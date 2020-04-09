Aegis Account Protector and Risk Manager

AEGIS Protector de Cuenta y Drawdown


AEGIS es un EA para MT5 que protege su cuenta de trading de grandes pérdidas. Supervisa la equidad en tiempo real y cierra todas las posiciones al instante cuando se alcanzan los límites definidos por el usuario. Los límites pueden establecerse como porcentaje o divisa fija.


AEGIS también incluye una reducción diaria y una protección contra pérdidas diarias con reinicio automático en la zona horaria elegida. Esto resulta especialmente útil para los operadores de empresas de accesorios, en los que el ciclo diario sigue la hora del servidor del corredor.


Otros mecanismos de protección garantizan que ninguna operación eluda el evento de stop. AEGIS puede bloquear nuevas órdenes, cerrar gráficos o supervisar continuamente nuevas posiciones y cerrarlas inmediatamente. Esto evita que otros EAs o acciones manuales vuelvan a abrir operaciones después de alcanzar los límites.


Las alertas están disponibles a través de sonido, popup, gráfico, registro o notificaciones móviles MT5. Todas las acciones quedan registradas. AEGIS no coloca operaciones, sólo protege su cuenta.

Configuración

  1. Instale el EA en MT5.

  2. Adjúntelo a cualquier gráfico.

  3. Configure sus límites diarios y de reducción.

  4. Active AutoTrading.

  5. En MT5 → Herramientas → Opciones → Asesores Expertos → Permitir WebRequest, añada: https: //worldtimeserver.com.

    Esto es necesario para una sincronización precisa del reinicio diario.


    AEGIS funciona entonces automáticamente.

    Para la documentación completa de los parámetros y casos de uso detallados, consulte el blog.


Productos recomendados
Panel Orders Easy MT5
Maksim Novikov
Utilidades
Esta utilidad (como asesor) le permite abrir y cerrar posiciones en un par de clics. Panel Orders Easy es una versión Lite del programa Panel Orders. Abrir y cerrar posiciones en él no está disponible. Puede ver la versión completa entre mis otros productos. El panel de control , en forma de objetos gráficos, le permite gestionar órdenes sin la ayuda de programas de terceros. Características del programa : 1. Hay una opción de selección de lote. Ya sea el fijo habitual o un porcentaje del
FREE
Timeleftdisplay
Michael Joller
Utilidades
El Asesor Experto "Pantalla de tiempo restante" muestra el tiempo restante hasta el cierre de la vela actual en una pantalla digital. El tiempo se muestra en días, horas, minutos y segundos. segundos. Características: Cálculo del tiempo: Calcula el tiempo restante hasta el cierre de la vela actual basándose en el actual del gráfico. Pantalla digital: Muestra el tiempo restante en formato digital . Fuente y tamaño personalizables: Permite seleccionar la fuente (Arial, Arial Black, Aptos Display,
FREE
Dow theory Snowball Martingale
Rachyut Senakool
Asesores Expertos
Expert Advisor (EA) que utiliza la estrategia básica de la Teoría Dow junto con el RSI para la toma de beneficios, y emplea los niveles de soporte y resistencia del indicador Zigzag como puntos de stop-loss y take-profit, puede seguir estas directrices: Estrategia de la Teoría de Dow : Consiste en analizar tendencias utilizando los principios de la Teoría de Dow, centrándose principalmente en identificar tendencias primarias (alcistas o bajistas) y tendencias secundarias (correcciones). Deberá i
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indicadores
El Smart FVG Statistics Indicator es una potente herramienta de MetaTrader 5 diseñada para identificar, seguir y analizar automáticamente los Fair Value Gaps (FVGs) en sus gráficos. ¿Le gusta? ¿Odiarlo? ¡Házmelo saber en un comentario! Las solicitudes de características e ideas para nuevas herramientas son muy apreciadas :) Pruebe "The AUDCAD Trader ": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Características principales Detección avanzada de brechas en el valor razonable Identificación a
FREE
Manager Time Position
Aliou Ba
Utilidades
Esta pequeña herramienta le permite definir un contador de tiempo en minutos. para el cierre de sus posiciones de acuerdo con la cantidad de minutos que ha establecido. Por ejemplo, si lo configura en 30 Min, la herramienta cerrará cada posición abierta después de 30 minutos desde su apertura. La configuración ACTIVO: es para activar la herramienta y usarla para cerrar sus posiciones después de la cantidad de minutos definida. GESTIÓN: puede elegir con los símbolos gestionados por l
FREE
PZ Time Trader EA MT5
PZ TRADING SLU
4.67 (6)
Utilidades
Este asesor experto puede entrar y salir de operaciones a determinadas horas y en determinados días de la semana, expresados en hora GMT. Ofrece selección de día de la semana, ajustes de gestión de operaciones, una función de martingala y funciones de gestión monetaria. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de usar y supervisar Horas de entrada y salida totalmente configurables (hasta 5 operaciones) Activación o desactivación de
FREE
Izi Hedge Free Limit 3 order hedge
Le Van Tien
Utilidades
izi hedge es una herramienta que le ayuda a gestionar el riesgo, gestionar las órdenes de cobertura y reequilibrar las órdenes perdedoras. Cómo funciona Colocará una orden opuesta a la orden que usted colocó con ese par de divisas. Si la orden que coloca es correcta, la orden contraria se eliminará automáticamente Si por desgracia el mercado va en contra de su orden y toca la orden de cobertura, empezará a calcular el volumen de cobertura para limitar el riesgo de que el mercado vaya a la inve
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.25 (12)
Utilidades
TradeInfo es un indicador de utilidad que muestra la información más importante de la cuenta corriente y la posición. Información mostrada: Información sobre la cuenta corriente (Saldo, Capital, Margen libre). Spread actual, Drawdown (DD) actual, Beneficio previsto, Pérdidas previstas, etc. Número de posición(es) abierta(s), volumen (LOT), beneficio. Rango de hoy y de ayer. Tiempo restante hasta la siguiente vela. Información sobre el beneficio del último día. Filtro MagicNumber. Filtro de co
FREE
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
Utilidades
Axilgo Pip Piper CoPilot Eleve su juego de trading con el Axilgo Pip Piper CoPilot, el primero de nuestra revolucionaria serie Pip Piper. Este conjunto de herramientas todo incluido está meticulosamente diseñado para traders serios, centrándose en áreas clave como la Gestión de Riesgos, la Gestión de Operaciones, el Cumplimiento de las Reglas de la Firma y la Gestión Avanzada de Cuentas . Con CoPilot, no sólo está invirtiendo en una herramienta, sino que está adquiriendo un socio estratégico en
FREE
Backtesting Panel Pro
Igor Widiger
Utilidades
Sumérgete en el apasionante mundo del trading manual y descubre las posibilidades ilimitadas que te esperan. Con su experiencia y su conocimiento del mercado, puede lograr un éxito impresionante y hacer crecer su cartera continuamente. El comercio manual le permite tomar el control de sus estrategias y decisiones y tener una influencia directa en sus actividades comerciales. A través de su profundo conocimiento de los mercados y su comprensión de los diversos instrumentos comerciales, tiene la
FREE
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
Indicadores
Si te gusta este producto, por favor dale una calificación de 5 estrellas como muestra de agradecimiento. Este indicador proyecta velas de plazos superiores (HTF) en el gráfico actual y, opcionalmente, muestra sus líneas OHLC y las brechas de valor razonable (FVG) utilizando la lógica de 3 velas de ICT. Proyecta múltiples velas de plazos superiores. Conserva con precisión la OHLC de HTF en cualquier plazo inferior. Permite ajustar el espaciado entre las velas proyectadas. Muestra opcionalmente
FREE
Close Manager
ELITE FOREX TRADERS LLC
Utilidades
Gestor de operaciones con un solo clic para MetaTrader 5 El EA Botones de Cierre es una potente utilidad diseñada para darle el control total de sus posiciones abiertas y órdenes pendientes con un solo clic. Olvídese de cerrar manualmente las operaciones una por una durante los movimientos rápidos del mercado, este EA lo hace de forma instantánea, segura y eficiente. Características principales Cerrar todas las operaciones - cierra instantáneamente todas las posiciones abiertas Cerrar sólo oper
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
CopyStar MT5
Markus Bischoff
3 (1)
Utilidades
CopyStar - Copiador de operaciones basado en archivos (MT5 maestro/esclavo, compatible con MT4) Breve descripción CopyStar refleja los cambios en sus posiciones netas abiertas desde el maestro a cualquier esclavo - de forma rápida, robusta y sin configuración de red. La comunicación se ejecuta a través de archivos comunes (carpeta de archivos compartida), permitiendo a CopyStar soportar MT5↔MT5, MT5→MT4, MT4→MT4, y MT4→MT5. Soporta mapeo de símbolos, multiplicación de lotes, copia SL/TP opcional
FREE
Trade Volume Copy MT5
Yuriy Bykov
4.57 (7)
Utilidades
Una utilidad simple para copiar volúmenes comerciales de una cuenta MT5 o MT4 a otra cuenta MT5. Puede copiar posiciones entre cuentas de compensación y cobertura en cualquier combinación. De forma predeterminada, se copiarán las posiciones abiertas por todos los símbolos coincidentes con los mismos volúmenes. Si los nombres de los símbolos son diferentes o el volumen de las posiciones copiadas debe ser diferente o no todas las posiciones deben copiarse, entonces se puede especificar el comporta
FREE
Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.77 (121)
Utilidades
Configuración automática, stop loss, takeprofit, trailing stop, niveles de equilibrio, habilitando stop loss   virtual   y takeprofit. Exp Assistant   te ayudará a organizar el mantenimiento de tus posiciones. Este programa, el Asesor Experto, está diseñado para establecer automáticamente el   valor Real o Virtual       Niveles   de Stop Loss y Take Profit   para sus posiciones mientras opera. Puede gestionar fácilmente todas las operaciones del Asesor Experto desde el panel de control del gráfi
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. -   Indicadores más útiles El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina superior iz
FREE
SL Limiter
Carlito Manaloto Jr
Utilidades
Presentamos el SL Limiter Bot: ¡Tu Solución Amigable de Gestión de Stop-Loss! Tome el control de sus operaciones como nunca antes con el SL Limiter Bot, una herramienta potente e inteligente diseñada para mejorar su estrategia de gestión de riesgos en las plataformas MetaTrader 5. ¡Diga adiós a la supervisión manual y hola a la precisión automatizada! ¡ Ya sea operando manualmente, operando con EAs, o usando Señales Comerciales, SL Limiter Pro le ayudará a minimizar su riesgo! ¡Otra utilidad de
FREE
Smoothed Supertrend
Marco Scherer
Indicadores
Smoothed Supertrend Indicator - Indicador de Tendencia Basado en Volatilidad con Función de Suavizado El Smoothed Supertrend Indicator es una variante avanzada del indicador Supertrend clásico para MetaTrader 5. Mediante la integración de una función de suavizado adicional, se reduce el ruido del mercado y se mejora la calidad de las señales de tendencia. Descripción Técnica: El indicador se basa en el Average True Range (ATR) para medir la volatilidad del mercado y lo combina con un suavizado
FREE
EasyReverse MT5
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilidades
Utilidad para invertir órdenes. Cierra órdenes en el gráfico en el que se lanza y abre órdenes con la dirección opuesta en su lugar. Tiene una interfaz gráfica sencilla e intuitiva. También es posible invertir automáticamente las órdenes recién abiertas. Versión MT4 de la utilidad- https://www.mql5.com/en/market/product/74771 Si te gusta esta utilidad, echa un vistazo a mis otros productos - https://www.mql5.com/en/users/nina_yermolenko/seller
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilidades
El Cierre Selectivo de Posiciones es un script multisímbolo multitrama utilizado para cerrar simultáneamente varias posiciones. Descripción General El Cierre Selectivo de Posición posee tres modos de operación (Intersección, Unión y Todos) que controlan la forma como se utilizan cuatro características de posición (símbolo, número mágico, tipo y ganancia). Los modos, disponibles a través del parámetro de entrada Modo de Selección, se relacionan con las características, disponibles a través de l
FREE
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
5 (1)
Indicadores
Candle Perspective Structure Indicator MT5 es un indicador sencillo que define y muestra la estructura de velas del mercado. Este indicador se adaptará tanto a los operadores experimentados como a los principiantes que tienen dificultades para seguir la estructura visualmente. Si desea ver más productos de alta calidad o encargar el desarrollo/conversión de sus propios productos, visite el sitio web de mis socios: 4xDev Obtenga un 10% de DESCUENTO en servicios de automatización de estrategias
FREE
CreateGridOrders
Konstantin Chernov
Utilidades
Un script para abrir una parrilla de órdenes Si necesita abrir rápidamente varias órdenes pendientes a una cierta distancia del precio actual, ¡este script le ahorrará la rutina! Permita AutoTrading antes de ejecutar el script. Instrucciones: Ejecute el script en el gráfico. Este script es una versión limitada del producto de mercado https://www.mql5.com/en/market/product/635 y sólo permite abrir órdenes Buy Stop. Los parámetros de entrada no son necesarios en el script. Parámetros como número d
FREE
Trade Panel R3
Eduardo Terra
5 (1)
Utilidades
Panel de operaciones sencillo y fácil de usar. Sustituye al panel estándar de Meta Trader 5. Este nuevo panel le permite añadir stop loss y take profit (en puntos). También permite hacer clic y arrastrarlo a cualquier lugar de la pantalla, lo que facilita su visualización y manejo. Rediseñado para centrarse en el control del riesgo, con un límite en el margen que se puede utilizar y un límite en la pérdida posible por stop loss. Con la facilidad de colocar sólo el stop loss y el EA calcula autom
FREE
News Vertical Bar
Roberto Spadim
Utilidades
Este indicador obtiene todos los eventos/paises/valores del calendario del terminal metatrader e imprime lineas veriticas en el grafico, usted puede configurar cualquier cosa con las entradas (cadena para filtrar nombres/url/codigo/paises/monedas), seleccionar el periodo a filtrar, intervalo nws antes y despues de la hora actual (cada informacion acerca del tiempo esta basada en segundos), puede filtrar importancia, tipo, sector, unidad, multiplicador, impacto, modo tiempo, frecuencia, intervalo
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Panel of signals MT5
Mikhail Mitin
5 (2)
Utilidades
Panel "Todo en uno". Puede controlar simultáneamente hasta 3 símbolos hasta 6 periodos; hasta 31 señales populares. Puede ver la suma de todas las señales teniendo en cuenta el peso de la señal Versión para MetaTrader 4: https://www.mql5.com/ru/market/product/27880 Versión para MetaTrader 5: https://www.mql5.com/ru/market/product/27830 Parámetros NUM_BAR - número de la barra a analizar (establezca un valor mayor que 0 para trabajar en barras cerradas). timeframe_1....timeframe_6 - timeframes de
FREE
DC Indicator
Lamont Simone Reynecke
Indicadores
El indicador de canal donchiano podría ser el más adecuado para usted Operar con productos derivados como futuros, opciones, CFD, divisas y certificados conlleva un riesgo significativo. Estos productos no son adecuados para todos los inversores. Los inversores podrían llegar a perder toda la inversión original o más. En todo caso, sólo debe utilizarse dinero equivalente al capital de riesgo personal y que pueda perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Los p
FREE
Magic SMA MT5
Imre Heli
Indicadores
El indicador Magic SMA es de gran ayuda para determinar la dirección de la tendencia. Puede ser un excelente complemento para su estrategia actual o la base de una nueva. Los seres humanos podemos tomar mejores decisiones cuando vemos mejor visualmente. Por eso lo hemos diseñado para que muestre un color diferente para las tendencias alcistas y bajistas. Cada uno puede personalizarlo de la forma que más le convenga. Ajustando el Periodo de Tendencia, podemos optimizarlo para tendencias más larg
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT5 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Fase 1: Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 a través de todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, incluye
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilidades
HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la entrada y gestión de posiciones! Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Breakeven y stop loss trailing - Interfaz intuitiva, adaptable y personalizable - Visualización de sesiones y niveles algorítmicos fuer
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilidades
HYT (Help Your Trading)   es una herramienta diseñada para ayudarle   a promediar   sus posiciones perdedoras utilizando dos técnicas principales: Promedio estándar. Cobertura con posterior apertura de posiciones en dirección de la tendencia. Esta herramienta permite gestionar múltiples posiciones abiertas en diferentes direcciones, tanto de compra como de venta. HYT calcula automáticamente el tamaño de la próxima posición, el precio de la orden, la dirección para promediar y cerrar la posición
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilidades
Gestor comercial central Su centro de mando para el trading de precisión: ahora más fuerte que nunca Tome el control de sus operaciones como nunca antes. Zentral Trading Manager es su panel de operación manual todo-en-uno para MetaTrader 5 - construido para scalpers, day traders, y ejecución de estrategias serias. Totalmente compatible con portátiles Mac y Windows . Alto-DPI seguro. No más problemas de diseño. Características principales (Última actualización 2025): - One-Click Close - Cierre i
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT5 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. [Instruc
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilidades
Patrex Pro: Maximice su potencial de trading Patrex Pro es un bot de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a optimizar sus estrategias de trading y maximizar sus beneficios potenciales. Con su tecnología de vanguardia y una interfaz fácil de usar, Patrex Pro es la herramienta definitiva para los operadores que buscan elevar su juego de comercio. Obtener versión MT4 Características principales: 1. Cobertura de posiciones: Patrex Pro permite a los usuarios cubrir sus posiciones en f
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilidades
El Asesor Experto es un completo gestor de riesgos que ayuda a los usuarios a controlar sus actividades de negociación. Con esta herramienta como salvaguarda, puede configurar fácilmente varios parámetros de riesgo. Cuando se supera cualquier límite, el gestor de riesgos puede forzar el cierre de las posiciones abiertas, cerrar otros EAs, e incluso cerrar el terminal para evitar el trading emocional que no se corresponde con su estrategia de trading. Ajustes del Gestor de Riesgos Protección de
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario