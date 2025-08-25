Gamma Trend AI

5

Gamma-Trend指标是一个技术交易工具，用于识别趋势方向和潜在的反转点。它的最终目标很简单：清楚地识别进场和出场信号。

在图表上，Gamma-Trend指标显示为根据趋势方向变化的彩色线条：一种颜色表示上升趋势，另一种表示下降趋势。它具有跟随价格移动的追踪水平，为仓位管理提供持续指导。该指标包含一个便利的面板，一目了然地显示当前信号状态和趋势信息。

这种简单性，也许正是其粉丝对其深信不疑的原因。当指标信号转为看涨时，您只需做多，当指标信号转为看跌时，您就做空。指标的信号以蓝色和红色箭头的形式出现。蓝色箭头告诉您何时做多，红色箭头告诉您何时做空。然而，重要的是要记住，像大多数趋势指标一样，Gamma-Trend在明确的趋势市场中表现最佳，在横盘或高波动性市场中可能会产生虚假信号。

It shows true trend direction by ignoring small price fluctuation.

GTS AI Assistant

GTS AI助手通过5+个AI提供商(DeepSeek、OpenAI、Anthropic、Gemini、Mistral)提供智能多时间框架外汇分析。监控6个货币对,5个时间框架,21+个技术指标。具有对话历史记录保留、实时市场评估和全面技术分析功能,助您做出明智的交易决策。

每位指标购买者还将获得:

  • 定制ML过滤器。
  • 用于配置各种资产指标的设置文件。
  • 分步视频手册,帮助您快速安装、配置并开始使用此交易策略。

要获得所有列出的奖励,请通过MQL5私信系统联系卖家。

评分 1
Alex074179
408
Alex074179 2025.09.22 20:08 
 

Awesome indicator, the best so far.

推荐产品
Aklamavo Pivot Points
Sylvester Aklamavo
指标
If you like this product, please give it a  5 star rating as a token of appreciation. This indicator calculates and draws pivot points and support/resistance levels for both daily and weekly timeframes: Pivot (central) level Support levels S1, S2, S3 Resistance levels R1, R2, R3 It allows showing daily, weekly, or both sets of pivots , giving traders visual references for potential support/resistance areas. Pivot mode: Choose which pivots to display (weekly, daily, or both). Colors and style: C
FREE
BoS CHoCH Indicator
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
指标
The Expert Advisor for this Indicator can be found here: https://www.mql5.com/en/market/product/115445 The Break of Structure (BoS) and Change of Character indicator is a powerful tool designed to identify key turning points in price movements on financial charts. By analyzing price action, this indicator highlights instances where the market shifts from a trend to a potential reversal or consolidation phase. Utilizing sophisticated algorithms, the indicator identifies breakouts where the stru
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
指标
MTF Levels And Moving Averages is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualization to distinguish between dif
AutoChannels
Thekeunpie
指标
"Manual channel drawing? Not anymore. Let the market structure reveal itself automatically." "Track long-term price zones 24/7, in real-time." Real Trader Pain Points Identifying pivot points manually takes   huge time   and   effort Difficult to adapt to   high volatility   and pinpoint   reliable channels Copy Ideas "Markets never sleep. Why should your analysis stop?" "Dozens of assets a day—how do you keep up?" Core Claim AutoChannels   automatically reads market structure , reducin
MasterCharts
Alexander Berger
指标
You can think of these indicators as moving pivot points. MasterChartsTrading Price Action Indicators show good price levels to enter or exit a trade. The Blue indicator line serves as a Bullish Trend setter. If your instrument closes above the Blue line, we think about going Long (buying). When your trading instrument closes below the Red line, we think about Shorting (selling). It is very easy to read price action if you have a reference point. These support/resistance lines are there to help
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
指标
If you like this product, please give it a  5 star rating as a token of appreciation. This indicator draws vertical lines marking key Forex trading sessions (Asian, London, New York) for a configurable number of past days. These “Silver Bullet” lines help traders quickly visualize session start and end times on the chart. DaysToDisplay: How many previous days’ session lines to show. Session colors: Customizable line colors for each session. Session start hours: Local server hours for each sessi
FREE
Highest High and Lowest Low indicator
Seti Gautama Adi Nugroho
指标
Highest High and Lowest Low (HH_LL) Indicator Description: The HH_LL Indicator is a trading tool designed to help traders identify key market points by automatically drawing Higher High (HH) and Lower Low (LL) lines across multiple timeframes. This indicator allows traders to easily spot significant levels on the chart, facilitating more accurate trading decisions. Key Features: Multi-Timeframe Analysis: The indicator supports various timeframes, including M30, H1, and H4. This enables traders t
FREE
TMA Centered Bands Indicator
Irina Cherkashina
5 (1)
指标
The TMA Centered Bands Indicator for MT5 draws bands on the chart and shows the overall price trend. It displays three bands - the lower and upper boundaries of the channel and the median.   The bands are made up of moving averages, and each of them has an MA period. The name TMA comes from triangular moving averages, as the indicator draws triangular bands.   The price will fluctuate between these ranges whenever the trend changes direction, thus creating entry and exit points.   How to trade
FREE
GoldenKeyTrendTrackerV1
Hicham Ait Taleb
指标
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79-->   99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't understand, please contact me. ====================P
Slope MA with Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
指标
Rule-compliant Description Category: Trend Indicator Platform: MetaTrader 5 Type: Level Indicator Timeframes: All Trader Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading Markets: All Description The Slope MA With Tester is a technical indicator that evaluates the slope of a moving average relative to volatility (ATR). It highlights directional bias through a color-coded slope line and plots entry arrows when slope conditions change. Main features: Slope-based Calculation – The slope of an EMA is nor
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
指标
Bid Price Timer Indicator — 精准计时，智能价格追踪！ 使用 Bid Price Timer Indicator ，让您的交易更具 时间感与精准度 ！这是专为重视 时机、精确与清晰度 的交易者打造的强大工具。 主要功能： 固定计时器显示 —— 始终显示在图表 右侧 （可自定义 X_Offset）。 动态价格追踪 —— 计时器会随 买价 (Bid) 实时 上下移动 。 自动重新定位 —— 当市场价格变化时，计时器会 自动跟随 新的价格水平。 可选水平线 —— 可添加一条 水平线 ，清晰显示 当前买价位置 。 ️ 实时倒计时 —— 每秒自动更新，显示 距离下一根K线的倒计时 ，让您不错过任何交易时机！ 交易者喜爱的理由： 帮助您以 毫秒级精度 掌握K线收盘时间 让图表更 简洁、美观、信息丰富 非常适合 剥头皮、日内交易与技术分析 简洁、高效、现代化的设计，让 Bid Price Timer Indicator 成为您市场中精准控制时间的最佳助手！
FIBO Trend PRO mt5
Evgenii Aksenov
4.5 (2)
指标
Jabidabi Bias
Attila Csenge
指标
Indicator Description This indicator displays the highest and lowest prices for the previous day, week, and month. Additionally, it shows pivot levels calculated using different methods: Standard, Fibonacci, Woodie, Camarilla, and Floor pivots. Features: Previous Day High/Low: Indicates the highest and lowest prices of the previous trading day. Previous Week High/Low: Indicates the highest and lowest prices of the previous trading week. Previous Month High/Low: Indicates the highest and lowest p
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
指标
DYNAMIC SR TREND CHANNEL Dynamic SR Trend Channel is a simple indicator for trend detection as well as resistance/support levels on the current timeframe. It shows you areas where to expect possible change in trend direction and trend continuation. It works with any trading system (both price action and other trading system that use indicators) and is also very good for renko charting system as well. In an uptrend, the red line (main line) serves as the support and the blue line serves as the r
Supreme OBV Divergence Indicator
Eveline Van Neyghem
5 (1)
指标
A lot of professional traders use high quality divergence signals as a part of their strategy to enter a position. Spotting correct divergences quickly can often be hard, especially if your eye isn’t trained for it yet. For this reason we’ve created a series of easy to use professional oscillator divergence indicators that are very customisable so you get only the signals you want to trade. We have this divergence indicator for RSI, MACD, Stochastics, CCI and OBV. RSI:   https://www.mql5.com/en/
First Dawn MT5
Innovicient Limited
指标
The First Dawn indicator uses a unique mechanism to search and plot signals. This keeps searching for signals, making it a great indicator for scaping and identification of changes in direction, swing trading and trend trading. The    First Dawn     helps you get early signals. The backtest gives the true picture of how the indicator works with real/demo accounts. Although this is a tiny indicator it is packed with advantageous settings that will help you whether you desire to: Snap the Peaks a
Wall of worry MT5
Illia Zhavarankau
指标
Description: The Wall of Worry indicator allows you to assess market sentiment and possible reversals. The indicator represents three lines that are displayed in a separate window. Black line (trend) - the amount of volumes in the candle body. Red line (bears) - the amount of volumes in the upper shadow of the candlestick. Blue line (bulls) - the amount of volumes in the lower shadow of the candle. The idea is based on "Wall of Worry" - this is the periodic tendency of financial markets to
MT5 TD Sequential Scanner
George Njau Ngugi
指标
If you are unsure how to use this indicator, please feel free to reach out to me. I will explain it to you and provide reading materials to help you make the most of it. TD Sequential Scanner: An Overview The TD Sequential scanner is a powerful technical analysis tool designed to identify potential price exhaustion points and trend reversals in financial markets. Developed by Tom DeMark, this method is widely used by traders to gauge market cycles and potential turning points with precision. Ho
ROC acceleration deceleration indicator
Ekaterina Saltykova
指标
ROC acceleration-deceleration is the manual system for medium-term scalping. Indicator based on custom ROC system which defines bullish/bearish market and especially  acceleration-deceleration of tendention in the market's main direction. Buy arrow is plotted during bearish market when current trend decelerates and sell  arrow is plotted during bullish market when current trend decelerates. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or disappear(exept cases when system recalculat
Visual Dragon Cloud Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
指标
The Visual Dragon Cloud Indicator is a powerful and unique tool designed to provide traders with deep insights into market behavior. Priced at $65, it offers a robust framework for understanding price dynamics through its sophisticated strategy, while allowing users to optimize and customize it to fit their unique trading styles. Please note: this indicator is not optimized and is intentionally crafted for you to fine-tune it for your personal trading approach. Strategy and Logic Behind the Ind
Probability Range Bands
Florian Nuebling
指标
The indicator ‘Probability Range Bands’ gives a prediction of the amount, how much the asset is moving from its current price. The range bands give probabilities, that the candle close will not exceed this certain price level. It is also called the expected move for the current candle close.   This Indicator is based on statistical methods, probabilities and volatility. Asset price is assumed to follow a log-normal distribution. Therefore, log returns are used in this indicator to determine the
Symbol Changer Indicator
Oladimeji Ogunseye
指标
Symbol Changer Indicator This is a simple yet intuitive indicator.  The indicator provide easy navigation across various symbols and across different time frames all in a chart. The buttons are displayed on the main chart. It is flexible and easy to use with fast response speed. FEATURES         Use Custom Pairs : If set to true, load all the available symbols in the Market Watch. No means it loads the pairs selected below.     Pairs (Separated by Comma) : This enables selected pairs
SEER Spike Detector
Emma-ekong Ben Eshiet
指标
SEER SPIKE DETECTOR The Ultimate Market-Reversal & Spike Forecasting Tool for Crash & Boom Indices, Forex & Synthetic Markets SPECIAL BONUS (VALID TILL JUNE 2026)- OUR DAILY SCALPER EA for BTCUSD and VIX75 •·································································•                                                                                          
High And Low MT5
Dmitriy Parfenovich
指标
On the current chart, this indicator displays candlestick highs and lows of another time frame. Input Parameters: TimeFrame - chart time frame whose data will be displayed on the current price chart (by default, H12). Time Zone - shift of the indicator by time zone relative to the broker's time (by default, Broker-1). If the broker's time zone is UTC+1 and the Time Zone parameter is set to Broker-1, the bends of the indicator will be plotted in multiples of Greenwich Time. Indicator buffer value
Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
指标
該指標是我們每天使用的最常見的指標，包括我們最常用的策略，ICT和SMC，交易所開盤和收盤時發生的止損限額和流動性限額，以及帶有斐波那契和放大和縮小的交易所交易量，以及您想要看到的最常見操作，例如選擇您想要看到的交易所走勢並拉動您想要的全波那契那，都是自動操作您想要的交易。我 100% 確信，一旦您學會使用此指標分析所有類型的交易，您將再也無法離開它。 該指標是我們每天使用的最常見的指標，包括我們最常用的策略，ICT和SMC，交易所開盤和收盤時發生的止損限額和流動性限額，以及帶有斐波那契和放大和縮小的交易所交易量，以及您想要看到的最常見操作，例如選擇您想要看到的交易所走勢並拉動您想要的全波那契那，都是自動操作您想要的交易。我 100% 確信，一旦您學會使用此指標分析所有類型的交易，您將再也無法離開它。
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
指标
Liquidity Map  Overview The Liquidity Map indicator is an advanced visualization tool based on ICT Smart Money Concepts . It automatically identifies daily Buy Zones , Sell Zones , and Liquidity Levels , showing where price is likely to reverse or continue based on institutional order flow. It calculates key levels from the daily session — such as the previous day’s high, low, and midpoint — then derives a premium (sell bias) and discount (buy bias) structure. When price trades into these mapped
SMA Fibonacci EA
Christoph Kreher
专家
Simple EA with 1 SMA and Fibonacci. The Expertadvisor opens positions in the direction of the trend when price levels have exceeded or fallen below the Fibonacci levels. It depends on the market in question and which parameters to use. The EA is programmed in such a way that optimization runs consume little time. A news filter and filter by day of the week are built in.
Candle reversal and continue
reza rahmad
指标
Candle Reversal , is designed to identify and highlight key candlestick patterns that signal potential trend reversals or continuations in the market. It focuses on two primary types of patterns: 3-Line Strike Patterns   (Bullish and Bearish) Engulfing Patterns   (Bullish and Bearish) The indicator provides visual cues (arrows and text labels) on the chart to help traders quickly identify these patterns, making it easier to make informed trading decisions.  use with MACD or awesome oscilator to
Turtles Style Trend Following Trading System
Luca Norfo
专家
Most traders buy oversold and sell overbought. This system does the exact opposite — on purpose. In strong trending markets, price can stay overbought or oversold for a very long time. We deliberately enter when the market is already “stretched” because that is exactly when the trend is strongest and most likely to continue. We put a tight Stop Loss (eg. 3 ATR) and hold the position till the trend ends. This is the same style of the famous Turtles traders.
Triplet Cloud MTF MT5
Sopheak Khlot
指标
Triplet Cloud MTF is an indicator for trend-following strategy. It presents the trend in HTF from the LTF Chart that allows traders focus on looking for trade entry in the right direction and increase striking rate. It comes with simple input setup. You will only need to choose HTF you want to follow its trend and set the alert setup, then all is set. Here are the mostly selected HTF setup for each of entry timeframe: M1 Entry   : M15 Trend M5 Entry   : H1 Trend M15 Entry   : H4 Trend H1 Entry  
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (33)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
指标
FX Levels：适用于所有市场的高精度支撑与阻力 快速概览 想要精准确定适用于任何市场（外汇、指数、股票或大宗商品）的支撑与阻力吗？ FX Levels 将传统的“Lighthouse”方法与前沿的动态分析相结合，实现近乎通用的准确性。依托真实经纪商经验和自动化的每日与实时更新， FX Levels 帮助您捕捉价格反转点、设置合理的盈利目标，并自信地管理交易。立即使用，体验更准确的支撑/阻力分析如何助力您的交易更上层楼！ 1. 为什么 FX Levels 对交易者非常有利 极度精准的支撑 & 阻力区 • FX Levels 专为不同经纪商提供的行情源和时间设置而设计，可生成几乎相同的价位区，解决数据不一致的常见问题。 • 这意味着无论您在哪里交易，都能获得稳定一致的水平线，为策略打下更加牢固的基础。 结合传统与先进技术 • 通过将久经考验的“Lighthouse”方法与动态分析相融合， FX Levels 不仅限于每日刷新，还可针对新的价格波动进行即时更新。 • 您可以选择经典的静态方式，或实时捕捉新出现的水平，以贴近最新的市场行为。 识别清晰的反转点 • FX Lev
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
指标
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
指标
Meravith Auto 是 Meravith 交易系统的自动化版本。 该指标由趋势线组成，趋势线会改变颜色。处于多头状态时为绿色，处于空头状态时为红色。这是趋势支撑线。还有一条流动性线，在该位置多头成交量与空头成交量相等。三重多头偏差线。三重空头偏差线。紫色和蓝色的点用于表示大成交量。紫色点表示成交量高于平均成交量两个偏差，蓝色点表示两个偏差。 如何使用？ 多头趋势线加上位于趋势线之上的流动性，表示多头趋势。我们预期市场将向上运行，开立多头仓位。 空头趋势线加上位于趋势线之下的流动性，表示空头趋势。我们预期市场将向下运行，开立空头仓位。 可根据您的选择与其他指标结合使用。 可用于任何交易品种和任何时间周期。 由于不同经纪商提供的成交量不同，您可能会看到不同的结果。 由于成交量更大，建议选择规模较大的经纪商。 自动版和手动版有什么区别？ 在手动版本中，我们根据高点和低点评估趋势，因此也会提供市场成交量枯竭的水平。 在自动版本中，使用的是一个会在不同市场阶段发生变化的周期。该周期在高波动时较短，在低波动时较长。这里没有枯竭水平，因为分析的不是趋势，而是周期。这也是使用偏差的原因。默认显
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
指标
ACB Breakout Arrows 指标通过检测特殊的突破形态，提供市场中的关键入场信号。该指标持续扫描图表中的价格动量，在价格出现重大变动前，提前提供精确的入场信号。 点击此处获取多品种多周期扫描器 - ACB Breakout Arrows MT5 扫描器 主要特点 指标自动提供止损和止盈价格。 内置多周期扫描仪仪表盘，可追踪所有时间周期的突破信号。 适用于日内交易者、波段交易者和剥头皮交易者。 优化算法提升信号精度。 特别设置的快速盈利线用于无亏损移动或短线目标。 支持胜率、盈亏比、平均利润等绩效分析指标。 无重绘，信号可靠。 交易确认 - 可使用 ACB Trade Filter 指标 来过滤低概率的交易信号。 强烈买入： 向上箭头 + 绿色柱状图 + 多头趋势。 强烈卖出： 向下箭头 + 红色柱状图 + 空头趋势。 当柱状图为灰色且趋势为震荡时，应避免交易。 （可选） -  使用  KT 支撑阻力水平指标  避免在重要支撑/阻力位附近入场。这类交易可能迅速变成亏损。 “一个成功交易者的目标是做出最好的交易。金钱只是附属。” —— 亚历山大·埃尔德 输入参数 历史
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
指标
Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 所有數據皆採用「嚴格回測標準」——每筆交易訊號在觸發後的 60 根 K 線內， EURUSD 與 USDJPY 至少須達成 +50 點獲利，黃金（XAUUSD）則須達成 +100 點
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
指标
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
指标
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
指标
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
作者的更多信息
LinearRegressionVolume Profile
Arinze Michael Ejike
指标
Linear Regression Volume Profile指标将线性回归分析与成交量分布剖析相结合，创建了一个先进的市场结构可视化工具。基础从对指定数量历史K线的线性回归计算开始，计算定义趋势线通过价格行为轨迹的斜率（倾斜度）和Y轴截距值。这条回归线作为分析成交量分布的中心轴，自动适应当前趋势方向，而不是保持水平静止状态。然后指标围绕此回归线计算基于ATR的通道，通道宽度由用户定义的比率乘以200周期平均真实波幅值确定，确保剖析级别按比例适应当前市场波动性。成交量分布分析通过将此通道划分为多个水平级别（默认回归线上方7个和下方7个）进行，其中每个级别代表沿回归角度倾斜的特定价格区域。对于计算周期内的每个历史K线，指标检查该K线的高低范围触及了哪些价格级别，并将相应的成交量累积到这些级别中。生成的成交量分布通过从每个级别延伸的彩色水平条可视化，颜色在最小成交量（紫色）和最大成交量（黄色）之间插值，基于每个级别占总累积成交量的百分比。方向箭头出现在计算周期中最旧的K线处，对于正回归斜率（指标反向逻辑中的下降趋势）向上指，对于负斜率（上升趋势）向下指，提供计算趋势方向的即时视觉确认。剖
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
指标
买卖双方压力指标是一个综合的市场分析工具，能够同时显示从M1分钟图到D1日线图等多个时间框架的市场情绪和力量对比。该指标通过精密的移动平均动量分析算法，在用户可自定义配置的周期内准确计算买方压力和卖方压力的具体百分比数值。其直观的可视化操作面板采用动态进度条设计，买方力量以醒目的青色（蓝绿色）显示，卖方主导力量则以鲜明的红色标识，当压力值达到显著水平时还会显示精确的百分比数值。每个时间框架都集成了专业的ADX平均趋向指数强度测量功能，配备清晰的方向性指标来准确识别和显示当前的上升趋势、下降趋势或横盘震荡市场状态。特别是在市场处于震荡整理期间（当ADX数值低于23阈值时），经验丰富的交易者可以灵活运用区间交易策略，通过在关键支撑位附近逢低买入，在重要阻力区域附近逢高卖出来获取稳定收益。智能化的彩色信号提示点系统为交易者提供即时的视觉确认，帮助准确判断市场条件变化并把握最佳的进场和出场时机。 成功消息 : 分析完成！多时间框架情绪数据已准备好用于战略交易决策。
Mean Reversion Indicator mt4
Arinze Michael Ejike
指标
High Low Cloud Trend指标是一种基于通道的技术分析工具，通过自适应价格边界识别趋势方向和均值回归机会。该系统通过计算指定回溯期内的最高高点和最低低点来运作，创建定义整体价格区间的外部通道边界。次级内部通道使用较短周期（主回溯期的四分之一）来捕捉更广泛区间内更即时的价格波动。该指标的核心逻辑通过将收盘价与参考值进行比较来确定趋势方向，该参考值根据价格触及这些极值的位置在最高点和最低点之间翻转 - 当价格触及最低低点时，参考值切换到最高高点，反之亦然。这创建了一个二元趋势状态，指标以填充直方图或线条的形式显示下通道（上升趋势）或上通道（下降趋势）。均值回归检测机制识别特定的交叉模式，即价格在触及外部边界后向内部通道回移，生成指向潜在反转入场点的箭头信号。双时间框架通道方法结合基于翻转的趋势逻辑，使该指标在区间震荡市场中特别有效，同时仍能捕捉趋势性走势，并为趋势变化和均值回归设置提供可自定义的警报。
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
指标
艾略特振荡器 - 一个通过移动平均线收敛模式检测趋势反转的动量分析工具。该指标显示蓝色直方图表示看涨动量，红色直方图表示看跌条件，同时自动绘制连接重要峰值和谷值的趋势线。 警报系统 ：在两种模式之间选择 - 当前K线警报（alertsOnCurrent = true）在形成中的K线上立即触发但可能重绘，而确认K线警报（alertsOnCurrent = false）等待K线完成，提供可靠的无重绘信号。对于一致的交易决策，确认警报消除了来自初步信号的虚假入场。 关键特征 ：内置峰值检测与指数平滑减少市场噪音并识别有意义的动量变化。该振荡器在横盘市场条件下作为 退出警告 系统表现出色，帮助交易者避免长期整合期。 最佳实践 ：使用确认警报模式避免实时警报中出现的信号变化，确保您的交易策略依赖于稳定、完整的K线数据，而不是波动的初步读数。
FREE
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
指标
Solarwind No Repaint是一个技术振荡器，将费舍尔变换应用于标准化价格数据，创建基于直方图的指标来识别潜在的市场转折点。该指标将价格变动转换为高斯正态分布，使周期性模式和动量变化对交易者更加可见。 工作原理 该指标通过几个计算步骤处理价格数据： 高低分析 ：计算指定周期内的最高价和最低价 价格标准化 ：取每根K线高低价范围的中点，并根据周期范围进行标准化，将数值缩放到-1和+1之间 费舍尔变换应用 ：应用数学费舍尔变换公式 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) 并进行平滑处理 趋势信号处理 ：基于数值变化和动量阈值生成方向性信号 主要特征 直方图显示 ：在单独的指标窗口中显示为彩色柱状图 基于趋势的着色 ：绿色柱表示看涨动量，红色柱表示看跌动量 无重绘设计 ：仅使用已完成的K线以防止当前K线上的信号变化 自适应敏感度 ：可配置的阈值系统以过滤市场噪音 信号持续性 ：保持趋势方向直到发生显著的动量变化 参数 周期 （Extperiod）：用于高低计算的回望周期（默认：10） 信号敏感度 ：新信号所需的变化阈值（默认：0.05） 使用完成K线 ：通过仅使用完成的K线防
FREE
FNCD mt5
Arinze Michael Ejike
5 (1)
指标
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller FNCD指标是一个先进的技术分析工具，将费雪变换与统计价格标准化相结合，创建复杂的振荡器。基础从Z分数标准化开始，其中价格数据通过计算当前价格在指定周期内偏离其移动平均值多少个标准差来标准化。这种标准化过程将原始价格波动转换为标准化单位，使得更容易识别极端偏差，无论工具的价格水平如何。费雪变换然后将这些标准化值转换为围绕零振荡的有界振荡器，极端读数表明潜在的反转区域。两个指数移动平均线应用于费雪变换值——快速EMA和慢速EMA——创建类似于MACD但具有增强统计属性的双线系统。当快速EMA从下方穿越慢速EMA时，产生看涨信号，而当快线从上方穿越慢线时，出现看跌信号。统计标准化和费雪变换的结合使这个指标在识别超买和超卖条件方面特别有效，同时通过EMA平滑机制过滤市场噪音。
FREE
FNCD Indicator
Arinze Michael Ejike
指标
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller FNCD指标是一个先进的技术分析工具，将费雪变换与统计价格标准化相结合，创建复杂的振荡器。基础从Z分数标准化开始，其中价格数据通过计算当前价格在指定周期内偏离其移动平均值多少个标准差来标准化。这种标准化过程将原始价格波动转换为标准化单位，使得更容易识别极端偏差，无论工具的价格水平如何。费雪变换然后将这些标准化值转换为围绕零振荡的有界振荡器，极端读数表明潜在的反转区域。两个指数移动平均线应用于费雪变换值——快速EMA和慢速EMA——创建类似于MACD但具有增强统计属性的双线系统。当快速EMA从下方穿越慢速EMA时，产生看涨信号，而当快线从上方穿越慢线时，出现看跌信号。统计标准化和费雪变换的结合使这个指标在识别超买和超卖条件方面特别有效，同时通过EMA平滑机制过滤市场噪音。
FREE
MTF Levels And Moving Averages
Arinze Michael Ejike
指标
MTF Levels And Moving Averages is a professional indicator designed to identify key support and resistance levels across multiple timeframes. The tool helps traders locate precise entry and exit points by analyzing market structure and price action patterns. Key Features The indicator provides multi-timeframe analysis covering H1, H4, D1, and W1 periods simultaneously. It identifies supply and demand zones where price typically reacts, using color-coded visualization to distinguish between dif
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
指标
Other profitable programs  https://www.mql5.com/en/users/ifyjava/seller Solarwind No Repaint是一个技术振荡器，将费舍尔变换应用于标准化价格数据，创建基于直方图的指标来识别潜在的市场转折点。该指标将价格变动转换为高斯正态分布，使周期性模式和动量变化对交易者更加可见。 工作原理 该指标通过几个计算步骤处理价格数据： 高低分析 ：计算指定周期内的最高价和最低价 价格标准化 ：取每根K线高低价范围的中点，并根据周期范围进行标准化，将数值缩放到-1和+1之间 费舍尔变换应用 ：应用数学费舍尔变换公式 0.5 * ln((1+x)/(1-x)) 并进行平滑处理 趋势信号处理 ：基于数值变化和动量阈值生成方向性信号 主要特征 直方图显示 ：在单独的指标窗口中显示为彩色柱状图 基于趋势的着色 ：绿色柱表示看涨动量，红色柱表示看跌动量 无重绘设计 ：仅使用已完成的K线以防止当前K线上的信号变化 自适应敏感度 ：可配置的阈值系统以过滤市场噪音 信号持续性 ：保持趋势方向直到发生显著的动量变化 参数 周期 （Extp
FREE
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
指标
MOON SNIPER指标是一个突破检测工具，结合价格行为分析和高斯分布数学来识别外汇交易中的高概率入场点。 核心机制： 该指标使用统计价格分布而非传统枢轴点来计算支撑和阻力水平。它应用高斯分布原理来确定价格最可能找到平衡的位置以及可能发生重大偏差的位置。 主要特征： 使用统计概率识别突破区域 结合价格动量与数学分布模型 当价格突破计算水平上方/下方时提供视觉信号 使用类似成交量的柱状图显示来展示分布强度 颜色编码系统（蓝色/红色）指示突破方向 交易逻辑： 当价格移动超出统计计算边界时，指标信号表明动量驱动的走势可能会继续。高斯分布组件通过确保价格移动代表与正常价格行为的真正统计偏差来帮助过滤虚假突破。 该指标旨在通过识别市场行为何时偏离正常统计参数来早期捕捉重大价格移动，因此"狙击手"指的是精准时机。
Bandana
Arinze Michael Ejike
指标
三个独立的RSI带状系统同时显示在您的图表上，用于全面的市场分析。每个系统根据RSI值计算支撑和阻力水平，具有可定制的周期和阈值。 该指标通过箭头标记提供可视化交易信号，当价格突破计算出的带状区域时触发。当价格在低于下带后移动到上方时出现多头信号，当价格在高于上带后跌破下方时触发空头信号。 三个系统中的每一个都可以独立配置不同的RSI长度、超买和超卖水平以及时间框架。默认设置使用51、31和21个柱的周期，具有针对不同市场条件优化的变化阈值水平。 内置警报系统在带状突破发生时发送通知，防止同一信号的重复警报。包括颜色、线条粗细和箭头显示在内的所有视觉元素都可以根据需要进行自定义或禁用。 该工具适用于所有时间框架和交易工具，允许交易者在单个指标窗口中比较多个RSI视角。上下带之间的中线为趋势分析提供额外的参考点。 非常适合寻求多个RSI计算确认信号的交易者，而不会用单独的指标使图表变得混乱。
Ashod Scalper
Arinze Michael Ejike
指标
Ashod Scalper -  Oscillator of a Moving Average MACD策略 该指标从 Oscillator of a Moving Average 振荡器值计算MACD以识别精确的剥头皮入场点。当快速指数移动平均线穿越慢速指数移动平均线时,系统检测动量转变,然后通过次级信号线平滑过滤这些信号。箭头在交叉的确切时刻出现在图表上,绿色箭头标记蜡烛下方的多头入场,红色箭头标记蜡烛上方的空头入场。该指标包含基于ATR的跟踪止损计算,可根据市场波动性进行调整。 工作原理 首先,指标从标准MACD振荡器检索 Oscillator of a Moving Average 数据。这些 Oscillator of a Moving Average 数据成为第二次MACD计算的输入,创建双重平滑的动量测量。当快速Exponential moving average向上穿越慢速 Exponential moving average 并超过信号线时,触发多头信号。当快速EMA向下穿越慢速 Exponential moving average 并降至信号线下方时,触发空头信号。
MT5 Candles
Arinze Michael Ejike
指标
Candles is a comprehensive chart visualization indicator for MetaTrader 5 that transforms how traders view price action. Instead of displaying standard candlesticks, this indicator plots price bars using over 34 different moving average calculations, along with the traditional Heiken Ashi chart and the renowned Kagi chart. This unique approach provides traders with smoothed price visualization that filters out market noise while maintaining critical trend information. What Makes Candles Differen
Kagi Indicator
Arinze Michael Ejike
指标
先进的卡吉图表指标，具备ATR适应性和智能警报 使用这款专业的卡吉指标改变您的价格分析，它能过滤市场噪音并突出真实的趋势变化。基于1870年代日本米市场的传统图表方法，该工具纯粹关注重要的价格波动，同时忽略基于时间的波动。 核心功能： 双重反转方法 固定Delta：为反转检测设置精确的价格阈值 基于ATR：使用平均真实波幅（14周期标准）自动适应市场波动性 根据您的交易风格和市场条件在方法之间切换 视觉清晰度 阳线（粗、蓝色）：看涨动能 - 多头控制市场 阴线（细、红色）：看跌动能 - 空头控制市场 可自定义颜色和线宽以获得最佳图表可见性 自动标记肩部（阻力）和腰部（支撑）水平 全面的警报系统（7种卡吉信号规则） 阳/阴转换：趋势方向改变时立即警报 肩部形成：顶部看跌反转点警报 腰部形成：底部看涨反转点警报 多重肩部：通过连续下降的顶部检测强劲的看跌趋势 多重腰部：通过连续上升的底部识别强劲的看涨趋势 多级突破：突然垂直价格飙升警报 趋势强度分析：跟踪线长度以测量动能强度 独立警报控制 启用或禁用特定警报类型 自定义连续计数以确认趋势（默认：3） 所有警报包括精确的价格水平和清晰的方向
Volume FVG
Arinze Michael Ejike
指标
公允价值缺口指标 该指标识别三根K线的价格失衡,中间K线的范围未被相邻K线完全重叠。这些缺口揭示了波动期间因突然的买入或卖出压力造成的临时订单流中断。 成交量过滤器 成交量过滤器确保缺口仅在有意义的交易活动支持下出现。看涨缺口需要正向K线方向(收盘高于开盘),看跌缺口需要负向方向(收盘低于开盘)。这过滤掉缺乏信念的弱失衡。将UseVolume设为true并调整VolumeThreshold以激活过滤。 输入参数 InpColorUp - 看涨缺口颜色(默认青绿色) 。 InpColorDown - 看跌缺口颜色(默认深粉色) 。 Lookback - 扫描的K线数量(默认21) 。 UseVolume - 启用基于成交量的过滤(默认false) 。 VolumeThreshold - 所需最小成交量(默认0) 。 UseAlerts - 主警报开关(默认true) 。 Use PopupAlert - 显示弹出通知(默认true) 。 Use EmailAlert - 发送电子邮件警报(默认false) 。 Use PushNotification - 发送移动警报(默认false)
Simple And Unique Tool
Arinze Michael Ejike
实用工具
工具描述 一个全面的交易助手，让控制触手可及。该工具简化订单执行和仓位管理，同时通过多个AI提供商提供智能支持。 TRADE - 执行多头和空头仓位，具有对冲能力。精确配置止损(SL)和止盈(TP)水平。下达挂单并管理交易量设置。界面支持MARKET和HEDGE模式，可调整SL/TP参数。 CLOSE - 精确管理退出。关闭单个仓位，选择性关闭盈利交易，或用单一操作清空整个投资组合—仓位和挂单。选项包括按方向关闭(BUY/SELL)，按盈利状态，按交易量大小，或按时间(最旧/最新)。 MANAGE - 通过追踪止损功能和盈亏平衡自动化保护收益并限制损失。配置盈亏平衡入场点(BE Start)，激活水平(BE Level)，追踪止损参数(TS Start, TS Step, TS Dist)。随着市场向有利方向移动，您的仓位通过可自定义行为设置自适应调整。 AI - 访问五个领先AI服务的对话辅助，包括Claude(Anthropic)、OpenAI(GPT)、xAI(Grok)、OpenRouter和Google。通过自然语言互动获取市场洞察、策略讨论或一般交易支持。切换上下文保留，启
筛选:
Alex074179
408
Alex074179 2025.09.22 20:08 
 

Awesome indicator, the best so far.

Arinze Michael Ejike
2807
来自开发人员的回复 Arinze Michael Ejike 2025.09.23 17:46
Wow, thank you for the 5 stars! Your kind words inspire us to keep delivering amazing experiences. We hope to see you
again soon!
回复评论