Merkmale

Kopieren von Trades zwischen MT4 und MT5 Terminals

Unterstützt lokale und VPS-Umgebungen

MT4 ↔ MT4, MT5 ↔ MT5, MT4 ↔ MT5, MT5 ↔ MT4

Lokal → Lokal, Lokal → VPS, VPS → Lokal, VPS → VPS

Unterstützt Market und Pending Orders

Kopiert Eröffnungs-, Änderungs- und Schließungsaktionen

Mehrere Slaves können einem Master folgen

Unterstützung für Symbolzuordnung und Suffixe

Option zur Umkehrung der Handelsrichtung

Eingebautes Dashboard zur Überwachung

Integriertes Auftragspanel für manuelle Ausführung

Mehrere Losgrößen- und Risikomodi

Beeinflusst nicht die Trades anderer EAs

ist eine leistungsstarke Lösung zum Kopieren von Trades, die für eine schnelle, genaue und zuverlässige Synchronisierung zwischen mehreren MT4/5-Plattformen entwickelt wurde. Es unterstützt sowohl das Kopieren vonTerminals als auch dieund eignet sich daher für professionelle Händler, Prop-Firmen, Geldmanager und Signalanbieter. Das System bietet eine nahezu sofortige Ausführung mit fortschrittlicher Filterung, Risikokontrolle und flexiblem Lot-Management, wobei die Stabilität in verschiedenen Umgebungen erhalten bleibt., können Sie sich mit Smart Trade Copier auf den Handel mit einem einzigen Master-Konto konzentrieren, während die Ausführung für alle angeschlossenen Konten automatisch abgewickelt wird, was Konsistenz, Effizienz und volle Kontrolle ohne manuelle Eingriffe gewährleistet.



Dashboard & Überwachung

Eingebautes intelligentes Dashboard, das auf dem Chart angezeigt wird

Zeigt deutlich die Rolle des Master- oder Slave-Kontos an

Zeigt den lokalen oder VPS-Modus in Echtzeit an

Zeigt den ausgewählten Lot-Typ/Risiko-Modus an

Visueller Status für Kopierverbindung und Aktivität

Einfache Überwachung ohne Öffnen externer Panels

Manuelles Handels- und Auftragspanel

Integriertes Auftragspaneel für manuelle Handelsausführung

Eröffnen Sie sofortige Kauf- und Verkaufsmarktaufträge

Platzieren von schwebenden Kauf- und Verkaufsaufträgen

Unterstützt benutzerdefinierte Lot-Größen für manuelle Trades

Ein-Klick-Handel direkt aus dem Chart

Arbeitet unabhängig von kopierten Geschäften

Eingaben

Modus - Master/Slave

Umgebung - Lokal oder VPS

Master-ID - Master-Kontonummer (Slave-Modus)

Pending Orders - Zulassen oder blockieren

Handelsfilter - Kaufen/Verkaufen, magische Zahl, Kommentar

Reverse Trades - Aktivieren/Deaktivieren

Symbol Mapping - Broker-Symbol-Kompatibilität

Lot-Modus - Fest, Multiplikator, Saldo oder Risiko %

Slippage - Maximal erlaubt (Punkte)

Ausführungsverzögerung - Benutzerdefinierte Verzögerung (ms)

Server URL - Synchronisierungsserver (nicht ändern)

Einrichtung

Extras → Optionen → Expert Advisors Aktivieren Sie Allow WebRequest für die aufgelisteten URLs Hinzufügen: https://tcopier.suvashishfx.com/ EA anhängen und Master- oder Slave-Modus auswählen Gleicher Rechner: Lokal → Lokal verwenden Lokal ↔ VPS oder VPS ↔ VPS: VPS-Modus auf beiden Seiten wählen

Anmerkungen

Ausführungsgeschwindigkeit hängt von Broker und Serverstandort ab

VPS empfohlen für beste Stabilität

Eine Instanz pro Terminal