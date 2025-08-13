Gold bot 100
- Asesores Expertos
- Murodil Eminjonov
- Versión: 2.3
- Actualizado: 13 agosto 2025
- Activaciones: 19
El Asesor de Operaciones Gold BOT está diseñado para operar con oro y otros pares de divisas importantes. La singularidad de este experto es que puede retirar un depósito cinco veces al mes. El algoritmo único del Asesor Experto Gold BOT le permite ganar de forma constante en el mercado Forex. A pesar de que el ASESOR utiliza el método de martingala comercial, sabe cómo salir rápidamente de esta situación. El algoritmo bien pensado del asesor de comercio no le permite abrir operaciones contra la tendencia, y esta es su principal característica. El Asesor de Trading siempre opera según la tendencia y obtiene beneficios.
