin indicator" consists of a complex analytical block that constantly analyzes the market and shows the trader where the trend is heading. The indicator also shows with dots on the chart, the price reversal points. S
Before
Nadiya Mirosh
Indicadores
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
Trade Direction
Gevorg Hakobyan
5 (1)
Indicadores
The oscillator shows trend direction using its own algorithm, which is based on calculating price values ​​by analyzing prices of separate currencies (original valuation of currencies). The histogram shows the average value of physical price change over the selected period. When the histogram has a positive value, the trend is rising, if negative - the trend id falling. The indicator uses standard RSI to determine the current market direction on a selected period as follows: the default value of
Smart algoritmik destek direnc kanal indikatoru
Omer Turkmen
Indicadores
Teknolojide ki yüksek gelişim, üretim, e ticaret, lojistik vb tüm sektörlerde kullanıma başlandığı gibi artık finansal piyasalarda da “ yapay zeka ve algoritma” kullanılmaya başlandı. Smart Algoritma indikatörü; kaynak kodu içinde yer alan algoritma ve yapay zekası ile hiçbir analize ihtiyaç duyulmadan gün içi bütün forex enstrümanları için size buy ve sell sinyalleri yanında hedef kanal (gün içi en yüksek ve en düşük seviyeler) verir. İndikatör texti aşağıda ki bölümlerden oluşur ve herkesin a
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Advanced reversal system RRR 1 to 5
Andrii Malakhov
Indicadores
The indicator shows entry points with Risk-Reward-Ratio 1 to 5. Main timeframe H1. Works on every pair. The main logic - is to find a reversal level, and then track the price reaction to this level. Doesn't need any settings. As a standard, it paint 5 levels of the same take-profit (red / blue for sellers and buys) and 1 stop-loss level - orange. ATTENTION! The full version of indicator. You can t est full work of indicator free only on the USDCAD pair here  https://www.mql5.com/en/market/produ
Pure Price Action ICT Tools MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
The Pure Price Action ICT Tools indicator is designed for pure price action analysis, automatically identifying real-time market structures, liquidity levels, order & breaker blocks, and liquidity voids. Its unique feature lies in its exclusive reliance on price patterns, without being constrained by any user-defined inputs, ensuring a robust and objective analysis of market dynamics. Key Features Market Structures A Market Structure Shift, also known as a Change of Character (CHoCH), is a pivot
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
UTBot with HTS filter
Bartlomiej Tadeusz Tomaja
Indicadores
Advanced UT Bot & HTS Indicator This indicator is an advanced technical analysis tool that combines two methods: UT Bot and HTS (Higher Timeframe Smoothing) , to generate accurate buy and sell signals. 1. Indicator Structure Works within the main chart window and utilizes 11 buffers to store various data points, including arrows (buy/sell signals) and bands from both UT Bot and HTS systems. Uses colored arrows to represent different trading conditions: Blue arrows : Normal buy signals. Red arro
Scalping Points Pro
Andrey Kozak
5 (2)
Indicadores
Scalping Points Pro is an indicator that shows possible price reversal points on the chart and does not redraw its signals. Also, the indicator sends signals to the trader via Email and Push. The accuracy of the signals of this indicator is approximately 92-94% on the M5 timeframe and more than 95% on the H1 timeframe. Thus, this indicator allows the trader to accurately open trades and predict further price movement. The indicator does not redraw its signals.  The indicator works on timeframe
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicadores
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
RaysFX Candlestick Exit
Davide Rappa
Indicadores
RaysFX Candlestick Exit  Il RaysFX Candlestick Exit è un indicatore di trading avanzato progettato per i trader che desiderano avere un controllo preciso sulle loro uscite di trading. Questo indicatore utilizza una combinazione di tecniche di trading per fornire segnali di uscita accurati e tempestivi. Caratteristiche principali: Range : Questo parametro consente di impostare il range di candele considerate per il calcolo dell’indicatore. Shift : Questo parametro consente di spostare l’indicator
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, uma ferramenta de negociação eficiente! - É utilizado um novo método de cálculo avançado - 20 opções para o parâmetro "Preço para cálculo". - O oscilador mais suave alguma vez desenvolvido. - Cor verde para tendências ascendentes, cor vermelha para tendências descendentes. - Valores de sobrevenda: abaixo de 5, Valores de sobrecompra: acima de 95. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Indicadores
The main idea of this indicator is rates analysis and prediction by Fourier transform. Indicator decomposes exchange rates into main harmonics and calculates their product in future. You may use the indicator as a standalone product, but for better prediction accuracy there is another related indicator - FreqoMaster - which uses FreqoMeterForecast as a backend engine and combines several instances of FreqoMeterForecast for different frequency bands. Parameters: iPeriod - number of bars in the ma
RenkoZigZag
Sergey Deev
Indicadores
The indicator displays Renko bars on the chart and uses them to plot the ZigZag - trend lines connecting the local Lows and Highs of the price movement. Renko - specialized display of the price action, in which the graph is displayed not every bar of the time frame, but only under the condition that the price had passed more than the specified number of points. Renko bars are not bound to a time frame, so the indicator can work on any time frame with the same efficiency. This implementation of t
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indicadores
New, more accurate version of the Xmaster indicator. More than 200 traders from around the world have conducted more than 15,000 tests of different combinations of this indicator on their PCs in order to get the most effective and accurate formula. And here we present to you the "Xmaster formula indicator forex no repaint" indicator, which shows accurate signals and does not repaint. This indicator also sends signals to the trader by email and push. With the arrival of each new tick, it constan
Os compradores deste produto também adquirem
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all classic timeframes: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all classic timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From t
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador é uma super combinação dos nossos 2 produtos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funciona para todos os períodos de tempo e mostra graficamente impulso de força ou fraqueza para as 8 principais moedas mais um Símbolo! Este Indicador é especializado para mostrar a aceleração da força da moeda para quaisquer símbolos como Ouro, Pares Exóticos, Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading é o primeiro indicador projetado para detectar oscilações na direção da tendência e possíveis oscilações de reversão. Ele usa a abordagem de negociação de linha de base, amplamente descrita na literatura de negociação. O indicador estuda vários vetores de preço e tempo para rastrear a direção da tendência agregada e detecta situações nas quais o mercado está sobrevendido ou sobrecomprado em excesso e pronto para corrigir. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de prob
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
O indicador " Dynamic Scalper System " foi desenvolvido para o método de scalping, operando dentro de ondas de tendência. Testado nos principais pares de moedas e ouro, é possível a compatibilidade com outros instrumentos de negociação. Fornece sinais para a abertura de posições de curto prazo ao longo da tendência, com suporte adicional para o movimento dos preços. O princípio do indicador: As setas grandes determinam a direção da tendência. Um algoritmo para gerar sinais de scalping sob a fo
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicadores
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicadores
O indicador ACB Breakout Arrows fornece um sinal de entrada essencial no mercado ao detectar um padrão especial de rompimento. Ele monitora constantemente o gráfico em busca de um momento de estabilização direcional e oferece um sinal preciso pouco antes de um grande movimento.  Obtenha o scanner multissímbolo e multitemporal aqui - Scanner para ACB Breakout Arrows MT4 Principais recursos O indicador fornece níveis de Stop Loss e Take Profit. Acompanha um painel de Scanner MTF que monitora sina
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicadores
Este é um indicador para MT4 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos back-tests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acabou perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Forma
Price Action Entry Alerts
Stephen Sanjeeve Sahayam
5 (3)
Indicadores
Este indicador analisa cada barra de pressão de compra ou venda e identifica 4 tipos de padrões de velas com o maior volume. Essas velas são filtradas usando vários filtros lineares para mostrar sinais de compra ou venda. Os sinais funcionam melhor, em conjunto com a direção do período de tempo mais alto e quando negociados durante as horas de alto volume. Todos os filtros são personalizáveis ​​e funcionam de forma independente. Pode visualizar sinais de uma única direção com o clique de um bot
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Indicadores
Introducing Trend Pulse , a unique and robust indicator capable of detecting bullish, bearish, and even ranging trends! Trend Pulse uses a special algorithm to filter out market noise with real precision. If the current symbol is moving sideways, Trend Pulse will send you a ranging signal, letting you know that it's not a good time to enter a trade. This excellent system makes Trend Pulse  one of the best tools for traders! Why Choose Trend Pulse ? Never lags and never repaints:  Signals appea
Royal Wave Pro M4
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
Royal Wave is a Trend-Power oscillator which has been programmed to locate and signal low-risk entry and exit zones. Its core algorithm statistically analyzes the market and generates trading signals for overbought, oversold and low volatile areas. By using a well-designed alerting system, this indicator makes it easier to make proper decisions regarding where to enter and where to exit trades. Features Trend-Power Algorithm Low risk Entry Zones and Exit Zones Predictions for Overbought and Over
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicadores
Indicador de detecção de blocos de pedidos de multi-timeframe MT4. Características - Totalmente personalizável no painel de controle do gráfico, fornece interação completa. - Oculte e mostre o painel de controle onde quiser. - Detectar OBs em vários períodos de tempo. - Selecione a quantidade de OBs para exibir. - Interface de usuário de OBs diferente. - Filtros diferentes em OBs. - Alerta de proximidade OB. - Linhas ADR de alta e baixa. - Serviço de notificação (alertas de tela | not
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indicadores
O sistema de análise de indicadores ZhiBiJuJi usa um poderoso loop interno para chamar seus próprios indicadores externos e, em seguida, chama a análise antes e depois do ciclo. O cálculo de dados deste sistema de análise de indicadores é muito complicado (chamando antes e depois do ciclo), então a histerese do sinal é reduzida, e a precisão da predição de avanço é alcançada. Este indicador pode ser usado em todos os ciclos no MT4, e é mais adequado para 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas.
Mais do autor
Cross MA dashboard
Sergei Gromov
Indicadores
Convenient Dashboard for Moving Average Crossover Trading Strategy . On the panel, numbers display how many candles ago a signal occurred. The number   0   means the signal is on the current candle (it may disappear if the crossover does not hold). The number   1   means the signal was on the previous candle (arrows remain, as moving averages have confirmed the crossover). Moving averages can optionally be added, but the indicator works without them.   Advantages of the indicator :   Automa
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário