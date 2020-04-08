Dynamic Velocity Oscillator Pro

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.
- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar.
- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS como regalo.

Oscilador Dinámico de Velocidad Pro: Vea el verdadero impulso del mercado

Desbloquee un nuevo nivel de conocimiento del mercado con el Dynamic Velocity Oscillator Pro, un indicador de impulso avanzado diseñado para el operador exigente que demanda más de lo que los osciladores tradicionales pueden ofrecer.

¿Está cansado del retardo, las señales falsas y las oscilaciones producidas por los indicadores de impulso estándar? El Dynamic Velocity Oscillator Pro fue creado para resolver este problema. Va más allá de los simples cálculos de cambio de precio para medir la verdadera velocidad subyacente del mercado, dándole una imagen más clara y sensible de la presión de compra y venta. Por sólo $ 30, usted puede agregar esta herramienta de nivel profesional a su arsenal de comercio.

La lógica detrás de la ventaja

El poder del Dynamic Velocity Oscillator Pro radica en su cálculo único de múltiples etapas que se adapta inteligentemente a las condiciones cambiantes del mercado.

  1. Suavizado de precios: En primer lugar, el indicador suaviza los datos de precios brutos utilizando una media móvil exponencial. Este primer paso crucial filtra el ruido insignificante del mercado, permitiendo que el algoritmo central se centre en los movimientos de precios significativos.

  2. Cálculo de la velocidad: En lugar de limitarse a observar la diferencia entre dos puntos, el indicador calcula un "ratio de velocidad". Esto mide la tasa de cambio del precio suavizado de una barra a la siguiente. Esto le indica no sólo la dirección del mercado, sino lo rápido que se está acelerando o desacelerando en esa dirección.

  3. Análisis del Momento Dinámico: Aquí es donde el Dynamic Velocity Oscillator Pro realmente se separa. El algoritmo mantiene dos búferes internos adaptables que analizan constantemente la fuerza histórica de los movimientos al alza y a la baja de los precios.

    • Un búfer rastrea la magnitud de la velocidad alcista reciente (presión de compra).

    • El otro búfer registra la magnitud de la velocidad bajista reciente (presión vendedora).

      No se trata de cálculos fijos, sino que se ajustan dinámicamente en función del periodo seleccionado, aprendiendo del comportamiento reciente del mercado.

  4. Valor final del oscilador: La línea del oscilador final que ve en su gráfico es el resultado de una fórmula sofisticada que compara la velocidad actual en tiempo real con la fuerza calculada dinámicamente de la presión histórica de compra y venta. Esto produce una salida altamente adaptable y sensible que se normaliza para proporcionar señales claras y procesables.

Cómo operar con el Oscilador Dinámico de Velocidad Pro

Esta herramienta es versátil y puede integrarse en cualquier estrategia de negociación.

  • Confirmación del Momentum: El color de la línea del oscilador proporciona una confirmación instantánea. Una línea verde muestra un impulso creciente, perfecto para confirmar una entrada o mantener una operación. Una línea naranja muestra un impulso decreciente, lo que indica una posible salida o un periodo de consolidación.

  • Señales de cruce: Utilice los niveles personalizables para obtener señales de entrada de alta probabilidad. Un cruce por encima del umbral inferior puede indicar el inicio de un nuevo movimiento alcista, mientras que un cruce por debajo del umbral superior puede señalar el inicio de una tendencia bajista.

  • Operaciones de divergencia: Detecte fácilmente divergencias clásicas y ocultas entre el precio y el oscilador. Cuando el precio hace un nuevo máximo, pero el oscilador no lo hace, es señal de una posible reversión bajista. Lo contrario es cierto para las inversiones alcistas.

Características principales

  • Algoritmo Adaptativo Avanzado: Una fórmula única que proporciona una lectura más precisa del impulso del mercado.

  • Señales visuales claras: La línea que cambia de color permite interpretar el estado del indicador sin esfuerzo.

  • Totalmente personalizable: Ajuste fácilmente el periodo de análisis, el método de precios, el grosor de la línea, los colores y los niveles de umbral para adaptarlos a su estilo de negociación.

  • Aplicabilidad universal: Funciona eficazmente en todos los pares de divisas, índices, materias primas y plazos.

  • Ligero y eficiente: El indicador está optimizado para funcionar sin problemas y sin ralentizar su plataforma MetaTrader 5.

Deje de confiar en indicadores anticuados que van por detrás del mercado. Es hora de operar con una herramienta que entiende la dinámica de la velocidad de los precios.

Añada el Dynamic Velocity Oscillator Pro a su gráfico hoy mismo por sólo $30 y comience a tomar decisiones de trading con mayor confianza y precisión.

