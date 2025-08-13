Shauns CoPilot
- Asesores Expertos
- Shaun Mark Featherstone
- Versión: 1.61
- Actualizado: 13 octubre 2025
- Activaciones: 5
CoPilot EA de Shaun:
EA de precisión insignia de un renombrado experto en EA
DESCARGAR ARCHIVOS AQUÍ
Puede ver los resultados de las operaciones en vivo en myfxbook aquí - myfxbook.com/portfolio/ea-trader-darwinex-zero/11547575
🤝 Bono: Telegrama Privado Acceso Included+-
https://t.me/TheEATraderUK
Con tu compra también obtienes acceso al hub privado de Telegram de Shaun:
- Pre-lanzamiento y módulos experimentales
- Archivos de sets curados y compartidos por la comunidad (diferentes símbolos / perfiles de riesgo)
- Primeros debates sobre ajustes y consejos de optimización
- Preguntas y respuestas en directo / soporte para la resolución de problemas
- Usuarios de EA con ideas afines centrados en la automatización disciplinada
- Recorridos ocasionales y notas de actualización
Piense en ello como un acelerador: no se queda solo adivinando los ajustes.
Las instrucciones para unirse se envían después de la compra
🚀 CoPilot EA de Shaun - Trading de precisión para traders serios
💡 Por qué los traders eligen CoPilot
CoPilot EA de Shaun no es sólo otro bot - es la culminación de miles de horas de comercio en el mundo real, el perfeccionamiento de la estrategia, y la retroalimentación de los usuarios. Clasificado # 237 de 8,659 Darwinex Zero cuentas, CoPilot es la confianza de los desafiantes prop firm, los comerciantes al por menor, y profesionales por igual.
CoPilot se adapta a su estilo, con lógica modular, fusión multiindicador y controles de riesgo a prueba de balas.
🧠 Motor de estrategia de doble capa
-
Operaciones de anclaje: Estructura direccional con dimensionamiento conservador
-
Operaciones de scalping: Entradas oportunistas con filtros dinámicos de sesgo y espaciado
-
Números mágicos independientes: Separación clara de estadísticas por símbolo
Fusión inteligente de señales
Habilita cualquier combinación de más de 20 indicadores, incluyendo:
-
Bandas de Bollinger, Estocástico, RSI, MACD, VWAP
-
Fair Value Gap (FVG), Soporte y Resistencia (SR), Heiken Ashi
-
ROC, Donchian, Williams %R, CMF, Curva de Coppock
-
Dos indicadores personalizados (¡introduzca su propia lógica!) Utilice CombineIndicators para votar señales: Todos de acuerdo / Mayoría / Al menos dos / Cualquiera
🛡️ Gestión Avanzada de Riesgos
-
Protección de Pérdida Flotante (sólo cuero cabelludo o todas las operaciones)
-
Protección contra pérdidas por scalping (pausa o stop del EA tras una pérdida)
-
Marco de Cierre Parcial (25%, 33%, 50%, 66%, 75%)
-
Breakeven + Secure Profit Trailing
-
Lógica Swap Avoidance
-
Filtro de Ventana Temporal + Pausa de Vacaciones de Invierno
Filtros de entrada para mayor precisión
-
Dirección y pendiente de la EMA
-
Tamaño del cuerpo de la vela
-
Ratio de pico de volumen
-
Retraso de la señal (enfriamiento)
-
Spread Guard
-
SR Modo de Bloqueo (sin operaciones dentro de las zonas de tolerancia)
Tamaño de lote y progresión dinámicos
-
Fijo, Martingala, Fibonacci o Suma
-
Límites máximos separados para Anchor y Scalp
-
Escala automática para equilibrar con las restricciones del corredor
🖥️ Control total sobre el gráfico
-
Botones de acción: Cerrar Comprar, Vender, Todo, Beneficios, Pausar/Reanudar
-
Panel de ganancias: Hoy, Ayer, Mes, Total + Tasa de Ganancias
-
Panel de operaciones: Posiciones abiertas, lotes, P/L flotante
-
Diagnóstico de señales: Votaciones por indicador en tiempo real
-
Etiqueta de señal general: Indicación direccional clara
-
Líneas/Zonas SR: Activación/desactivación de visuales
Integración de indicadores personalizados
-
Dos ranuras con lógica de amortiguación, modos de valor/cruce/precio
-
Confirmación de barra cerrada opcional
-
Flexibilidad masiva para sus propias estrategias
Acceso exclusivo a la comunidad
Los compradores obtienen acceso de por vida al grupo de Telegram de Shaun:
-
Descargar archivos de sets optimizados
-
Compartir estrategias y resultados
-
Acceso anticipado a actualizaciones y nuevas funciones
🎁 Oferta de lanzamiento
🏆 Rendimiento probado
Top 3% en Darwinex Zero. Utilizado con éxito en prop firm challenges y cuentas reales. Construido por un trader, para traders - con transparencia, control y resultados.
This is a very good EA and it comes with a good support network too. One of the best EAs I have ever used.