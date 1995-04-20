Automatic RSI Cyclic with Signals

Esta es una versión avanzada de mi indicador RSI Cíclico. La otra versión ya es una herramienta muy potente pero requiere un cambio manual del ciclo dominante cada vez que se utiliza y no es obvio o fácil de hacer y no ofrece señales.

Esta versión utiliza una Transformada Rápida de Fourier (FFT) para detectar automáticamente el ciclo dominante actual y lo utiliza como nueva entrada para el indicador cada tick que actualiza dinámicamente el gráfico.

Se puede utilizar sin las señales simplemente mirando el color de la línea CRSI trazada que se vuelve verde si el activo está sobrevendido y rojo si está sobrecomprado, pero también ofrece las siguientes señales que se pueden activar en la página de entrada:



Cruce hacia adentro: traza una flecha en el gráfico principal cada vez que la línea CRSI cruza las bandas superior o inferior desde el exterior hacia el interior.

Cruz hacia afuera: traza una flecha en el gráfico principal cada vez que la línea CRSI cruza las bandas superior o inferior desde el interior hacia el exterior.



Doble cruce: dibuja una flecha más grande en el gráfico principal cada vez que la línea CRSI cruza la banda superior desde el exterior hacia el interior y luego la banda inferior desde el interior hacia el exterior, lo cual es una señal de tendencia bajista importante. O al revés para una señal de tendencia alcista.

Todos los cruces: traza todas las flechas mencionadas anteriormente.





Importante:



Además de las señales deseadas, es necesario especificar en la entrada el número de barras (debe ser múltiplo de 2) que el indicador utiliza para calcular el ciclo dominante actual. Una consecuencia de esto es que cuando se añade al gráfico comienza a trazar el indicador a partir de la barra actual sin retardo pero no muestra resultados para barras históricas. Si está interesado en barras históricas tendrá que lanzarlo en una prueba retrospectiva.