RiskGuard Management MT4

ATENCIÓN el experto no funciona en probador de estrategias, para una versión de prueba visita mi perfil. ATENCIÓN el experto debe permanecer con el historial de operaciones en"HISTORIAL COMPLETO".

Manual

para descargar el diario automático visite mi perfil

RiskGuard Management - Trading profesional, sin compromiso

RiskGuard Management es el aliado definitivo para los operadores que desean maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas con una gestión avanzada del riesgo. No es sólo una herramienta; es un sistema inteligente que le ayuda a ceñirse a su plan de trading, evitar errores emocionales y operar con la máxima eficiencia.

Protección total del capital

Gestión avanzada del riesgo con cálculo dinámico de lotes

con cálculo dinámico de lotes Cierre automático de operaciones para cumplir su plan diario

para cumplir su plan diario Tecnología Quantum para optimizar el riesgo en cada operación

para optimizar el riesgo en cada operación Análisis e informesprofesionales con exportación de datos y panel interactivo

Quantum: La innovación que cambia las reglas del juego

La revolucionaria función Quantum analiza sus estadísticas de negociación y su reducción actual para calcular el riesgo óptimo de cada operación. ¿El resultado? Hasta 4 veces más beneficios en comparación con la gestión de riesgos tradicional, con la misma reducción.

Se acabó el riesgo fijo: ahora es riesgo inteligente. Quantum se adapta a su estrategia de trading, ofreciéndole siempre la mejor configuración posible.

Funciones avanzadas para una operativa controlada y segura

Cálculo automático de lotes - Establezca el riesgo como una cantidad fija o un porcentaje de su capital, y deje que RiskGuard se encargue de los cálculos.

- Establezca el riesgo como una cantidad fija o un porcentaje de su capital, y deje que RiskGuard se encargue de los cálculos. Stop Loss bloqueado - Una vez fijado, no se puede eliminar, evitando decisiones emocionales que podrían perjudicar su cuenta.

- Una vez fijado, no se puede eliminar, evitando decisiones emocionales que podrían perjudicar su cuenta. Cierre diario automático - Cuando se alcance su límite máximo de pérdidas, RiskGuard cerrará todas las operaciones y bloqueará la negociación hasta el día siguiente.

- Cuando se alcance su límite máximo de pérdidas, RiskGuard cerrará todas las operaciones y bloqueará la negociación hasta el día siguiente. Protección contra pérdidas - Establezca un límite máximo de pérdidas para evitar el agotamiento de su cuenta.

- Establezca un límite máximo de pérdidas para evitar el agotamiento de su cuenta. Punto de equilibrio automático - Asegure su posición sin esfuerzo moviendo automáticamente el Stop Loss al punto de equilibrio.

- Asegure su posición sin esfuerzo moviendo automáticamente el Stop Loss al punto de equilibrio. Operativa multinivel - Elija entre 3 modos en función de su experiencia: Principiante, Intermedio o Avanzado.

- Elija entre 3 modos en función de su experiencia: Principiante, Intermedio o Avanzado. Copy Trading incorporado - Copie automáticamente operaciones de otras cuentas y gestione todo con RiskGuard.

- Copie automáticamente operaciones de otras cuentas y gestione todo con RiskGuard. Parcialización de operaciones - Establezca múltiples niveles de salida para optimizar sus beneficios.

- Establezca múltiples niveles de salida para optimizar sus beneficios. Negociación dinámica - Modo estándar o Stop Loss avanzado adaptado al riesgo para estrategias de impulso.

- Modo estándar o Stop Loss avanzado adaptado al riesgo para estrategias de impulso. Exportación de datos y análisis avanzado - Guarde su historial de operaciones en CSV/Excel y analice los resultados con el panel dinámico de Excel 365.

- Guarde su historial de operaciones en CSV/Excel y analice los resultados con el panel dinámico de Excel 365. Soporte de trading móvil - Coloque órdenes desde su teléfono, y RiskGuard se encargará del resto.

¿Por qué elegir RiskGuard?

Elimina los errores psicológicos - Se acabaron las retiradas de Stop Loss de última hora o el overtrading descontrolado.

- Se acabaron las retiradas de Stop Loss de última hora o el overtrading descontrolado. Aumenta la disciplina - El trading es una cuestión de estrategia, no de emociones. RiskGuard le mantiene en el buen camino.

- El trading es una cuestión de estrategia, no de emociones. RiskGuard le mantiene en el buen camino. Aumenta la rentabilidad - Con Quantum, maximice los beneficios sin aumentar el riesgo global.

- Con Quantum, maximice los beneficios sin aumentar el riesgo global. Perfecto para todos los traders - Tanto si es principiante como experto, RiskGuard se adapta a su nivel.

Descárguelo ahora y transforme sus operaciones en una estrategia ganadora.



