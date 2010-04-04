Opere con Oro (XAU/USD) como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable!

SIGA LOS RESULTADOS AQUÍ

¿Por qué elegir Velocity Gold EA?

Ejecución ultrarrápida - Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando que nunca se pierda una configuración rentable de nuevo.

- Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando que de nuevo. Estrategia probada específica para el oro - A diferencia de los EAs genéricos, el Velocity Gold EA está ajustado exclusivamente para el XAU/USD , adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas del oro.

oro - A diferencia de los EAs genéricos, el Velocity Gold EA está , adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas del oro. Sin emociones, sin conjeturas-Nuestro algoritmo avanzado elimina el error humano, operando basado en señales basadas en datos 24/5.

elimina el error humano, operando basado en 24/5. Optimizado para Todas las Condiciones del Mercado-Si el oro está en tendencia, oscilando, o rompiendo , Velocity Gold EA se ajusta dinámicamente para maximizar los beneficios y minimizar el riesgo .

el oro está , Velocity Gold EA se ajusta dinámicamente para . Fácil Configuración y Totalmente Automatizado-¡Sin configuraciones complejas! Simplemente conéctelo a su MT4, establezca sus parámetros de riesgo y deje que opere por usted, incluso mientras duerme.

configuraciones complejas! Simplemente mientras duerme. Backtested & Resultados Probados - Rigurosamente probado en años de datos históricos con rentabilidad consistente en condiciones reales de mercado.

¡Convierta la volatilidad del mercado en su ventaja!

El oro es uno de los instrumentos de negociación más líquidos y explosivos, perosólo si lo negocia correctamente. Con Velocity Gold EA, usted obtiene:



Operaciones con una alta tasa de ganancias y una gestión rigurosa del riesgo

y una gestión rigurosa del riesgo Modos de scalping y swing trading para diferentes fases del mercado

para diferentes fases del mercado Drawdowns bajos para un crecimiento constante a largo plazo





Licencia de por vida (¡Sin cuotas mensuales!)

(¡Sin cuotas mensuales!) Actualizaciones y optimizaciones gratuitas

Asistencia al cliente 12/5

Garantía de devolución del dinero en 7 días (si no queda satisfecho, le devolvemos el 50%)

¡No deje pasar otro rally del oro!

Cada segundo en el mercado del oro cuenta. Mientras otros dudan, Velocity Gold EA ejecuta-poniendo ganancias en su cuenta automáticamente (¡Copias limitadas disponibles a este precio!)

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Funciona con cualquier broker?

¡Sí! Velocity Gold EA es independiente del broker y funciona con cualquier broker MT4 que ofrezca XAU/USD.

¿Cuál es el tamaño de cuenta recomendado?

Sugerimos un mínimo de $500 para un rendimiento óptimo, pero escala perfectamente con cuentas más grandes.

¿Esun scalper o un seguidor de tendencias?

¡Es ambas cosas! El EA se adapta a las condiciones del mercado, scalping en los mercados que van y montar tendencias cuando el oro se rompe.

¿Necesito un VPS?

Para operar 24/5 sin interrupciones, recomendamos encarecidamente un VPS (podemos sugerir opciones asequibles).





Depósito:

100 USD para cuentas Cent

1000 USD para cuentas Standard





Este bot utiliza 3 dígitos (3520.123). Si utiliza una plataforma de dos dígitos, por favor coméntelo.

El bot sigue la tendencia todo el tiempo; cada operación tiene un stop loss y toma beneficios.

Recomendaciones:

1. Elija el spread más bajo del mercado; le sugiero la Cuenta Exness Pro.

2. También puede operar con una cuenta Cent.

3. Utilice la cuenta demo durante al menos una semana antes de migrar a la cuenta real.







Divulgación y advertencia de riesgos