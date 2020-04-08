ウィリアムズフラクタルトレーリングストップは、適応トレーリングストップメカニズムとビルウィリアムズフラクタル分析の原則を組み合わせたプロの取引ツールです。 この指標は、貿易に参入し、市場リスクを最小限に抑えるための瞬間の正確な定義を提供します。





システムは、チャート上のフラクタル構造を自動的に識別し、ストップオーダーを移動するための最適なレベルを計算します。 これにより、利益を保護し、損失を制限することができます。













この指標は、市場のダイナミクスを継続的に分析し、価格構造の変化に応じてストップロスレベルを調整します。 あなたは、プロのリスク管理ツールを取得し、リアルタイムで取引に入ります。













フラクタルの複雑な数学的計算は、理解可能なグラフィカル信号に変換されています。 理論の詳細な研究は必要ありません-システムは資本保護と取引への参入のための既製の解決策を提供します。













この指標は、主要なフラクタルレベルを識別し、動的ストップオーダーを設定するためのベンチマークとして使用します。 新しい極端に達すると、システムは自動的に停止レベルを移動します。













ウィリアムズフラクタルトレーリングストップは、トレーニングの任意のレベルのトレーダーのための専門的なリスク管理を提供し、日常の取引のための実用的なツールに複雑なフラクタル分析技術を変換します。 ウィリアムズフラクタルトレーリングストップインジケーターで、今ここで取引へのエントリポイントを決定します。

















最適なツール：任意





最適な時間枠: М5, H1





信号の信頼性を高めるために、追加の要因を使用してトレンドに入ります。