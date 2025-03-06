SL TP Manager Utility
- Utilitys
- AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
|- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.
- Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.
- Nach dem Kauf senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenKOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.
SL-TP Manager Utility für MT4 - Professionelles Risikomanagement-Tool
Advanced Position Protection & Profit Management
Das SL-TP Manager Utility ist ein leistungsstarkes, intuitives Tool, das für Trader entwickelt wurde, die eine präzise Kontrolle über ihr Risikomanagement wünschen. Dieses Dienstprogramm bietet eine elegante Schnittstelle zum Einstellen, Ändern und Verwalten Ihrer Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Level mit nur wenigen Klicks.
Hauptmerkmale:
- Dual-Modus-Betrieb: Setzen Sie die Werte in Pips oder als absoluten Preis mit einem einfachen Umschalter.
- Unabhängige Kontrolle: Ändern Sie den SL, ohne den TP zu beeinflussen und umgekehrt
- Batch-Operationen: Wenden Sie denselben SL/TP auf alle Positionen eines Symbols an.
- Trailing Stop mit einem Klick: Aktivieren/Deaktivieren Sie Trailing Stops sofort
- Schnelles Zurücksetzen: Entfernen Sie alle SL/TP für ein Symbol mit einem Klick
- Performance-Verfolgung: Überwachung der Ausführungszeiten für alle Operationen
- Intelligente Validierung: Stellt sicher, dass SL/TP den Mindestabstandsregeln des Brokers entsprechen
Technische Details:
Das Dienstprogramm verwendet fortschrittliche Algorithmen, um:
- Präzise SL/TP-Niveaus basierend auf dem Positionstyp (Kauf/Verkauf) zu berechnen
- Anwendung der richtigen Pip-Wert-Skalierung für verschiedene Broker
- Implementierung einer intelligenten Trailing-Logik, die Stops nur dann ändert, wenn dies sinnvoll ist
- Getrennte SL- und TP-Behandlung, um unerwünschte Änderungen zu verhindern
- Verfolgen und Anzeigen von Leistungsmetriken in Echtzeit
- Visuelle Anzeige des Trailing-Stop-Status mit Farbcodierung
Wie es funktioniert:
Geben Sie die gewünschten SL/TP-Werte in die Eingabefelder ein
Wählen Sie aus, ob Sie Pips oder den absoluten Preis verwenden möchten
Wählen Sie aus, ob Sie SL, TP oder beides über die entsprechenden Schaltflächen festlegen möchten
Aktivieren Sie den Trailing-Stop, indem Sie den Abstand angeben und auf den Kippschalter klicken
Erhalten Sie sofortiges Feedback zu allen Vorgängen im Statusbereich
Das Dienstprogramm passt sich automatisch an verschiedene Instrumente und Brokeranforderungen an und ist somit ideal für jeden Handelsstil oder Markt.
Professionelle Anwendungen:
- Daytrader: Schnelles Anpassen der SL/TP-Levels bei veränderten Marktbedingungen
- Swing-Händler: Setzen Sie präzise Risikoparameter für mehrere Positionen
- Scalper: Nutzen Sie Trailing Stops zur Maximierung von Gewinntrades
- Portfolio-Manager: Effizientes Risikomanagement über mehrere Währungspaare hinweg
Installation und Kompatibilität:
Einfach zu Ihrem MT4-Chart hinzufügen - funktioniert mit jedem Zeitrahmen und Währungspaar. Anpassbares Erscheinungsbild an das Thema Ihrer Plattform.
Warum sollten Sie dieses Dienstprogramm wählen?
Dies ist nicht nur ein weiteres Trading-Tool - es ist eine komplette Risikomanagement-Lösung, die von aktiven Händlern für aktive Händler entwickelt wurde. Die übersichtliche Benutzeroberfläche macht die manuelle Berechnung und Eingabe von Werten überflüssig, wodurch Sie Zeit sparen und Fehler vermeiden können.
Mit einem Preis von nur 30 $ macht sich dieses Tool selbst bezahlt, indem es einen einzigen Handelsfehler verhindert oder mit seiner Trailing-Stop-Funktion zusätzliche Gewinne einfängt.
Unterstützung:
Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie mich direkt per Nachricht, um sofortige Unterstützung zu erhalten. Ich setze mich dafür ein, dass dieses Tool Ihre Handelserfahrung verbessert.
Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr Risikomanagement und erleben Sie den Unterschied, den ein professionelles Tool für Ihren Handel machen kann!