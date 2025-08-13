Shauns CoPilot

5

CoPilot EA de Shaun:

EA de precisión insignia de un renombrado experto en EA

(Actualmente 8 más ventas hasta que el precio aumenta a $ 210)

DESCARGAR ARCHIVOS AQUÍ

Puede ver los resultados de las operaciones en vivo en myfxbook aquí - myfxbook.com/portfolio/ea-trader-darwinex-zero/11547575

🤝 Bono: Telegrama Privado Acceso Included+-
https://t.me/TheEATraderUK

Con tu compra también obtienes acceso al hub privado de Telegram de Shaun:

  • Pre-lanzamiento y módulos experimentales
  • Archivos de sets curados y compartidos por la comunidad (diferentes símbolos / perfiles de riesgo)
  • Primeros debates sobre ajustes y consejos de optimización
  • Preguntas y respuestas en directo / soporte para la resolución de problemas
  • Usuarios de EA con ideas afines centrados en la automatización disciplinada
  • Recorridos ocasionales y notas de actualización

Piense en ello como un acelerador: no se queda solo adivinando los ajustes.

(Las instrucciones para unirse se envían después de la compra - tenga a mano su recibo / nombre de usuario MQL5).



🚀 CoPilot EA de Shaun - Trading de precisión para traders serios

Construido por Shaun Featherstone, uno de los arquitectos de EA más respetados del Reino Unido 🔒 Sólo quedan 10 licencias antes de que el precio aumente a 210 $.

💡 Por qué los traders eligen CoPilot

CoPilot EA de Shaun no es sólo otro bot - es la culminación de miles de horas de comercio en el mundo real, el perfeccionamiento de la estrategia, y la retroalimentación de los usuarios. Clasificado # 237 de 8,659 Darwinex Zero cuentas, CoPilot es la confianza de los desafiantes prop firm, los comerciantes al por menor, y profesionales por igual.

CoPilot se adapta a su estilo, con lógica modular, fusión multiindicador y controles de riesgo a prueba de balas.

🧠 Motor de estrategia de doble capa

  • Operaciones de anclaje: Estructura direccional con dimensionamiento conservador

  • Operaciones de scalping: Entradas oportunistas con filtros dinámicos de sesgo y espaciado

  • Números mágicos independientes: Separación clara de estadísticas por símbolo

Fusión inteligente de señales

Habilita cualquier combinación de más de 20 indicadores, incluyendo:

  • Bandas de Bollinger, Estocástico, RSI, MACD, VWAP

  • Fair Value Gap (FVG), Soporte y Resistencia (SR), Heiken Ashi

  • ROC, Donchian, Williams %R, CMF, Curva de Coppock

  • Dos indicadores personalizados (¡introduzca su propia lógica!) Utilice CombineIndicators para votar señales: Todos de acuerdo / Mayoría / Al menos dos / Cualquiera

🛡️ Gestión Avanzada de Riesgos

  • Protección de Pérdida Flotante (sólo cuero cabelludo o todas las operaciones)

  • Protección contra pérdidas por scalping (pausa o stop del EA tras una pérdida)

  • Marco de Cierre Parcial (25%, 33%, 50%, 66%, 75%)

  • Breakeven + Secure Profit Trailing

  • Lógica Swap Avoidance

  • Filtro de Ventana Temporal + Pausa de Vacaciones de Invierno

Filtros de entrada para mayor precisión

  • Dirección y pendiente de la EMA

  • Tamaño del cuerpo de la vela

  • Ratio de pico de volumen

  • Retraso de la señal (enfriamiento)

  • Spread Guard

  • SR Modo de Bloqueo (sin operaciones dentro de las zonas de tolerancia)

Tamaño de lote y progresión dinámicos

  • Fijo, Martingala, Fibonacci o Suma

  • Límites máximos separados para Anchor y Scalp

  • Escala automática para equilibrar con las restricciones del corredor

🖥️ Control total sobre el gráfico

  • Botones de acción: Cerrar Comprar, Vender, Todo, Beneficios, Pausar/Reanudar

  • Panel de ganancias: Hoy, Ayer, Mes, Total + Tasa de Ganancias

  • Panel de operaciones: Posiciones abiertas, lotes, P/L flotante

  • Diagnóstico de señales: Votaciones por indicador en tiempo real

  • Etiqueta de señal general: Indicación direccional clara

  • Líneas/Zonas SR: Activación/desactivación de visuales

Integración de indicadores personalizados

  • Dos ranuras con lógica de amortiguación, modos de valor/cruce/precio

  • Confirmación de barra cerrada opcional

  • Flexibilidad masiva para sus propias estrategias

Acceso exclusivo a la comunidad

Los compradores obtienen acceso de por vida al grupo de Telegram de Shaun:

  • Descargar archivos de sets optimizados

  • Compartir estrategias y resultados

  • Acceso anticipado a actualizaciones y nuevas funciones

🎁 Oferta de lanzamiento

Sólo $160 para los próximos 10 compradores Incluye actualizaciones de por vida, acceso completo a EA y membresía a la comunidad. El precio aumenta $100 cada 10 ventas - actúa rápido.

🏆 Rendimiento probado

Top 3% en Darwinex Zero. Utilizado con éxito en prop firm challenges y cuentas reales. Construido por un trader, para traders - con transparencia, control y resultados.


Comentarios 7
mansio
219
mansio 2025.09.23 23:56 
 

This is a very good EA and it comes with a good support network too. One of the best EAs I have ever used.

raspa17
210
raspa17 2025.09.17 22:00 
 

From the very beginning, I was impressed with the customer service: always attentive, fast, and consistently bringing something positive to the experience. You can really feel the commitment in every response, always focused on making sure the user gets the best support possible.The Shauns CoPilot EA has exceeded my expectations. Not only is it a well-designed tool, but it also comes with the backing of a team that genuinely cares about the success of its users. Every detail feels carefully crafted to help trade more efficiently, with clarity and confidence. Definitely, I didn’t just find a great EA, but also top-class customer service that truly makes the difference. Highly recommended!

Michael
920
Michael 2025.09.08 10:56 
 

almost $ 200 profit on my first 2 days of trading. No DD. Very happy. This is way too cheap. But what is best of all is the support that comes with the Ea. A great group of guys in the channel and Shaun is very active in there . Will keep updating.

Otros productos de este autor
Shauns OrderMesh EA
Shaun Mark Featherstone
5 (1)
Asesores Expertos
Shaun's OrderMesh EA Precisión Pendiente Grid & Level Engine - Construido para trabajar solo o lado a lado con CoPilot de Shaun (EA insignia) Una puerta de entrada amigable en un flujo de trabajo profesional, multi-EA de comercio de Reino Unido desarrollador Shaun (creador de CoPilot). Utilizado junto con Shaun CoPilot EA, esta pila de tecnología ayudó a las cuentas de energía alcanzando la cima 2% de rendimiento en Darwinex Zero (sin garantía de resultados futuros) . DESCARGAR ARCHIVO CONJ
