BB and EMA 50
- Indicadores
- Sahid Akbar
- Versión: 1.1
Este indicador combina las Bandas de Bollinger y la EMA50 para aclarar la fuerza de la tendencia, los cambios de impulso, la expansión de la volatilidad y el sesgo direccional, ofreciendo información estructurada para la detección de rupturas, la validación de retrocesos y la continuación dinámica de la tendencia en diversas condiciones de mercado, al tiempo que mejora la precisión en la identificación de configuraciones comerciales fiables. También incluye un control interactivo de líneas que se ocultan y muestran mediante botones integrados para un análisis visual flexible.