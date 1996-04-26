Williams fractal trailing stop

윌리엄스 프랙탈 후행 정지 적응 후행 정지 메커니즘 빌 윌리엄스 프랙탈 분석의 원리를 결합한 전문 거래 도구입니다. 이 표시기는 거래 진입 및 시장 위험 최소화를위한 순간의 정확한 정의를 제공합니다.





이 시스템은 차트에서 프랙탈 구조를 자동으로 식별하고 정지 순서를 이동하기위한 최적의 레벨을 계산합니다. 이를 통해 이익을 보호하고 손실을 제한 할 수 있습니다.













이 표시기는 시장 역학을 지속적으로 분석하고 가격 구조의 변화에 따라 정지 손실 수준을 조정합니다. 당신은 전문적인 위험 관리 도구를 얻을 실시간으로 무역에 입력합니다.













프랙탈의 복잡한 수학적 계산은 이해할 수있는 그래픽 신호로 변형되었습니다. 이 이론에 대한 심층적 인 연구는 필요하지 않습니다.이 시스템은 자본 보호 및 거래 진입을위한 기성품 솔루션을 제공합니다.













이 표시기는 주요 프랙탈 레벨을 식별하고 동적 정지 순서를 설정하는 벤치마크로 사용합니다. 새로운 극단에 도달하면 시스템이 자동으로 정지 레벨을 이동합니다.













윌리엄스 프랙탈 후행 정지 훈련의 모든 수준의 상인에 대한 전문적인 위험 관리를 제공,일상 거래를위한 실용적인 도구로 복잡한 프랙탈 분석 기술을 변환합니다. 윌리엄스 프랙탈 후행 정지 표시와 함께 지금 여기 무역에 진입 점을 결정.













푸시 알림은 신호가 나타날 때 구현,그래서 당신은 항상 새로운 신호의 모양에 대한 이벤트를 알고있을 것입니다. 표시기를 구입 한 후,설정 파일을받을 전보를 통해 나에게 쓰기. t.me/j32056





최적의 도구:모든





최적의 시간대:





신호의 추가 신뢰성을 위해 추가 요소를 사용하여 추세를 입력하십시오.