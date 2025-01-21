RSI cyclic

5
Indicador de Fuerza Relativa Suavizado Cíclicamente

El indicador RSI suavizado cíclicamente es una mejora del RSI clásico, añadiendo
  • suavizado adicional de acuerdo con la vibración del mercado,

  • bandas superior e inferior adaptativas de acuerdo con la memoria cíclica y

  • utilizando la longitud del ciclo dominante actual como entrada para el indicador.

El cRSI se utiliza como un indicador estándar. El gráfico destaca las señales de negociación cuando la línea de señal cruza por encima o por debajo de las bandas inferior/superior adaptativas. Es mucho más sensible a los movimientos del mercado que el RSI básico.

El indicador utiliza el ciclo dominante como entrada para optimizar la señal, el suavizado y la memoria cíclica. Para obtener más información en profundidad sobre el indicador RSI suavizado cíclicamente, por favor lea el Capítulo 4 "Ajuste fino de los indicadores técnicos" del libro "Decodificando el ritmo oculto del mercado, Parte 1" disponible en su librería favorita.

Si "isTest" se establece en false el indicador se trazará para todas las barras disponibles, de lo contrario comenzará a trazar desde la barra actual en vivo (ideal para backtesting eficiente).

¡Deja un comentario si lo encuentras útil!

Este código mql4 es una transalción del código PineScript "RSI cyclic smoothed v2" de StockMarketCycles

Comentarios 3
lisi 7887
1575
lisi 7887 2025.04.23 08:39 
 

Ooooh, he's the best...

awsed132
28
awsed132 2025.03.14 12:46 
 

Привет! Спасибо большое за индикатор! Он отличный! У меня он в стратегии стоит как фильтр. Теперь 95% сделок в +

Otros productos de este autor
Automatic RSI Cyclic with Signals
Mattia Marco Platania
Indicadores
Esta es una versión avanzada de mi indicador RSI Cíclico. La otra versión ya es una herramienta muy potente pero requiere un cambio manual del ciclo dominante cada vez que se utiliza y no es obvio o fácil de hacer y no ofrece señales. Esta versión utiliza una Transformada Rápida de Fourier (FFT) para detectar automáticamente el ciclo dominante actual y lo utiliza como nueva entrada para el indicador cada tick que actualiza dinámicamente el gráfico. Se puede utilizar sin las señales simplemente m
