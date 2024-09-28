RiskGuard Management MT4

ATENCIÓN el experto no funciona en probador de estrategias, para una versión de prueba visita mi perfil.

ATENCIÓN el experto debe permanecer con el historial de operaciones en"HISTORIAL COMPLETO".

para descargar el diario automático visite mi perfil

RiskGuard Management - Trading profesional, sin compromiso

RiskGuard Management es el aliado definitivo para los operadores que desean maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas con una gestión avanzada del riesgo. No es sólo una herramienta; es un sistema inteligente que le ayuda a ceñirse a su plan de trading, evitar errores emocionales y operar con la máxima eficiencia.

  • Protección total del capital
  • Gestión avanzada del riesgo con cálculo dinámico de lotes
  • Cierre automático de operaciones para cumplir su plan diario
  • Tecnología Quantum para optimizar el riesgo en cada operación
  • Análisis e informesprofesionales con exportación de datos y panel interactivo

Quantum: La innovación que cambia las reglas del juego

La revolucionaria función Quantum analiza sus estadísticas de negociación y su reducción actual para calcular el riesgo óptimo de cada operación. ¿El resultado? Hasta 4 veces más beneficios en comparación con la gestión de riesgos tradicional, con la misma reducción.

Se acabó el riesgo fijo: ahora es riesgo inteligente. Quantum se adapta a su estrategia de trading, ofreciéndole siempre la mejor configuración posible.

Funciones avanzadas para una operativa controlada y segura

  • Cálculo automático de lotes - Establezca el riesgo como una cantidad fija o un porcentaje de su capital, y deje que RiskGuard se encargue de los cálculos.
  • Stop Loss bloqueado - Una vez fijado, no se puede eliminar, evitando decisiones emocionales que podrían perjudicar su cuenta.
  • Cierre diario automático - Cuando se alcance su límite máximo de pérdidas, RiskGuard cerrará todas las operaciones y bloqueará la negociación hasta el día siguiente.
  • Protección contra pérdidas - Establezca un límite máximo de pérdidas para evitar el agotamiento de su cuenta.
  • Punto deequilibrio automático - Asegure su posición sin esfuerzo moviendo automáticamente el Stop Loss al punto de equilibrio.
  • Operativa multinivel - Elija entre 3 modos en función de su experiencia: Principiante, Intermedio o Avanzado.
  • Copy Trading incorporado - Copie automáticamente operaciones de otras cuentas y gestione todo con RiskGuard.
  • Parcialización de operaciones - Establezca múltiples niveles de salida para optimizar sus beneficios.
  • Negociación dinámica - Modo estándar o Stop Loss avanzado adaptado al riesgo para estrategias de impulso.
  • Exportación de datos y análisis avanzado - Guarde su historial de operaciones en CSV/Excel y analice los resultados con el panel dinámico de Excel 365.
  • Soporte de trading móvil - Coloque órdenes desde su teléfono, y RiskGuard se encargará del resto.

¿Por qué elegir RiskGuard?

  • Elimina los errores psicológicos - Se acabaron las retiradas de Stop Loss de última hora o el overtrading descontrolado.
  • Aumenta la disciplina - El trading es una cuestión de estrategia, no de emociones. RiskGuard le mantiene en el buen camino.
  • Aumenta la rentabilidad - Con Quantum, maximice los beneficios sin aumentar el riesgo global.
  • Perfecto para todos los traders - Tanto si es principiante como experto, RiskGuard se adapta a su nivel.

Descárguelo ahora y transforme sus operaciones en una estrategia ganadora.


Settival@gmail.com Setti
165
Settival@gmail.com Setti 2025.06.04 05:31 
 

ho acquistato alcuni giorni fa l'EA ma non soddisfatto dei video che ho trovato sul web per imparare ad usarlo ho contattato Michele che mi ha dato in tempo zero una guida completissima per conoscere ed utilizzare al meglio RiskGuard , ho preso subito confidenza, ho memorizzato alcune impostazioni che potevo sfruttare o per copie di valute o altri strumenti finanziari. le prime operazioni le ho aperte senza una logica da terminale e le ho controllate successivamente dal cellulare. Sono rimasto sbalordito dalla sua gestione. Ho sempre avuto il problema di non accettare le perdite e tal volta di aprire posizioni senza mettere uno stop-loss compromettendo il saldo del conto, e' arrivato il momento di lavorare diversamente e questo strumento può' cambiare in maniera positiva i risultati di molti trader......grazie Michele ....naturalmente adesso ci aspettiamo qualche tua altra magia.

lucadonadini
34
lucadonadini 2025.04.30 19:55 
 

sono molto contento di questo aquisto,poco a poco sto apprezzando le funzioni di risk g, solo con poter non toccare sl , o avere una perdita diaria prestabilita, mi da una consapevolezza di fin dove posso arrivare, mantenendo chiaro il limite,giornaliero a me personalmente mi piace la possibilita di visualizzare be e il rischio sulle mediazioni , mi aiuta molto. e Michele mi ha dato un ottimo seguimento, personalmente mi mancano delle competenze su utilizzo di ea ,e nei primi passi, lui mi ha aiutato a settare l'expert... e avere la possibilita di chiudere mt5 sul dayli, al raggiungimento di un loss prestabilto anteriormente. in cash o in %, ho la certezza che sarebbe utile a molti trader, soprattutto a chi e tornato a mercato dopo certi loss. senza lasciar passare quelle ore utili per rilassare la mente, a volte non siamo nemmeno consapevoli, di aver mosso sl, quindi lexpert semplicemente ci protegge da queste azioni. e cattive abitudini...

giuseppe75
44
giuseppe75 2025.05.03 11:59 
 

Utility performante , veloce e precisione in esecuzione a mercato , Ottima assistenza da parte del programmatore sempre disponibile .

