Secura Tactical

EA Táctico Secura - Versión 1.0

Seguimiento inteligente de tendencias con entradas en retrocesos

Secura Tactical es un sistema de trading profesional que identifica tendencias fuertes y entra en retrocesos estratégicos a medias móviles. El EA espera a que el precio retroceda a niveles clave antes de entrar, maximizando su potencial de beneficios mientras gestiona el riesgo.

Cómo funciona:

  • Identifica los mercados en tendencia utilizando las medias móviles duales y el indicador ADX.
  • Entra en operaciones cuando el precio retrocede a la media móvil y rebota
  • Coloca stop loss en los puntos de oscilación recientes para una protección óptima
  • Cuenta con un trailing stop inteligente que bloquea los beneficios a medida que continúa la tendencia

Características principales:

  • Estrategia de seguimiento de tendencia totalmente automatizada
  • Filtro de fuerza de tendencia incorporado para evitar mercados agitados
  • Periodos de media móvil y umbral ADX personalizables
  • Gestión inteligente del trailing stop
  • Funciona en cualquier marco temporal (recomendado: M15, H1)
  • Adecuado para los principales pares de divisas

Ideal para: Operadores que prefieren seguir tendencias y entrar en retrocesos en lugar de perseguir rupturas. El EA espera pacientemente la configuración correcta, asegurando entradas de calidad sobre la cantidad.

Fácil de configurar: Simplemente adjunte a su gráfico, ajuste la configuración a su preferencia, y deje que Secura Tactical haga el resto. No es necesaria ninguna configuración compleja.


