SL TP Manager Utility
- Utilidades
- AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
|- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.
- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo por mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudarle.
- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS de regalo.
SL-TP Manager Utility para MT4 - Herramienta Profesional de Gestión de Riesgos
Protección Avanzada de Posiciones y Gestión de Ganancias
SL-TP Manager Utility es una herramienta potente e intuitiva diseñada para traders que desean un control preciso sobre su gestión de riesgos. Esta utilidad proporciona una interfaz elegante para establecer, modificar y gestionar sus niveles de Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop con sólo unos clics.
Características principales:
- Modo de operación dual: Establezca los valores en pips o en precio absoluto con una simple conmutación.
- Control Independiente: Modifique el SL sin afectar al TP y viceversa
- Operaciones por lotes: Aplique el mismo SL/TP a todas las posiciones de un símbolo
- Trailing Stop con un solo clic: Active/desactive los trailing stops al instante
- Reinicio rápido: Elimine todos los SL/TP de un símbolo con un solo clic
- Seguimiento del rendimiento: Supervise los tiempos de ejecución de todas las operaciones
- Validación inteligente: Garantiza que los SL/TP cumplen las reglas de distancia mínima del broker
Detalles técnicos:
La utilidad utiliza algoritmos avanzados para:
- Calcular niveles precisos de SL/TP basados en el tipo de posición (compra/venta)
- Aplicar la escala de valores de pips adecuada para corredores de diferentes dígitos
- Implementar una lógica de arrastre inteligente que sólo modifica los stops cuando es beneficioso
- Mantiene por separado la gestión de SL y TP para evitar modificaciones no deseadas.
- Seguimiento y visualización de las métricas de rendimiento en tiempo real
- Indicar visualmente el estado del trailing stop con códigos de colores
Cómo funciona:
Introduzca los valores SL/TP que desee en los campos de entrada
Seleccione si desea utilizar pips o el precio absoluto
Elija si desea establecer SL, TP o ambos mediante los botones dedicados
Habilite el trailing stop especificando la distancia y haciendo clic en el conmutador
Obtenga información instantánea sobre todas las operaciones en el panel de estado
La utilidad se ajusta automáticamente a los distintos instrumentos y requisitos de los brokers, por lo que resulta ideal para cualquier estilo de negociación o mercado.
Aplicaciones profesionales:
- Operadores diarios: Adapte rápidamente los niveles de SL/TP según cambien las condiciones del mercado
- Swing traders: Establezca parámetros de riesgo precisos para múltiples posiciones
- Estafadores: Utilizar trailing stops para maximizar las operaciones ganadoras
- Gestores de carteras: Gestión eficaz del riesgo en varios pares de divisas
Instalación y compatibilidad:
Simplemente añádalo a su gráfico MT4 - funciona con cualquier marco temporal y par de divisas. Apariencia personalizable para que coincida con el tema de su plataforma.
Por qué elegir esta utilidad:
Esta no es sólo otra herramienta de trading - es una solución completa de gestión de riesgos desarrollada por traders activos para traders activos. La interfaz limpia elimina la necesidad de calcular e introducir valores manualmente, ahorrándole tiempo y reduciendo errores.
Por sólo 30 $, esta utilidad se amortiza evitando un solo error de trading o capturando beneficios adicionales con su función de trailing stop.
Asistencia:
¿Necesita ayuda? Póngase en contacto conmigo directamente a través de mensaje de apoyo rápido. Me comprometo a garantizar que esta herramienta mejore su experiencia de trading.
Tome el control de su gestión de riesgos hoy mismo y experimente la diferencia que una utilidad profesional puede marcar en sus operaciones.