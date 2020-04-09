Trader SWORD

Trader [SWORD] es un EA de panel diseñado para ayudar al trader [scalper]. Desde el panel, el trader puede:

  • establecer el volumen de la orden y los valores de stop loss y take profit [en puntos];
  • abrir una orden de mercado con sus respectivos valores de stop loss y take profit.
  • cerrar todas las posiciones [sólo ganancia, sólo pérdida o ganancia y pérdida] abiertas a través del EA.

En el panel tenemos:

  • los botones para abrir nuevas órdenes de mercado [compra y venta];
  • los botones para establecer el volumen de la orden [aumentando y disminuyendo el volumen de la orden];
  • los botones para establecer los puntos de stop loss y para aumentar/disminuir el valor de stop loss;
  • los botones para establecer los puntos de toma de beneficios y para aumentar/disminuir el valor de toma de beneficios;
  • el botón para cerrar las posiciones instantánea y simultáneamente.

Nota: con Trader [espada], el operador puede abrir nuevas órdenes de mercado en el gráfico estándar o personalizado [gráfico de segundos o gráfico renko ]. Cuando el operador abre la posición a través del gráfico personalizado, los niveles de operación [stop loss, take profit, etc] ¡no serán visibles en este gráfico!


Aumente sus beneficios en Forex con Blues Protector, un avanzado Asesor Experto MQL5 diseñado para MetaTrader 5. Este bot de trading automatizado gestiona dinámicamente sus niveles de stop-loss para asegurar las ganancias y reducir los riesgos. Blues Protector EA - Manual de Usuario (Para MT5 - Archivo EX5 listo para usar) 1. Qué hace este EA El EA Blues Protector asegura automáticamente sus ganancias ajustando inteligentemente los niveles de stop-loss cuando su operación alcanza un nivel de be
