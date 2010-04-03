Versión MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/135590/ Únase para aprender profundidad de mercado -https://www.mql5.com/en/channels/suvashishfx



Características

Copia operaciones entre terminales MT4 y MT5

Soporta entornos Locales y VPS

MT4 ↔ MT4, MT5 ↔ MT5, MT4 ↔ MT5, MT5 ↔ MT4

Local → Local, Local → VPS, VPS → Local, VPS → VPS

Admite órdenes de mercado y pendientes

Copia las acciones de apertura, modificación y cierre

Varios esclavos pueden seguir a un maestro

Soporte de mapeo de símbolos y sufijos

Opción de invertir la dirección de la operación

Panel de control integrado para supervisión

Panel de órdenes integrado para la ejecución manual

Múltiples modos de tamaño de lote y riesgo

No afecta a las operaciones de otros EA

es una solución de copia de operaciones de alto rendimiento diseñada para una sincronización rápida, precisa y fiable entre múltiples plataformas MT4/5. Es compatible tanto con la copia de terminalcomo con la replicación de, por lo que es adecuado para operadores profesionales, empresas de apuntalamiento, gestores de dinero y proveedores de señales. El sistema ofrece una ejecución casi instantánea con filtrado avanzado, control de riesgos y gestión flexible de lotes, al tiempo que mantiene la estabilidad en distintos entornos., Smart Trade Copier le permite centrarse en el trading de una única cuenta principal mientras gestiona automáticamente la ejecución en todas las cuentas conectadas, garantizando la coherencia, la eficiencia y el control total sin intervención manual.



Panel de control y supervisión

Panel de control inteligente integrado que se muestra en el gráfico

Muestra claramente el rol de cuenta Maestro o Esclavo

Muestra el modo Local o VPS en tiempo real

Muestra el tipo de lote / modo de riesgo seleccionado

Estado visual de la conexión y actividad de la copiadora

Fácil supervisión sin necesidad de abrir paneles externos

Negociación manual y panel de órdenes

Panel de órdenes integrado para la ejecución manual de operaciones

Abrir órdenes de mercado de Compra y Venta instantáneas

Colocar órdenes de compra y venta pendientes

Admite tamaños de lote personalizados para operaciones manuales

Operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico

Funciona independientemente de las operaciones copiadas

Entradas

Modo - Maestro / Esclavo

Entorno - Local o VPS

ID Maestro - Número de cuenta Maestro (modo Esclavo)

Órdenes pendientes - Permitir o bloquear

Filtro de Operaciones - Compra/Venta, número mágico, comentario

Operaciones inversas - Activar/desactivar

Mapeo de símbolos - Compatibilidad con símbolos de broker

Modo de lote - Fijo, multiplicador, saldo o % de riesgo

Deslizamiento - Máximo permitido (puntos)

Retraso de ejecución - Retraso personalizado (ms)

URL del servidor - Servidor de sincronización (no modificar)

Configurar

Herramientas → Opciones → Asesores Expertos Activar Permitir WebRequest para las URL de la lista Añadir: https://tcopier.suvashishfx.com/ Adjuntar EA y seleccionar modo Maestro o Esclavo. Misma máquina: utilice Local → Local Local ↔ VPS o VPS ↔ VPS: seleccione el modo VPS en ambos lados

Notas

La velocidad de ejecución depende del broker y de la ubicación del servidor

Se recomienda VPS para una mayor estabilidad

Una instancia por terminal