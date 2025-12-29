Secura Tactical
- Asesores Expertos
- KINGSLEY IFEANYI IWUFRED
- Versión: 1.0
EA Táctico Secura - Versión 1.0
Seguimiento inteligente de tendencias con entradas en retrocesos
Secura Tactical es un sistema de trading profesional que identifica tendencias fuertes y entra en retrocesos estratégicos a medias móviles. El EA espera a que el precio retroceda a niveles clave antes de entrar, maximizando su potencial de beneficios mientras gestiona el riesgo.
Cómo funciona:
- Identifica los mercados en tendencia utilizando las medias móviles duales y el indicador ADX.
- Entra en operaciones cuando el precio retrocede a la media móvil y rebota
- Coloca stop loss en los puntos de oscilación recientes para una protección óptima
- Cuenta con un trailing stop inteligente que bloquea los beneficios a medida que continúa la tendencia
Características principales:
- Estrategia de seguimiento de tendencia totalmente automatizada
- Filtro de fuerza de tendencia incorporado para evitar mercados agitados
- Periodos de media móvil y umbral ADX personalizables
- Gestión inteligente del trailing stop
- Funciona en cualquier marco temporal (recomendado: M15, H1)
- Adecuado para los principales pares de divisas
Ideal para: Operadores que prefieren seguir tendencias y entrar en retrocesos en lugar de perseguir rupturas. El EA espera pacientemente la configuración correcta, asegurando entradas de calidad sobre la cantidad.
Fácil de configurar: Simplemente adjunte a su gráfico, ajuste la configuración a su preferencia, y deje que Secura Tactical haga el resto. No es necesaria ninguna configuración compleja.