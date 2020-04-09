Maestro del Momento del Oro

EA profesional de scalping para XAUUSD (M1)

Visión general

Gold Momentum Master es un Asesor Experto (EA) profesional desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro).

El sistema está diseñado para operar en el marco temporal M1, centrándose en operaciones de scalping a corto plazo basadas en el impulso.

El objetivo principal de este EA es la ejecución controlada, basada en reglas, con una estricta gestión del riesgo, no el trading agresivo o descontrolado.

Concepto de la estrategia

La estrategia combina la detección del impulso con el control del riesgo adaptado a la volatilidad.

Oscilador Estocástico

Utilizado para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa y señales de cruce confirmadas.

Las operaciones se abren sólo cuando se cumplen todas las condiciones

No hay entradas aleatorias, ni overtrading.

Filtro de tendencia opcional (EMA) para alinear las operaciones con la dirección dominante del mercado.

Gestión del riesgo

El control del riesgo es uno de los objetivos principales de Gold Momentum Master.

Stop Loss basado en ATR

La distancia del stop loss se adapta a la volatilidad actual del mercado.

Tamaño de lote flexible Lote fijo Porcentaje de riesgo por operación (basado en el saldo de la cuenta)

Riesgo a recompensa Take Profit TP calculado utilizando un ratio R:R predefinido

Breakeven & Trailing Stop Protege las posiciones abiertas una vez que el precio se mueve favorablemente



❌ No Martingale

❌ No Grid

❌ No Hedging

❌ No Recovery Systems

Filtros de seguridad y negociación

Filtro de sesión de negociación (hora)

Filtro de diferencial

Una posición por símbolo

Cuadro de mandos en el gráfico para conocer el estado del sistema en tiempo real

Información de pruebas

Este EA ha sido probado en entornos simulados (Strategy Tester / forward simulation) para validar la lógica de la estrategia y el comportamiento de la ejecución.

⚠️ No se garantizan beneficios

Los resultados históricos o simulados no garantizan el rendimiento futuro.

Los resultados reales dependen de:

Condiciones del broker

Spread y deslizamiento

Volatilidad del mercado

Configuración del usuario y parámetros de riesgo

Uso recomendado

Símbolo XAUUSD / XAUUSDm

Marco temporal: M1

Comience con una cuenta Demo

Ajuste la configuración de riesgo cuidadosamente según el tamaño de la cuenta

Gold Momentum Master es adecuado para operadores que prefieren sistemas de scalping estructurados con un control disciplinado del riesgo, en lugar de alto riesgo o expectativas de beneficios poco realistas.