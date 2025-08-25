Gamma Trend AI

5

L'indicateur Gamma-Trend est un outil de trading technique utilisé pour identifier la direction de la tendance et les points potentiels de retournement. Son objectif ultime est simple : identifier clairement les signaux d'entrée et de sortie.

Sur le graphique, l'indicateur Gamma-Trend apparaît sous forme de lignes colorées qui changent selon la direction de la tendance : une couleur indique une tendance haussière, et une autre montre une tendance baissière. Il présente des niveaux de suivi qui suivent le mouvement des prix, fournissant des conseils continus pour la gestion des positions. L'indicateur inclut un panneau pratique qui affiche l'état actuel du signal et les informations de tendance en un coup d'œil.

Cette simplicité, peut-être, est la raison pour laquelle ses fans lui font confiance. Vous entrez simplement en position longue lorsque le signal de l'indicateur devient haussier et vous allez en position courte lorsque le signal de l'indicateur devient baissier. Les signaux de l'indicateur se présentent sous forme de flèches bleues et rouges. La flèche bleue vous indique quand entrer en position longue, et la flèche rouge vous indique quand entrer en position courte. Cependant, il est important de se rappeler que, comme la plupart des indicateurs de tendance, le Gamma-Trend fonctionne mieux dans des marchés à tendance claire et peut produire de faux signaux dans des marchés latéraux ou hautement volatils.

It shows true trend direction by ignoring small price fluctuation

Avis 1
Alex074179
309
Alex074179 2025.09.22 20:08 
 

Awesome indicator, the best so far.

Produits recommandés
CrossMaster PRO
Abderrahmane Benali
Indicateurs
Powerful Alerts at Every Moving Average Crossover! Overview: CrossMaster PRO is a professional indicator designed to detect and notify you of precise crossover points between two customizable moving averages. Whether you're a scalper, swing trader, or long-term investor — this tool will give you the clarity and timing you need to enter and exit the market with confidence . Features:  Detects both bullish and bearish MA crossovers in real-time  Sends push notifications , pop-up alerts , and scre
AutoChannels
Thekeunpie
Indicateurs
"Manual channel drawing? Not anymore. Let the market structure reveal itself automatically." "Track long-term price zones 24/7, in real-time." Real Trader Pain Points Identifying pivot points manually takes   huge time   and   effort Difficult to adapt to   high volatility   and pinpoint   reliable channels Copy Ideas "Markets never sleep. Why should your analysis stop?" "Dozens of assets a day—how do you keep up?" Core Claim AutoChannels   automatically reads market structure , reducin
TMA Centered Bands Indicator
Irina Cherkashina
5 (1)
Indicateurs
The TMA Centered Bands Indicator for MT5 draws bands on the chart and shows the overall price trend. It displays three bands - the lower and upper boundaries of the channel and the median.   The bands are made up of moving averages, and each of them has an MA period. The name TMA comes from triangular moving averages, as the indicator draws triangular bands.   The price will fluctuate between these ranges whenever the trend changes direction, thus creating entry and exit points.   How to trade
FREE
MasterCharts
Alexander Berger
Indicateurs
You can think of these indicators as moving pivot points. MasterChartsTrading Price Action Indicators show good price levels to enter or exit a trade. The Blue indicator line serves as a Bullish Trend setter. If your instrument closes above the Blue line, we think about going Long (buying). When your trading instrument closes below the Red line, we think about Shorting (selling). It is very easy to read price action if you have a reference point. These support/resistance lines are there to help
BoS CHoCH Indicator
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicateurs
The Expert Advisor for this Indicator can be found here: https://www.mql5.com/en/market/product/115445 The Break of Structure (BoS) and Change of Character indicator is a powerful tool designed to identify key turning points in price movements on financial charts. By analyzing price action, this indicator highlights instances where the market shifts from a trend to a potential reversal or consolidation phase. Utilizing sophisticated algorithms, the indicator identifies breakouts where the stru
GoldenKeyTrendTrackerV1
Hicham Ait Taleb
Indicateurs
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79-->   99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't understand, please contact me. ====================P
Slope MA with Tester
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
Indicateurs
Rule-compliant Description Category: Trend Indicator Platform: MetaTrader 5 Type: Level Indicator Timeframes: All Trader Styles: Scalping, Day Trading, Swing Trading Markets: All Description The Slope MA With Tester is a technical indicator that evaluates the slope of a moving average relative to volatility (ATR). It highlights directional bias through a color-coded slope line and plots entry arrows when slope conditions change. Main features: Slope-based Calculation – The slope of an EMA is nor
Fibonacci Expansion Assistant Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Fibonacci Expansion Assistant Indicator for MetaTrader 5 The   Fibonacci Expansion Assistant Indicator for MetaTrader 5   is a specialized tool designed to streamline the application of Fibonacci Expansion levels within the MT4 platform. It allows traders to pinpoint critical price zones with greater precision and apply them effectively for setting profit targets and managing exit strategies. Precise Fibonacci Level Mapping   – This indicator calculates and displays exact expansion levels to hel
FREE
Highest High and Lowest Low indicator
Seti Gautama Adi Nugroho
Indicateurs
Highest High and Lowest Low (HH_LL) Indicator Description: The HH_LL Indicator is a trading tool designed to help traders identify key market points by automatically drawing Higher High (HH) and Lower Low (LL) lines across multiple timeframes. This indicator allows traders to easily spot significant levels on the chart, facilitating more accurate trading decisions. Key Features: Multi-Timeframe Analysis: The indicator supports various timeframes, including M30, H1, and H4. This enables traders t
FREE
Supreme OBV Divergence Indicator
Eveline Van Neyghem
5 (1)
Indicateurs
A lot of professional traders use high quality divergence signals as a part of their strategy to enter a position. Spotting correct divergences quickly can often be hard, especially if your eye isn’t trained for it yet. For this reason we’ve created a series of easy to use professional oscillator divergence indicators that are very customisable so you get only the signals you want to trade. We have this divergence indicator for RSI, MACD, Stochastics, CCI and OBV. RSI:   https://www.mql5.com/en/
SMA Fibonacci EA
Christoph Kreher
Experts
Simple EA with 1 SMA and Fibonacci. The Expertadvisor opens positions in the direction of the trend when price levels have exceeded or fallen below the Fibonacci levels. It depends on the market in question and which parameters to use. The EA is programmed in such a way that optimization runs consume little time. A news filter and filter by day of the week are built in.
Probability Range Bands
Florian Nuebling
Indicateurs
The indicator ‘Probability Range Bands’ gives a prediction of the amount, how much the asset is moving from its current price. The range bands give probabilities, that the candle close will not exceed this certain price level. It is also called the expected move for the current candle close.   This Indicator is based on statistical methods, probabilities and volatility. Asset price is assumed to follow a log-normal distribution. Therefore, log returns are used in this indicator to determine the
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Indicateurs
DYNAMIC SR TREND CHANNEL Dynamic SR Trend Channel is a simple indicator for trend detection as well as resistance/support levels on the current timeframe. It shows you areas where to expect possible change in trend direction and trend continuation. It works with any trading system (both price action and other trading system that use indicators) and is also very good for renko charting system as well. In an uptrend, the red line (main line) serves as the support and the blue line serves as the r
Jabidabi Bias
Attila Csenge
Indicateurs
Indicator Description This indicator displays the highest and lowest prices for the previous day, week, and month. Additionally, it shows pivot levels calculated using different methods: Standard, Fibonacci, Woodie, Camarilla, and Floor pivots. Features: Previous Day High/Low: Indicates the highest and lowest prices of the previous trading day. Previous Week High/Low: Indicates the highest and lowest prices of the previous trading week. Previous Month High/Low: Indicates the highest and lowest p
MT5 TD Sequential Scanner
George Njau Ngugi
Indicateurs
If you are unsure how to use this indicator, please feel free to reach out to me. I will explain it to you and provide reading materials to help you make the most of it. TD Sequential Scanner: An Overview The TD Sequential scanner is a powerful technical analysis tool designed to identify potential price exhaustion points and trend reversals in financial markets. Developed by Tom DeMark, this method is widely used by traders to gauge market cycles and potential turning points with precision. Ho
First Dawn MT5
Innovicient Limited
Indicateurs
The First Dawn indicator uses a unique mechanism to search and plot signals. This keeps searching for signals, making it a great indicator for scaping and identification of changes in direction, swing trading and trend trading. The    First Dawn     helps you get early signals. The backtest gives the true picture of how the indicator works with real/demo accounts. Although this is a tiny indicator it is packed with advantageous settings that will help you whether you desire to: Snap the Peaks a
High And Low MT5
Dmitriy Parfenovich
Indicateurs
On the current chart, this indicator displays candlestick highs and lows of another time frame. Input Parameters: TimeFrame - chart time frame whose data will be displayed on the current price chart (by default, H12). Time Zone - shift of the indicator by time zone relative to the broker's time (by default, Broker-1). If the broker's time zone is UTC+1 and the Time Zone parameter is set to Broker-1, the bends of the indicator will be plotted in multiples of Greenwich Time. Indicator buffer value
Price Predictor Pro
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicateurs
Price Predictor Pro Turn Market Patterns into Predictable Profits! Are you tired of guessing where the market will go next? With Price Predictor Pro , you’ll trade with confidence by spotting powerful chart patterns and receiving precise price projections —directly on your MT5 chart. What Price Predictor Pro Does: ️ Detects high-probability chart patterns like Double Tops, Double Bottoms, Head & Shoulders, Flags, Pennants, and more . ️ Instantly projects the next price target using adv
ZigZag Triad Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
ZigZag Triad Indicator for MetaTrader 5 The ZigZag Triad Indicator is a practical tool available on the MetaTrader 5 platform that plots ZigZag pivot points as support and resistance levels, enabling traders to identify key price reaction zones. Forex traders can utilize this indicator to conduct advanced technical analysis using ZigZag structures and professionally detect high-probability reaction areas in the market. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  ZigZag
FREE
ROC acceleration deceleration indicator
Ekaterina Saltykova
Indicateurs
ROC acceleration-deceleration is the manual system for medium-term scalping. Indicator based on custom ROC system which defines bullish/bearish market and especially  acceleration-deceleration of tendention in the market's main direction. Buy arrow is plotted during bearish market when current trend decelerates and sell  arrow is plotted during bullish market when current trend decelerates. Main Indicator's Features Signals are not repaint,non-late or disappear(exept cases when system recalculat
EarlyScope
Temirgali Orazbayev
Indicateurs
EarlyScope  est un outil puissant pour analyser la dynamique du marché, conçu pour fonctionner sur tout actif financier. L'indicateur identifie des zones cachées de faible volatilité où le prix peut se préparer à des renversements potentiels, aidant les traders à voir des motifs qui échappent généralement à l'œil nu. L'indicateur a un seul paramètre externe qui sert exclusivement à définir le nombre de jours à calculer et à afficher. Les niveaux sont construits sur la base de l'analyse de donnée
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicateurs
L’indicateur analyse le volume à partir de n’importe quel point et calcule les niveaux d’épuisement du marché pour ce volume. Lignes principales de Meravith : Ligne d’épuisement du volume haussier – sert d’objectif. Ligne d’épuisement du volume baissier – sert d’objectif. Ligne de tendance – indique la tendance du marché. Sa couleur change selon que le marché est haussier ou baissier et elle sert de support de tendance. Comment l’utiliser : double-cliquez sur la ligne verticale violette et dépla
Ultimate Hero MT5
Smart Forex Lab.
Experts
Construit pour une performance maximale. Optimisé pour les retraits de bénéfices. Introduction d'une nouvelle option - test avec émulation des retraits de bénéfices. Ultimate Hero est un outil de trading avancé conçu pour maximiser vos profits sur le marché des changes. Ce logiciel de trading avancé est créé en utilisant la dernière technologie GPT-4 et dispose d'une large gamme de fonctionnalités avancées. Ultimate Hero est un robot de trading qui utilise une stratégie de trading en grille ba
Triplet Cloud MTF MT5
Sopheak Khlot
Indicateurs
Triplet Cloud MTF is an indicator for trend-following strategy. It presents the trend in HTF from the LTF Chart that allows traders focus on looking for trade entry in the right direction and increase striking rate. It comes with simple input setup. You will only need to choose HTF you want to follow its trend and set the alert setup, then all is set. Here are the mostly selected HTF setup for each of entry timeframe: M1 Entry   : M15 Trend M5 Entry   : H1 Trend M15 Entry   : H4 Trend H1 Entry  
My Point MT5
Claudia Ramona Angerer
Indicateurs
Diagnosis of major and minor pivot Trend detection with many signals Can be used in all symbols Can be used in all time frames Settings: Back Show: The number of candles it displays If you need any adjustments, or have any questions or suggestions, message me How to trade: Blue: sell signal Red: buy signal Blue and red at the same time: no signal Exit signal: Opposite signal
The Trend Scanner 1
Alejandro Quintana Martinez
Indicateurs
The Trend Scanner – Multi-Timeframe & Multi-Asset Analyzer Discover market direction at a glance! The Trend Scanner is a powerful tool designed for Boom & Crash, Volatility Indices, Jump Indices, and even Forex (EURUSD) , allowing traders to instantly spot bullish or bearish trends across multiple assets and timeframes in a single, easy-to-read window. Key Features: Monitors trends from M1 up to Monthly . Covers a wide range of assets: Boom & Crash Indices Volatility Indices Jump Indice
SWing3
AHMED ABULFATEH
5 (5)
Indicateurs
Signaux de trading précis à 98 % Entrées précises, sorties claires | Multi-périodes | Tous marchés Fonctionnement en 3 étapes simples 1️⃣ ENTRÉE EN TRANSACTION (Règles d'achat/vente) Déclenchement du signal : Deux lignes (X) se croisent en dehors de la zone colorée (rouge pour l'achat, bleu pour la vente). Confirmation : La bougie de prix doit toucher le croisement (pendant ou dans les 1 à 5 bougies qui suivent). Entrée alternative (sans contact) : Signal de vente (zone bleue) : Le prix rest
Signal Eskiya mt5
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Signal Eskiya, in addition to channel lines, reflects entry signals in the form of arrows. Trading strategies using the channel indicator belong to the classic methods of technical analysis, are easy to execute, and therefore available even to beginners. Price ranges work equally well on any trading assets and timeframes, they can be used both independently and with additional confirmation from oscillators and market volumes. American traders say: “Trend is your friend”, which means “Trend is
Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Indicateurs
Cet indicateur est l'indicateur le plus courant que nous utilisons quotidiennement, y compris nos stratégies les plus utilisées, ICT et SMC, les limites de stop loss et les limites de liquidité qui se produisent aux heures d'ouverture et de fermeture des échanges, ainsi que le volume des échanges avec Fibonacci et le zoom avant et arrière, et les actions les plus courantes que vous souhaitez voir, telles que la sélection du mouvement d'échange que vous souhaitez voir et le tirage de Fibonacci, s
Wall of worry MT5
Illia Zhavarankau
Indicateurs
Description: The Wall of Worry indicator allows you to assess market sentiment and possible reversals. The indicator represents three lines that are displayed in a separate window. Black line (trend) - the amount of volumes in the candle body. Red line (bears) - the amount of volumes in the upper shadow of the candlestick. Blue line (bulls) - the amount of volumes in the lower shadow of the candle. The idea is based on "Wall of Worry" - this is the periodic tendency of financial markets to
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Indicateurs
Ce tableau de bord affiche les derniers   modèles harmoniques   disponibles pour les symboles sélectionnés, ce qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus efficace /   version MT4 . Indicateur gratuit:   Basic Harmonic Pattern Colonnes de l'indicateur Symbol :   les symboles sélectionnés apparaissent Trend   :   haussière ou baissière Pattern :   type de motif (gartley, papillon, chauve-souris, crabe, requin, cypher ou ABCD) Entry:   prix d'entrée SL:   prix du stop loss TP1:   1er
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Indicateurs
Integrated Dashboard Scanner – Your Market Command Center (v3.0) Short Description Stop wasting time manually switching between dozens of charts. The   Integrated Dashboard Scanner   is a powerful multi-symbol, multi-timeframe scanner that keeps an eye on every instrument you select from a single panel. Featuring   six distinct analysis modules , including an Economic News Calendar and a professional-grade Momentum Scanner, version 3.0 is the most powerful and reliable release yet. Following a
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Plus de l'auteur
Gamma RSI Line Pro
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Cet indicateur avancé de lignes de tendance RSI détecte et dessine automatiquement des lignes de tendance sur les pics de l'oscillateur RSI. Il analyse des motifs de pics configurables, filtrant par inclinaison de pente, hauteur minimale et paramètres de distance. L'algorithme traite plusieurs pics pour identifier des lignes de tendance valides, optimisant les performances CPU grâce à des comptes de pics ajustables. Comprend le filtrage des pentes négatives, les contraintes de niveaux RSI pour u
Solarwind No Repaint
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Il Solarwind No Repaint è un oscillatore tecnico che applica la Trasformazione di Fisher ai dati di prezzo normalizzati, creando un indicatore basato su istogramma che identifica potenziali punti di svolta del mercato. Questo indicatore converte i movimenti di prezzo in una distribuzione normale gaussiana, rendendo i pattern ciclici e i cambiamenti di momentum più visibili ai trader. Come Funziona L'indicatore elabora i dati di prezzo attraverso diversi passaggi computazionali: Analisi Alto-Bass
Gamma Silver Stuff MT5
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Silver Stuff identifie les changements clairs de direction de tendance avec des signaux d'entrée précis. Affiche des lignes vertes pour les opportunités longues et des lignes rouges pour les configurations courtes. Le système d'alertes intégré vous notifie instantanément lors de l'apparition de nouveaux signaux de tendance. Options d'Alertes: Alertes de Barre Actuelle (alertsOnCurrent = true): se déclenchent immédiatement mais peuvent se redessiner Alertes de Barre Confirmée (alertsOnCurrent = f
Solarwind No Repaint mt5
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Le Solarwind No Repaint est un oscillateur technique qui applique la Transformation de Fisher aux données de prix normalisées, créant un indicateur basé sur histogramme qui identifie les points de retournement potentiels du marché. Cet indicateur convertit les mouvements de prix en distribution normale gaussienne, rendant les motifs cycliques et les changements de momentum plus visibles pour les traders. Fonctionnement L'indicateur traite les données de prix à travers plusieurs étapes computatio
Elliot Wave Oscillator mql5
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Oscillateur Elliott - Un outil d'analyse de momentum qui détecte les retournements de tendance à travers les motifs de convergence des moyennes mobiles. L'indicateur affiche des histogrammes bleus pour le momentum haussier et des histogrammes rouges pour les conditions baissières, tout en traçant automatiquement des lignes de tendance entre les pics et vallées significatifs. Système d'Alertes : Choisissez entre deux modes - Les Alertes de Barre Actuelle (alertsOnCurrent = true) se déclenchent im
Gamma Buyers Sellers pressure
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
L'Indicateur de Pression Acheteurs-Vendeurs affiche le sentiment du marché sur plusieurs timeframes de M1 à D1. Il calcule les pourcentages de pression d'achat et de vente en utilisant une analyse de momentum de moyennes mobiles sur une période configurable. Le panneau visuel montre des barres de progression avec la force acheteuse en sarcelle et la dominance vendeuse en rouge, accompagnées de valeurs en pourcentage lorsque significatives. Chaque timeframe inclut une mesure de force de tendance
Moon Sniper
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
L'indicateur MOON SNIPER est un outil de détection de cassures qui combine l'analyse de l'action des prix avec les mathématiques de la Distribution Gaussienne pour identifier des points d'entrée à haute probabilité dans le trading forex. Mécanisme Principal : L'indicateur calcule les niveaux de support et de résistance en utilisant la distribution statistique des prix plutôt que les points pivots traditionnels. Il applique les principes de la Distribution Gaussienne pour déterminer où le prix es
Bandana
Arinze Michael Ejike
Indicateurs
Trois systèmes de bandes RSI séparés affichés simultanément sur votre graphique pour une analyse complète du marché. Chaque système calcule des niveaux de support et résistance basés sur les valeurs RSI avec des périodes et seuils personnalisables. L'indicateur fournit des signaux de trading visuels à travers des marqueurs flèches lorsque le prix franchit les bandes calculées. Les signaux longs apparaissent quand le prix monte au-dessus de la bande inférieure après avoir été en dessous, tandis q
Filtrer:
Alex074179
309
Alex074179 2025.09.22 20:08 
 

Awesome indicator, the best so far.

Arinze Michael Ejike
947
Réponse du développeur Arinze Michael Ejike 2025.09.23 17:46
Wow, thank you for the 5 stars! Your kind words inspire us to keep delivering amazing experiences. We hope to see you
again soon!
Répondre à l'avis