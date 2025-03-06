Hidden SL TP Manager Utility

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.
- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar.
- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS como regalo.


Hidden SL-TP Manager para MT4
Proteja sus operaciones de Stop Hunting con Niveles SL/TP Invisibles
Precio: $30 USD

¿Qué es Hidden SL-TP Manager?
Hidden SL-TP Manager es una utilidad avanzada para MetaTrader 5 que crea niveles invisibles de Stop Loss y Take Profit para sus operaciones. Mientras que los niveles tradicionales de SL/TP son visibles para los corredores y pueden ser potencialmente atacados durante la volatilidad del mercado, nuestra tecnología oculta mantiene su estrategia de gestión de riesgos completamente oculta.

Características principales
Modo completamente oculto: Establezca niveles de stop loss y take profit invisibles para su broker
Indicadores visuales de gráficos: Vea sus niveles ocultos como líneas discontinuas directamente en su gráfico
Gestión automatizada de posiciones: Las posiciones se cierran automáticamente cuando el precio alcanza sus niveles ocultos
Trailing Stop Avanzado: Trailing stop dinámico oculto que sigue el movimiento del precio
Soporta tanto Pips como Niveles de Precio: Establezca sus niveles utilizando pips o valores de precio exactos
Interfaz fácil de usar: Panel fácil de usar con controles intuitivos
Gestión Multi-Posición: Aplique SL/TP ocultos a todas las posiciones con un solo clic
Latencia mínima: Ejecución rapidísima cuando se alcanzan sus niveles

Cómo Funciona - La Ventaja Técnica
El Problema del Stop Hunting
Muchos operadores han experimentado la frustración de alcanzar su stop loss durante breves picos de mercado, sólo para ver cómo el mercado retrocedía inmediatamente y continuaba en la dirección prevista. Este fenómeno se conoce como "caza del stop", y ocurre porque su nivel de stop loss es visible para los creadores de mercado y los proveedores de liquidez.

Nuestra solución patentada
Hidden SL-TP Manager resuelve este problema implementando un sofisticado sistema de supervisión local:

Client-Side Processing: En lugar de enviar los niveles SL/TP a su broker, la utilidad los almacena localmente
Monitorización continua de precios: La utilidad supervisa constantemente los precios actuales del mercado
Lógica de ejecución oculta: Cuando el precio alcanza su nivel oculto, se envía instantáneamente una orden de cierre
Sistema de retroalimentación visual: Las líneas discontinuas de su gráfico muestran exactamente dónde están fijados sus niveles invisibles
Gestión de memoria: La utilidad gestiona eficazmente los recursos para garantizar un impacto mínimo en el rendimiento del sistema.

Lógica avanzada de trailing stop
Nuestra implementación inteligente de trailing stop:

Ajusta dinámicamente su stop loss a medida que el mercado se mueve a su favor
Utiliza algoritmos optimizados para determinar las distancias de arrastre ideales
Actualiza los indicadores visuales en tiempo real para que siempre sepa en qué punto se encuentra su protección
Mantiene una total ocultación del broker durante todo el proceso de arrastre

Por qué vale $30
Proteja su estrategia: Evite que otros vean sus puntos exactos de salida
Reduzca el Trading Emocional: Establezca y olvídese de sus salidas sin temor a la caza de stops
Mejore la Tasa de Ganancias: Evite potencialmente las salidas prematuras debido al ruido del mercado
Ahorre tiempo: Gestione el riesgo de todas sus posiciones con una interfaz intuitiva
Tranquilidad: Sepa que sus posiciones están protegidas sin revelar su estrategia

Compatible con
MetaTrader 5 (Build 2800 o superior)
Windows 7, 8, 10, 11
Todos los tipos de brokers y tamaños de cuenta
Todos los instrumentos de negociación (Divisas, Índices, Materias Primas, Criptodivisas)

Instalación y uso
Descargue la utilidad tras la compra
Instálela en el directorio MQL5/Experts de su plataforma MT5
Adjúntela a cualquier gráfico
Establezca los valores SL/TP que desee en pips o precio
Haga clic para aplicarlos a las posiciones seleccionadas o a todas
Supervise sus niveles ocultos en el gráfico (rojo para SL, verde para TP)

¿Necesita ayuda?
Si usted tiene alguna pregunta acerca de la instalación, uso, o requiere personalización, por favor póngase en contacto conmigo directamente a través del sistema de mensajería MQL5. Proporciono soporte completo para todos mis productos y mi objetivo es responder en 24 horas.

Acerca del desarrollador
Creo utilidades de trading profesionales que resuelven problemas reales a los que se enfrentan los traders. Echa un vistazo a mis otros EAs e indicadores en mi página oficial MQL5.

COMPRAR AHORA POR $30

No deje que la caza de stops arruine su estrategia de trading. ¡Obtenga Hidden SL-TP Manager hoy y opere con confianza!

