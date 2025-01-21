Indicador de Fuerza Relativa Suavizado Cíclicamente



El indicador RSI suavizado cíclicamente es una mejora del RSI clásico, añadiendo

suavizado adicional de acuerdo con la vibración del mercado, El indicador RSI suavizado cíclicamente es una mejora del RSI clásico, añadiendo

bandas superior e inferior adaptativas de acuerdo con la memoria cíclica y

utilizando la longitud del ciclo dominante actual como entrada para el indicador. El cRSI se utiliza como un indicador estándar. El gráfico destaca las señales de negociación cuando la línea de señal cruza por encima o por debajo de las bandas inferior/superior adaptativas. Es mucho más sensible a los movimientos del mercado que el RSI básico.

El indicador utiliza el ciclo dominante como entrada para optimizar la señal, el suavizado y la memoria cíclica. Para obtener más información en profundidad sobre el indicador RSI suavizado cíclicamente, por favor lea el Capítulo 4 "Ajuste fino de los indicadores técnicos" del libro "Decodificando el ritmo oculto del mercado, Parte 1" disponible en su librería favorita.



Si "isTest" se establece en false el indicador se trazará para todas las barras disponibles, de lo contrario comenzará a trazar desde la barra actual en vivo (ideal para backtesting eficiente).

¡Deja un comentario si lo encuentras útil!

Este código mql4 es una transalción del código PineScript "RSI cyclic smoothed v2" de StockMarketCycles