Gold Momentum Master
Maestro del Momento del Oro
EA profesional de scalping para XAUUSD (M1)
Visión general
Gold Momentum Master es un Asesor Experto (EA) profesional desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro).
El sistema está diseñado para operar en el marco temporal M1, centrándose en operaciones de scalping a corto plazo basadas en el impulso.
El objetivo principal de este EA es la ejecución controlada, basada en reglas, con una estricta gestión del riesgo, no el trading agresivo o descontrolado.
Concepto de la estrategia
La estrategia combina la detección del impulso con el control del riesgo adaptado a la volatilidad.
-
Oscilador Estocástico
Utilizado para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa y señales de cruce confirmadas.
-
Las operaciones se abren sólo cuando se cumplen todas las condiciones
No hay entradas aleatorias, ni overtrading.
-
Filtro de tendencia opcional (EMA) para alinear las operaciones con la dirección dominante del mercado.
Gestión del riesgo
El control del riesgo es uno de los objetivos principales de Gold Momentum Master.
-
Stop Loss basado en ATR
La distancia del stop loss se adapta a la volatilidad actual del mercado.
-
Tamaño de lote flexible
-
Lote fijo
-
Porcentaje de riesgo por operación (basado en el saldo de la cuenta)
-
-
Riesgo a recompensa Take Profit
-
TP calculado utilizando un ratio R:R predefinido
-
-
Breakeven & Trailing Stop
-
Protege las posiciones abiertas una vez que el precio se mueve favorablemente
-
❌ No Martingale
❌ No Grid
❌ No Hedging
❌ No Recovery Systems
Filtros de seguridad y negociación
-
Filtro de sesión de negociación (hora)
-
Filtro de diferencial
-
Una posición por símbolo
-
Cuadro de mandos en el gráfico para conocer el estado del sistema en tiempo real
Información de pruebas
Este EA ha sido probado en entornos simulados (Strategy Tester / forward simulation) para validar la lógica de la estrategia y el comportamiento de la ejecución.
⚠️ No se garantizan beneficios
Los resultados históricos o simulados no garantizan el rendimiento futuro.
Los resultados reales dependen de:
-
Condiciones del broker
-
Spread y deslizamiento
-
Volatilidad del mercado
-
Configuración del usuario y parámetros de riesgo
Uso recomendado
-
Símbolo XAUUSD / XAUUSDm
-
Marco temporal: M1
-
Comience con una cuenta Demo
-
Ajuste la configuración de riesgo cuidadosamente según el tamaño de la cuenta
Gold Momentum Master es adecuado para operadores que prefieren sistemas de scalping estructurados con un control disciplinado del riesgo, en lugar de alto riesgo o expectativas de beneficios poco realistas.