Gamma Trend AI

El indicador Gamma-Trend es una herramienta de trading técnico utilizada para identificar la dirección de la tendencia y puntos potenciales de reversión. Su objetivo final es simple: identificar claramente las señales de entrada y salida.

En el gráfico, el indicador Gamma-Trend aparece como líneas de colores que cambian según la dirección de la tendencia: un color indica una tendencia alcista y otro muestra una tendencia bajista. Presenta niveles de seguimiento que siguen el movimiento del precio, proporcionando orientación continua para la gestión de posiciones. El indicador incluye un panel conveniente que muestra el estado actual de las señales e información de tendencia de un vistazo.

Esta simplicidad, quizás, es la razón por la que sus seguidores confían tanto en él. Simplemente entras en largo cuando la señal del indicador se vuelve alcista y vas en corto cuando la señal del indicador se vuelve bajista. Las señales del indicador vienen en forma de flechas azules y rojas. La flecha azul te dice cuándo entrar en largo, y la flecha roja te dice cuándo entrar en corto. Sin embargo, es importante recordar que, como la mayoría de los indicadores de tendencia, el Gamma-Trend funciona mejor en mercados con tendencias claras y puede producir señales falsas en mercados laterales o altamente volátiles.

It shows true trend direction by ignoring small price fluctuation.

GTS AI Assistant

GTS AI Assistant ofrece análisis forex inteligente en múltiples marcos temporales impulsado por más de 5 proveedores de IA (DeepSeek, OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral). Monitorea 6 pares de divisas en 5 marcos temporales con más de 21 indicadores técnicos. Incluye retención del historial de conversación, evaluación de mercado en tiempo real y análisis técnico completo para decisiones comerciales informadas.

Cada comprador del indicador también recibe:

El filtro ML personalizado.

Archivos de configuración para ajustar el indicador a diversos activos.

Un manual en video paso a paso que le ayudará a instalar, configurar y comenzar a utilizar rápidamente esta estrategia de trading.