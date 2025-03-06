- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf im Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.

- Wenn Sie Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.

- Nach dem Kauf senden Sie mir einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einenKOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.





SL-TP Manager Utility für MT4 - Professionelles Risikomanagement-Tool

Advanced Position Protection & Profit Management

Das SL-TP Manager Utility ist ein leistungsstarkes, intuitives Tool, das für Trader entwickelt wurde, die eine präzise Kontrolle über ihr Risikomanagement wünschen. Dieses Dienstprogramm bietet eine elegante Schnittstelle zum Einstellen, Ändern und Verwalten Ihrer Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Level mit nur wenigen Klicks.

Hauptmerkmale:

Dual-Modus-Betrieb: Setzen Sie die Werte in Pips oder als absoluten Preis mit einem einfachen Umschalter.

Unabhängige Kontrolle: Ändern Sie den SL, ohne den TP zu beeinflussen und umgekehrt

Batch-Operationen: Wenden Sie denselben SL/TP auf alle Positionen eines Symbols an.

Trailing Stop mit einem Klick: Aktivieren/Deaktivieren Sie Trailing Stops sofort

Schnelles Zurücksetzen: Entfernen Sie alle SL/TP für ein Symbol mit einem Klick

Performance-Verfolgung: Überwachung der Ausführungszeiten für alle Operationen

Intelligente Validierung: Stellt sicher, dass SL/TP den Mindestabstandsregeln des Brokers entsprechen

Technische Details:

Das Dienstprogramm verwendet fortschrittliche Algorithmen, um:

Präzise SL/TP-Niveaus basierend auf dem Positionstyp (Kauf/Verkauf) zu berechnen

Anwendung der richtigen Pip-Wert-Skalierung für verschiedene Broker

Implementierung einer intelligenten Trailing-Logik, die Stops nur dann ändert, wenn dies sinnvoll ist

Getrennte SL- und TP-Behandlung, um unerwünschte Änderungen zu verhindern

Verfolgen und Anzeigen von Leistungsmetriken in Echtzeit

Visuelle Anzeige des Trailing-Stop-Status mit Farbcodierung

Wie es funktioniert:

Geben Sie die gewünschten SL/TP-Werte in die Eingabefelder ein

Wählen Sie aus, ob Sie Pips oder den absoluten Preis verwenden möchten

Wählen Sie aus, ob Sie SL, TP oder beides über die entsprechenden Schaltflächen festlegen möchten

Aktivieren Sie den Trailing-Stop, indem Sie den Abstand angeben und auf den Kippschalter klicken

Erhalten Sie sofortiges Feedback zu allen Vorgängen im Statusbereich

Das Dienstprogramm passt sich automatisch an verschiedene Instrumente und Brokeranforderungen an und ist somit ideal für jeden Handelsstil oder Markt.

Professionelle Anwendungen:

Daytrader: Schnelles Anpassen der SL/TP-Levels bei veränderten Marktbedingungen

Swing-Händler: Setzen Sie präzise Risikoparameter für mehrere Positionen

Scalper: Nutzen Sie Trailing Stops zur Maximierung von Gewinntrades

Portfolio-Manager: Effizientes Risikomanagement über mehrere Währungspaare hinweg

Installation und Kompatibilität:

Einfach zu Ihrem MT4-Chart hinzufügen - funktioniert mit jedem Zeitrahmen und Währungspaar. Anpassbares Erscheinungsbild an das Thema Ihrer Plattform.

Warum sollten Sie dieses Dienstprogramm wählen?

Dies ist nicht nur ein weiteres Trading-Tool - es ist eine komplette Risikomanagement-Lösung, die von aktiven Händlern für aktive Händler entwickelt wurde. Die übersichtliche Benutzeroberfläche macht die manuelle Berechnung und Eingabe von Werten überflüssig, wodurch Sie Zeit sparen und Fehler vermeiden können.

Mit einem Preis von nur 30 $ macht sich dieses Tool selbst bezahlt, indem es einen einzigen Handelsfehler verhindert oder mit seiner Trailing-Stop-Funktion zusätzliche Gewinne einfängt.

Unterstützung:

Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie mich direkt per Nachricht, um sofortige Unterstützung zu erhalten. Ich setze mich dafür ein, dass dieses Tool Ihre Handelserfahrung verbessert.

Übernehmen Sie noch heute die Kontrolle über Ihr Risikomanagement und erleben Sie den Unterschied, den ein professionelles Tool für Ihren Handel machen kann!