Automatic RSI Cyclic with Signals

Dies ist eine erweiterte Version meines RSI Cyclic Indikators. Die andere Version ist bereits ein sehr leistungsfähiges Werkzeug, aber es erfordert eine manuelle Änderung des dominanten Zyklus jedes Mal, wenn es verwendet wird, und es ist nicht offensichtlich oder einfach zu tun, und es bietet keine Signale.

Diese Version verwendet eine Fast-Fourier-Transformation (FFT), um den aktuellen dominanten Zyklus automatisch zu erkennen, und verwendet ihn als neuen Input für den Indikator bei jedem Tick, wodurch das Diagramm dynamisch aktualisiert wird.

Der Indikator kann auch ohne Signale verwendet werden, indem man einfach auf die Farbe der gezeichneten CRSI-Linie achtet, die grün wird, wenn der Vermögenswert überverkauft ist, und rot, wenn er überkauft ist, aber er bietet auch die folgenden Signale, die auf der Eingabeseite aktiviert werden können:



Kreuzung nach innen: Jedes Mal, wenn die CRSI-Linie das obere oder untere Band von außen nach innen kreuzt, wird ein Pfeil auf dem Hauptdiagramm eingezeichnet.

Outwars Cross: zeichnet jedes Mal einen Pfeil auf dem Hauptchart, wenn die CRSI-Linie die oberen oder unteren Bänder von innen nach außen kreuzt.



Double Cross: Jedes Mal, wenn die CRSI-Linie das obere Band von außen nach innen und dann das untere Band von innen nach außen kreuzt, wird ein größerer Pfeil auf dem Hauptchart eingezeichnet. Oder andersherum für ein Aufwärtstrendsignal.

Alle Kreuze: Es werden alle oben genannten Pfeile gezeichnet.





Wichtig!



Neben den gewünschten Signalen ist es notwendig, bei der Eingabe die Anzahl der Balken (muss ein Vielfaches von 2 sein) anzugeben, die der Indikator zur Berechnung des aktuellen dominanten Zyklus verwendet. Dies hat zur Folge, dass der Indikator, wenn er in den Chart eingefügt wird, ab dem aktuellen Balken ohne Verzögerung mit dem Plotten beginnt, aber keine Ergebnisse für historische Balken anzeigt. Wenn Sie an historischen Balken interessiert sind, müssen Sie den Indikator in einem Backtest starten.