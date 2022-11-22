Cloner for MT4

La utilidad está diseñada para clonar operaciones en su cuenta de operaciones: el programa abre una operación adicional con sus parámetros. Tiene la capacidad de aumentar o disminuir el lote, agregar mucho, cambiar los parámetros de stop loss y take profit. El programa está diseñado para funcionar en "Windows PC" y "Windows VPS".

 Buy a cloner and get the second version for free


Opciones:
CLONE_POSITIONS - qué órdenes clonar;
MAGIC_NUMBER - número mágico;
DONT_REPEAT_TRADE: si es verdadero, las transacciones no se repiten después del cierre manual;
REVERSE_COPY: copia inversa, por ejemplo, abra SELL en lugar de BUY;
LOT_MULTIPLIER - coeficiente de volumen de copia de la cuenta PROVEEDOR, si = 0, copias con el lote especificado en FIXED_LOT ;
PLUS_LOT, MINUS_LOT - lote más y menos;
MAXIMUM_LOT - lote máximo;
FIXED_LOT - lote fijo;
SYNCHRONIZE_STOPS: si es verdadero, las órdenes de cierre, los niveles de TP y SL se sincronizarán con la cuenta del PROVEEDOR;
STOPLOSS, TAKEPROFIT: establezca niveles personalizados de TP y SL si SYNCHRONIZE_STOPS = false;
Video Cloner for MT4
