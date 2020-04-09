Trader [SWORD] es un EA de panel diseñado para ayudar al trader [scalper]. Desde el panel, el trader puede:

establecer el volumen de la orden y los valores de stop loss y take profit [en puntos];

abrir una orden de mercado con sus respectivos valores de stop loss y take profit.

cerrar todas las posiciones [sólo ganancia, sólo pérdida o ganancia y pérdida] abiertas a través del EA.

En el panel tenemos:

los botones para abrir nuevas órdenes de mercado [compra y venta];

los botones para establecer el volumen de la orden [aumentando y disminuyendo el volumen de la orden];

los botones para establecer los puntos de stop loss y para aumentar/disminuir el valor de stop loss;

los botones para establecer los puntos de toma de beneficios y para aumentar/disminuir el valor de toma de beneficios;

el botón para cerrar las posiciones instantánea y simultáneamente .

Nota: con Trader [espada], el operador puede abrir nuevas órdenes de mercado en el gráfico estándar o personalizado [gráfico de segundos o gráfico renko ]. Cuando el operador abre la posición a través del gráfico personalizado, los niveles de operación [stop loss, take profit, etc] ¡no serán visibles en este gráfico!



