Aegis Account Protector and Risk Manager

AEGIS Protector de Cuenta y Drawdown





AEGIS es un EA para MT5 que protege su cuenta de trading de grandes pérdidas. Supervisa la equidad en tiempo real y cierra todas las posiciones al instante cuando se alcanzan los límites definidos por el usuario. Los límites pueden establecerse como porcentaje o divisa fija.





AEGIS también incluye una reducción diaria y una protección contra pérdidas diarias con reinicio automático en la zona horaria elegida. Esto resulta especialmente útil para los operadores de empresas de accesorios, en los que el ciclo diario sigue la hora del servidor del corredor.





Otros mecanismos de protección garantizan que ninguna operación eluda el evento de stop. AEGIS puede bloquear nuevas órdenes, cerrar gráficos o supervisar continuamente nuevas posiciones y cerrarlas inmediatamente. Esto evita que otros EAs o acciones manuales vuelvan a abrir operaciones después de alcanzar los límites.





Las alertas están disponibles a través de sonido, popup, gráfico, registro o notificaciones móviles MT5. Todas las acciones quedan registradas. AEGIS no coloca operaciones, sólo protege su cuenta.

Configuración