Gold Finger Buy Sell Arrow

Gold Finger Buy Sell Arrows - Indicador de tendencia con filtro de media móvil





Gold Finger es un potente y versátil indicador de seguimiento de tendencias diseñado para MetaTrader 5 (MT5) que combina la lógica clásica de señales de compra/venta con un filtro opcional de Media Móvil (MA) para una mayor precisión. Este indicador genera señales claras de compra y venta con flechas visuales personalizables y un sólido sistema de alertas, que incluye alertas de terminal, notificaciones móviles y notificaciones por correo electrónico. Perfecto para los operadores que buscan puntos de entrada fiables basados en la tendencia, se adapta a varios estilos de negociación y marcos temporales, por lo que es adecuado para scalpers, day traders y swing traders por igual.





Desarrollado pensando en la precisión, Gold Finger utiliza cálculos de rango dinámico y un algoritmo basado en la sensibilidad para detectar cambios de tendencia. El filtro MA opcional garantiza que las señales se alineen con la dirección general del mercado, reduciendo el ruido y los falsos positivos. Tanto si opera con divisas, acciones, materias primas o índices, este indicador proporciona una señal directa para mejorar sus decisiones de trading.





Características principales - Rendimiento optimizado: La sensibilidad del trazado de la señal es definida por el usuario desde Muy Alta a Muy Baja. Los ajustes más altos producen más señales pero pueden tener mucho ruido. Los ajustes más bajos producen menos señales pero más precisas. - Filtro de media móvil: Filtro MA opcional para validar señales basadas en la tendencia más amplia, personalizable por periodo y tipo de precio.



- Borrar Señales de Compra/Venta: Muestra flechas ascendentes (Compra) y descendentes (Venta) directamente en el gráfico para una fácil interpretación.





- Alertas personalizables: Admite alertas en el terminal, notificaciones push en el móvil y alertas por correo electrónico con configuraciones de retraso ajustables. - Visualización flexible: Ajuste los colores, tamaños y posiciones de las flechas para adaptarlos a sus preferencias gráficas.

- Sin repintado: Las señales se confirman al cierre de la barra, lo que garantiza la fiabilidad para escenarios de pruebas en vivo y de respaldo. Nota, las flechas pueden parpadear hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la señal del precio actual, asegúrese de esperar sólo al cierre de la vela.





Beneficios

- Detección de Tendencia Mejorada: Combina la lógica clásica probada con el filtrado MA para obtener señales más precisas.

- Fácil de usar: Configuración sencilla con visuales y alertas intuitivas, ideal para operadores principiantes y experimentados.

- Personalizable: Adapte el indicador a su estilo de trading con parámetros ajustables.

- Alertas multiplataforma: Manténgase informado a través del terminal, móvil o correo electrónico, asegurándose de que nunca se pierda una señal.









Instalación y uso

1. Descargar: Compre y descargue el indicador desde el MQL5 Market.

2. 2. Instalar: Coloque el archivo `Gold Finger.ex5` en la carpeta `MQL5/Indicators` de su terminal MT5.

3. Aplicar: Arrastre el indicador a su gráfico y ajuste los parámetros de entrada según sea necesario.

4. 4. Operar: Esté atento a las señales de compra (flecha hacia arriba) y venta (flecha hacia abajo), confirmadas por la configuración elegida y el filtro MA opcional.

Configuración optimizada 1. La más precisa: Nivel de sensibilidad: Bajo, Filtro MA: True, Periodo MA: 9 (Menos señales pero más preciso)

2. Más señales: Nivel de sensibilidad: Medio, Filtro MA: Verdadero, Periodo MA: 35 (Más señales con mayor ruido)



Instrucciones y directrices 1. Nunca introduzca órdenes 1 hora antes o después de las noticias de las carpetas roja y naranja. Compruebe siempre los eventos de noticias en Forex Factory.

2. Si los precios cierran por encima de la MA100 y hay una flecha verde alcista, entonces introduzca una orden de compra. Si el precio está por debajo de la MA100 con una flecha roja bajista, entonces introduzca una orden de venta.

3. Por ejemplo, si H4 y H1 aún están bajo una flecha verde alcista, sólo debe buscar ingresar órdenes con flecha verde alcista en los marcos de tiempo inferiores y viceversa para las entradas de venta.



Recomendaciones

- Entrada de órdenes: Puede optar por seguir la señal de inmediato y establecer la RR en 1:1,5 o 1:2, pero es posible que tenga algún draw down. Para ser más conservador, divida sus entradas en varios lotes más pequeños, introduzca uno al cierre de la vela, introduzca una orden limitada de compra/venta en la marca del 45-50% de esa vela, e introduzca una orden limitada a una distancia del 50% desde el máximo/mínimo hasta la punta de la flecha ¿Por qué? Normalmente en plazos más altos los precios retrocederán hasta el 50-60% de la vela que dio la señal. Es como un retroceso de Fibonacci de la vela que creó una ruptura. -Tiempos: Funciona mejor en H1 y H4

- Mercados: Eficaz en mercados de tendencia para XAUUSD, GBPUSD, GBPJPY, EURUSD, USDJPY (por ejemplo, divisas principales, índices); pruébelo en el probador de estrategias en sus activos preferidos. - Herramientas complementarias: Emparéjelo con MA100 y Velas MACD para una mayor precisión.





Actualmente el precio de este indicador está en oferta. Hazte con una copia antes de que suba a 59$.



