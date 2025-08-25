Gamma Trend AI

Gamma-Trend指标是一个技术交易工具，用于识别趋势方向和潜在的反转点。它的最终目标很简单：清楚地识别进场和出场信号。

在图表上，Gamma-Trend指标显示为根据趋势方向变化的彩色线条：一种颜色表示上升趋势，另一种表示下降趋势。它具有跟随价格移动的追踪水平，为仓位管理提供持续指导。该指标包含一个便利的面板，一目了然地显示当前信号状态和趋势信息。

这种简单性，也许正是其粉丝对其深信不疑的原因。当指标信号转为看涨时，您只需做多，当指标信号转为看跌时，您就做空。指标的信号以蓝色和红色箭头的形式出现。蓝色箭头告诉您何时做多，红色箭头告诉您何时做空。然而，重要的是要记住，像大多数趋势指标一样，Gamma-Trend在明确的趋势市场中表现最佳，在横盘或高波动性市场中可能会产生虚假信号。

It shows true trend direction by ignoring small price fluctuation.

GTS AI Assistant

GTS AI助手通过5+个AI提供商(DeepSeek、OpenAI、Anthropic、Gemini、Mistral)提供智能多时间框架外汇分析。监控6个货币对,5个时间框架,21+个技术指标。具有对话历史记录保留、实时市场评估和全面技术分析功能,助您做出明智的交易决策。

每位指标购买者还将获得:

定制ML过滤器。

用于配置各种资产指标的设置文件。

分步视频手册,帮助您快速安装、配置并开始使用此交易策略。