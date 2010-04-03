Smart Trade Copier
Características
Copia operaciones entre terminales MT4 y MT5
Soporta entornos Locales y VPS
MT4 ↔ MT4, MT5 ↔ MT5, MT4 ↔ MT5, MT5 ↔ MT4
Local → Local, Local → VPS, VPS → Local, VPS → VPS
Admite órdenes de mercado y pendientes
Copia las acciones de apertura, modificación y cierre
Varios esclavos pueden seguir a un maestro
Soporte de mapeo de símbolos y sufijos
Opción de invertir la dirección de la operación
Panel de control integrado para supervisión
Panel de órdenes integrado para la ejecución manual
Múltiples modos de tamaño de lote y riesgo
No afecta a las operaciones de otros EA
Panel de control y supervisión
Panel de control inteligente integrado que se muestra en el gráfico
Muestra claramente el rol de cuenta Maestro o Esclavo
Muestra el modo Local o VPS en tiempo real
Muestra el tipo de lote / modo de riesgo seleccionado
Estado visual de la conexión y actividad de la copiadora
Fácil supervisión sin necesidad de abrir paneles externos
Negociación manual y panel de órdenes
Panel de órdenes integrado para la ejecución manual de operaciones
Abrir órdenes de mercado de Compra y Venta instantáneas
Colocar órdenes de compra y venta pendientes
Admite tamaños de lote personalizados para operaciones manuales
Operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico
Funciona independientemente de las operaciones copiadas
Entradas
Modo - Maestro / Esclavo
Entorno - Local o VPS
ID Maestro - Número de cuenta Maestro (modo Esclavo)
Órdenes pendientes - Permitir o bloquear
Filtro de Operaciones - Compra/Venta, número mágico, comentario
Operaciones inversas - Activar/desactivar
Mapeo de símbolos - Compatibilidad con símbolos de broker
Modo de lote - Fijo, multiplicador, saldo o % de riesgo
Deslizamiento - Máximo permitido (puntos)
Retraso de ejecución - Retraso personalizado (ms)
URL del servidor - Servidor de sincronización (no modificar)
Configurar
Herramientas → Opciones → Asesores Expertos
Activar Permitir WebRequest para las URL de la lista
Añadir: https://tcopier.suvashishfx.com/
Adjuntar EA y seleccionar modo Maestro o Esclavo.
Misma máquina: utilice Local → Local
Local ↔ VPS o VPS ↔ VPS: seleccione el modo VPS en ambos lados
Notas
La velocidad de ejecución depende del broker y de la ubicación del servidor
Se recomienda VPS para una mayor estabilidad
Una instancia por terminal
Si tiene alguna pregunta, necesita ayuda con la configuración, o se encuentra con algún problema durante el usode Smart Trade Copier, por favor no dude en ponerse en contacto - Siempre estoy aquí y feliz de ayudarle a obtener el máximo provecho de su experiencia comercial.