Shauns CoPilot

CoPilot EA de Shaun: EA de precisión insignia de un renombrado experto en EA

(Actualmente 8 más ventas hasta que el precio aumenta a $ 210)

Puede ver los resultados de las operaciones en vivo en myfxbook aquí - myfxbook.com/portfolio/ea-trader-darwinex-zero/11547575

🤝 Bono: Telegrama Privado Acceso Included+-

https://t.me/TheEATraderUK Con tu compra también obtienes acceso al hub privado de Telegram de Shaun: Pre-lanzamiento y módulos experimentales

Archivos de sets curados y compartidos por la comunidad (diferentes símbolos / perfiles de riesgo)

Primeros debates sobre ajustes y consejos de optimización

Preguntas y respuestas en directo / soporte para la resolución de problemas

Usuarios de EA con ideas afines centrados en la automatización disciplinada

Recorridos ocasionales y notas de actualización Piense en ello como un acelerador: no se queda solo adivinando los ajustes. (Las instrucciones para unirse se envían después de la compra - tenga a mano su recibo / nombre de usuario MQL5).

🚀 CoPilot EA de Shaun - Trading de precisión para traders serios

Construido por Shaun Featherstone, uno de los arquitectos de EA más respetados del Reino Unido 🔒 Sólo quedan 10 licencias antes de que el precio aumente a 210 $.

💡 Por qué los traders eligen CoPilot

CoPilot EA de Shaun no es sólo otro bot - es la culminación de miles de horas de comercio en el mundo real, el perfeccionamiento de la estrategia, y la retroalimentación de los usuarios. Clasificado # 237 de 8,659 Darwinex Zero cuentas, CoPilot es la confianza de los desafiantes prop firm, los comerciantes al por menor, y profesionales por igual.

CoPilot se adapta a su estilo, con lógica modular, fusión multiindicador y controles de riesgo a prueba de balas.

🧠 Motor de estrategia de doble capa

Operaciones de anclaje : Estructura direccional con dimensionamiento conservador

Operaciones de scalping : Entradas oportunistas con filtros dinámicos de sesgo y espaciado

Números mágicos independientes: Separación clara de estadísticas por símbolo

Fusión inteligente de señales

Habilita cualquier combinación de más de 20 indicadores, incluyendo:

Bandas de Bollinger, Estocástico, RSI, MACD, VWAP

Fair Value Gap (FVG), Soporte y Resistencia (SR), Heiken Ashi

ROC, Donchian, Williams %R, CMF, Curva de Coppock

Dos indicadores personalizados (¡introduzca su propia lógica!) Utilice CombineIndicators para votar señales: Todos de acuerdo / Mayoría / Al menos dos / Cualquiera

🛡️ Gestión Avanzada de Riesgos

Protección de Pérdida Flotante (sólo cuero cabelludo o todas las operaciones)

Protección contra pérdidas por scalping (pausa o stop del EA tras una pérdida)

Marco de Cierre Parcial (25%, 33%, 50%, 66%, 75%)

Breakeven + Secure Profit Trailing

Lógica Swap Avoidance

Filtro de Ventana Temporal + Pausa de Vacaciones de Invierno

Filtros de entrada para mayor precisión

Dirección y pendiente de la EMA

Tamaño del cuerpo de la vela

Ratio de pico de volumen

Retraso de la señal (enfriamiento)

Spread Guard

SR Modo de Bloqueo (sin operaciones dentro de las zonas de tolerancia)

Tamaño de lote y progresión dinámicos

Fijo, Martingala, Fibonacci o Suma

Límites máximos separados para Anchor y Scalp

Escala automática para equilibrar con las restricciones del corredor

🖥️ Control total sobre el gráfico

Botones de acción: Cerrar Comprar, Vender, Todo, Beneficios, Pausar/Reanudar

Panel de ganancias: Hoy, Ayer, Mes, Total + Tasa de Ganancias

Panel de operaciones: Posiciones abiertas, lotes, P/L flotante

Diagnóstico de señales: Votaciones por indicador en tiempo real

Etiqueta de señal general: Indicación direccional clara

Líneas/Zonas SR: Activación/desactivación de visuales

Integración de indicadores personalizados

Dos ranuras con lógica de amortiguación, modos de valor/cruce/precio

Confirmación de barra cerrada opcional

Flexibilidad masiva para sus propias estrategias

Acceso exclusivo a la comunidad

Los compradores obtienen acceso de por vida al grupo de Telegram de Shaun:

Descargar archivos de sets optimizados

Compartir estrategias y resultados

Acceso anticipado a actualizaciones y nuevas funciones

🎁 Oferta de lanzamiento

Sólo $160 para los próximos 10 compradores Incluye actualizaciones de por vida, acceso completo a EA y membresía a la comunidad. El precio aumenta $100 cada 10 ventas - actúa rápido.

🏆 Rendimiento probado

Top 3% en Darwinex Zero. Utilizado con éxito en prop firm challenges y cuentas reales. Construido por un trader, para traders - con transparencia, control y resultados.



