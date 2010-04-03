Smart Trade Copier

Smart Trade Copier es una solución de copia de operaciones de alto rendimiento diseñada para una sincronización rápida, precisa y fiable entre múltiples plataformas MT4/5. Es compatible tanto con la copia de terminal local como con la replicación de operaciones basada en VPS/nube, por lo que es adecuado para operadores profesionales, empresas de apuntalamiento, gestores de dinero y proveedores de señales. El sistema ofrece una ejecución casi instantánea con filtrado avanzado, control de riesgos y gestión flexible de lotes, al tiempo que mantiene la estabilidad en distintos entornos. Cuando se gestionan múltiples cuentas de trading, Smart Trade Copier le permite centrarse en el trading de una única cuenta principal mientras gestiona automáticamente la ejecución en todas las cuentas conectadas, garantizando la coherencia, la eficiencia y el control total sin intervención manual.

Versión MT5 - https://www.mql5.com/en/market/product/135590/

Únase para aprender profundidad de mercado -https://www.mql5.com/en/channels/suvashishfx

Características

  • Copia operaciones entre terminales MT4 y MT5

  • Soporta entornos Locales y VPS

  • MT4 ↔ MT4, MT5 ↔ MT5, MT4 ↔ MT5, MT5 ↔ MT4

  • Local → Local, Local → VPS, VPS → Local, VPS → VPS

  • Admite órdenes de mercado y pendientes

  • Copia las acciones de apertura, modificación y cierre

  • Varios esclavos pueden seguir a un maestro

  • Soporte de mapeo de símbolos y sufijos

  • Opción de invertir la dirección de la operación

  • Panel de control integrado para supervisión

  • Panel de órdenes integrado para la ejecución manual

  • Múltiples modos de tamaño de lote y riesgo

  • No afecta a las operaciones de otros EA


Panel de control y supervisión

  • Panel de control inteligente integrado que se muestra en el gráfico

  • Muestra claramente el rol de cuenta Maestro o Esclavo

  • Muestra el modo Local o VPS en tiempo real

  • Muestra el tipo de lote / modo de riesgo seleccionado

  • Estado visual de la conexión y actividad de la copiadora

  • Fácil supervisión sin necesidad de abrir paneles externos

Negociación manual y panel de órdenes

  • Panel de órdenes integrado para la ejecución manual de operaciones

  • Abrir órdenes de mercado de Compra y Venta instantáneas

  • Colocar órdenes de compra y venta pendientes

  • Admite tamaños de lote personalizados para operaciones manuales

  • Operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico

  • Funciona independientemente de las operaciones copiadas

    Entradas

    • Modo - Maestro / Esclavo

    • Entorno - Local o VPS

    • ID Maestro - Número de cuenta Maestro (modo Esclavo)

    • Órdenes pendientes - Permitir o bloquear

    • Filtro de Operaciones - Compra/Venta, número mágico, comentario

    • Operaciones inversas - Activar/desactivar

    • Mapeo de símbolos - Compatibilidad con símbolos de broker

    • Modo de lote - Fijo, multiplicador, saldo o % de riesgo

    • Deslizamiento - Máximo permitido (puntos)

    • Retraso de ejecución - Retraso personalizado (ms)

    • URL del servidor - Servidor de sincronización (no modificar)

    Configurar

    1. Herramientas → Opciones → Asesores Expertos

    2. Activar Permitir WebRequest para las URL de la lista

    3. Añadir: https://tcopier.suvashishfx.com/

    4. Adjuntar EA y seleccionar modo Maestro o Esclavo.

    5. Misma máquina: utilice Local → Local

    6. Local ↔ VPS o VPS ↔ VPS: seleccione el modo VPS en ambos lados

    Notas

    • La velocidad de ejecución depende del broker y de la ubicación del servidor

    • Se recomienda VPS para una mayor estabilidad

    • Una instancia por terminal


    Si tiene alguna pregunta, necesita ayuda con la configuración, o se encuentra con algún problema durante el usode Smart Trade Copier, por favor no dude en ponerse en contacto - Siempre estoy aquí y feliz de ayudarle a obtener el máximo provecho de su experiencia comercial.

