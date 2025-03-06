Hidden SL TP Manager Utility

- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.

Hidden SL-TP Manager para MT4

Proteja sus operaciones de Stop Hunting con Niveles SL/TP Invisibles

¿Qué es Hidden SL-TP Manager?

Hidden SL-TP Manager es una utilidad avanzada para MetaTrader 5 que crea niveles invisibles de Stop Loss y Take Profit para sus operaciones. Mientras que los niveles tradicionales de SL/TP son visibles para los corredores y pueden ser potencialmente atacados durante la volatilidad del mercado, nuestra tecnología oculta mantiene su estrategia de gestión de riesgos completamente oculta.

Características principales

Modo completamente oculto: Establezca niveles de stop loss y take profit invisibles para su broker

Indicadores visuales de gráficos: Vea sus niveles ocultos como líneas discontinuas directamente en su gráfico

Gestión automatizada de posiciones: Las posiciones se cierran automáticamente cuando el precio alcanza sus niveles ocultos

Trailing Stop Avanzado: Trailing stop dinámico oculto que sigue el movimiento del precio

Soporta tanto Pips como Niveles de Precio: Establezca sus niveles utilizando pips o valores de precio exactos

Interfaz fácil de usar: Panel fácil de usar con controles intuitivos

Gestión Multi-Posición: Aplique SL/TP ocultos a todas las posiciones con un solo clic

Latencia mínima: Ejecución rapidísima cuando se alcanzan sus niveles

Cómo Funciona - La Ventaja Técnica

El Problema del Stop Hunting

Muchos operadores han experimentado la frustración de alcanzar su stop loss durante breves picos de mercado, sólo para ver cómo el mercado retrocedía inmediatamente y continuaba en la dirección prevista. Este fenómeno se conoce como "caza del stop", y ocurre porque su nivel de stop loss es visible para los creadores de mercado y los proveedores de liquidez.

Nuestra solución patentada

Hidden SL-TP Manager resuelve este problema implementando un sofisticado sistema de supervisión local:

Client-Side Processing: En lugar de enviar los niveles SL/TP a su broker, la utilidad los almacena localmente

Monitorización continua de precios: La utilidad supervisa constantemente los precios actuales del mercado

Lógica de ejecución oculta: Cuando el precio alcanza su nivel oculto, se envía instantáneamente una orden de cierre

Sistema de retroalimentación visual: Las líneas discontinuas de su gráfico muestran exactamente dónde están fijados sus niveles invisibles

Gestión de memoria: La utilidad gestiona eficazmente los recursos para garantizar un impacto mínimo en el rendimiento del sistema.

Lógica avanzada de trailing stop

Nuestra implementación inteligente de trailing stop:

Ajusta dinámicamente su stop loss a medida que el mercado se mueve a su favor

Utiliza algoritmos optimizados para determinar las distancias de arrastre ideales

Actualiza los indicadores visuales en tiempo real para que siempre sepa en qué punto se encuentra su protección

Mantiene una total ocultación del broker durante todo el proceso de arrastre

Por qué vale $30

Proteja su estrategia: Evite que otros vean sus puntos exactos de salida

Reduzca el Trading Emocional: Establezca y olvídese de sus salidas sin temor a la caza de stops

Mejore la Tasa de Ganancias: Evite potencialmente las salidas prematuras debido al ruido del mercado

Ahorre tiempo: Gestione el riesgo de todas sus posiciones con una interfaz intuitiva

Tranquilidad: Sepa que sus posiciones están protegidas sin revelar su estrategia

Compatible con

MetaTrader 5 (Build 2800 o superior)

Windows 7, 8, 10, 11

Todos los tipos de brokers y tamaños de cuenta

Todos los instrumentos de negociación (Divisas, Índices, Materias Primas, Criptodivisas)

Instalación y uso

Descargue la utilidad tras la compra

Instálela en el directorio MQL5/Experts de su plataforma MT5

Adjúntela a cualquier gráfico

Establezca los valores SL/TP que desee en pips o precio

Haga clic para aplicarlos a las posiciones seleccionadas o a todas

Supervise sus niveles ocultos en el gráfico (rojo para SL, verde para TP)

¿Necesita ayuda?

Si usted tiene alguna pregunta acerca de la instalación, uso, o requiere personalización, por favor póngase en contacto conmigo directamente a través del sistema de mensajería MQL5. Proporciono soporte completo para todos mis productos y mi objetivo es responder en 24 horas.

Acerca del desarrollador

Creo utilidades de trading profesionales que resuelven problemas reales a los que se enfrentan los traders. Echa un vistazo a mis otros EAs e indicadores en mi página oficial MQL5.

