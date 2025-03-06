- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.

- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo por mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudarle.

- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS de regalo.





SL-TP Manager Utility para MT4 - Herramienta Profesional de Gestión de Riesgos

Protección Avanzada de Posiciones y Gestión de Ganancias

SL-TP Manager Utility es una herramienta potente e intuitiva diseñada para traders que desean un control preciso sobre su gestión de riesgos. Esta utilidad proporciona una interfaz elegante para establecer, modificar y gestionar sus niveles de Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop con sólo unos clics.

Características principales:

Modo de operación dual: Establezca los valores en pips o en precio absoluto con una simple conmutación.

Control Independiente: Modifique el SL sin afectar al TP y viceversa

Operaciones por lotes: Aplique el mismo SL/TP a todas las posiciones de un símbolo

Trailing Stop con un solo clic: Active/desactive los trailing stops al instante

Reinicio rápido: Elimine todos los SL/TP de un símbolo con un solo clic

Seguimiento del rendimiento: Supervise los tiempos de ejecución de todas las operaciones

Validación inteligente: Garantiza que los SL/TP cumplen las reglas de distancia mínima del broker

Detalles técnicos:

La utilidad utiliza algoritmos avanzados para:

Calcular niveles precisos de SL/TP basados en el tipo de posición (compra/venta)

Aplicar la escala de valores de pips adecuada para corredores de diferentes dígitos

Implementar una lógica de arrastre inteligente que sólo modifica los stops cuando es beneficioso

Mantiene por separado la gestión de SL y TP para evitar modificaciones no deseadas.

Seguimiento y visualización de las métricas de rendimiento en tiempo real

Indicar visualmente el estado del trailing stop con códigos de colores

Cómo funciona:

Introduzca los valores SL/TP que desee en los campos de entrada

Seleccione si desea utilizar pips o el precio absoluto

Elija si desea establecer SL, TP o ambos mediante los botones dedicados

Habilite el trailing stop especificando la distancia y haciendo clic en el conmutador

Obtenga información instantánea sobre todas las operaciones en el panel de estado

La utilidad se ajusta automáticamente a los distintos instrumentos y requisitos de los brokers, por lo que resulta ideal para cualquier estilo de negociación o mercado.

Aplicaciones profesionales:

Operadores diarios: Adapte rápidamente los niveles de SL/TP según cambien las condiciones del mercado

Swing traders: Establezca parámetros de riesgo precisos para múltiples posiciones

Estafadores: Utilizar trailing stops para maximizar las operaciones ganadoras

Gestores de carteras: Gestión eficaz del riesgo en varios pares de divisas

Instalación y compatibilidad:

Simplemente añádalo a su gráfico MT4 - funciona con cualquier marco temporal y par de divisas. Apariencia personalizable para que coincida con el tema de su plataforma.

Por qué elegir esta utilidad:

Esta no es sólo otra herramienta de trading - es una solución completa de gestión de riesgos desarrollada por traders activos para traders activos. La interfaz limpia elimina la necesidad de calcular e introducir valores manualmente, ahorrándole tiempo y reduciendo errores.

Por sólo 30 $, esta utilidad se amortiza evitando un solo error de trading o capturando beneficios adicionales con su función de trailing stop.

Asistencia:

¿Necesita ayuda? Póngase en contacto conmigo directamente a través de mensaje de apoyo rápido. Me comprometo a garantizar que esta herramienta mejore su experiencia de trading.

Tome el control de su gestión de riesgos hoy mismo y experimente la diferencia que una utilidad profesional puede marcar en sus operaciones.