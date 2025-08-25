Gamma Trend AI

L'indicateur Gamma-Trend est un outil de trading technique utilisé pour identifier la direction de la tendance et les points potentiels de retournement. Son objectif ultime est simple : identifier clairement les signaux d'entrée et de sortie.

Sur le graphique, l'indicateur Gamma-Trend apparaît sous forme de lignes colorées qui changent selon la direction de la tendance : une couleur indique une tendance haussière, et une autre montre une tendance baissière. Il présente des niveaux de suivi qui suivent le mouvement des prix, fournissant des conseils continus pour la gestion des positions. L'indicateur inclut un panneau pratique qui affiche l'état actuel du signal et les informations de tendance en un coup d'œil.

Cette simplicité, peut-être, est la raison pour laquelle ses fans lui font confiance. Vous entrez simplement en position longue lorsque le signal de l'indicateur devient haussier et vous allez en position courte lorsque le signal de l'indicateur devient baissier. Les signaux de l'indicateur se présentent sous forme de flèches bleues et rouges. La flèche bleue vous indique quand entrer en position longue, et la flèche rouge vous indique quand entrer en position courte. Cependant, il est important de se rappeler que, comme la plupart des indicateurs de tendance, le Gamma-Trend fonctionne mieux dans des marchés à tendance claire et peut produire de faux signaux dans des marchés latéraux ou hautement volatils.

It shows true trend direction by ignoring small price fluctuation

