Errores, fallos, preguntas - página 51
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Veo que la confusión se reduce a una cosa: ¿cómo se manifiesta?
Me explico: cuando llega un nuevo tick, hay una pausa de medio segundo y no se ejecuta ninguna función, tras lo cual la ejecución continúa como si las funciones paradas ya se hubieran ejecutado,
así que si usted numera la matriz 1 2 3 4 5 6 y una garrapata entra en el número 4, la matriz se numerará 1 2 3 5 6
(esto es un ejemplo, no una ejecución específica).
Pero la ejecución es la misma,
En cada iteración las bolas se desplazan una posición,
cuando llega un tick, algunas bolas pueden incluso salirse de la pantalla (es claramente visible si se pone un retardo en el script por debajo de 500, bueno, para diferentes máquinas es diferente, quizás en una máquina potente el retardo debería ser de 100 para manifestar el glitch) ,
y luego en las nuevas iteraciones se restablecen, lo mismo sucede cuando se carga el fondo (especialmente aparece en alta resolución Paso 4-3 y siguientes)
Aparece más a menudo en las pilas inferiores sólo porque el tiempo de carga de fondo con tantos objetos más, respectivamente, y una mayor probabilidad de obtener bajo la presión de una nueva garrapata.
Cuando un tick llega al terminal del cliente, debe aplicarse en varios lugares a la vez: en la visión general del mercado, en el historial, en los gráficos abiertos. Al mismo tiempo se recalculan los indicadores. ¿Qué quieres?
Si tiene un solo núcleo y los gráficos están abiertos al máximo, por supuesto, la implementación de otros componentes se ralentizará: los recursos deben ser compartidos.
En general, una forma extraña de decirlo. ¿Qué tiene que ver OnTick() y cómo interfiere con otras funciones?
En un sistema, un programa MT-5 se ejecuta en modo visual, un gráfico se abre en MT-5, un script (o asesor) se ejecuta en el gráfico.
Y con todo esto para cambiar las coordenadas de tres objetos no hay suficiente tiempo de máquina cuando llega un nuevo tick ????.
Y con todo esto para cambiar las coordenadas de tres objetos no hay suficiente tiempo de máquina cuando llega un nuevo tick ????.
No hay que olvidar que hay 3600 objetos de texto de etiqueta en la pantalla al mismo tiempo, dibujados de forma poco económica (dibujar círculos en la fuente es obviamente una miopía).
Intenta poner una imagen BMP en lugar de 3600 objetos para obtener un mejor rendimiento.
Sin sustrato de 3600 objetos todo vuela.
No hay que olvidar que hay 3600 objetos de texto de etiqueta en la pantalla simultáneamente, dibujados de forma poco económica (dibujar círculos en la fuente es obviamente una miopía).
Intenta poner una imagen BMP en lugar de 3600 objetos - será mucho más lento.
Sin un sustrato de 3600 objetos todo vuela.
Este era mi plan inicial (el fondo debería crearse realmente al cargar dependiendo de la situación actual del mercado),
No puedo hacer un fondo de puntos pero se guarda sólo en gif,
Tengo que descargar bmp,
No puedes usar herramientas mql, necesitas una herramienta de traducción mql de terceros (yo quería hacerlo todo en mql).
Me gustaría mostrar lo fácil que es conseguir que los comerciantes trabajen conmigo.
(y hay que vincularlo al precio y al tiempo).
¿Cómo se puede saber si tengo 3600 pasos=3? Tengo 40.000 pasos ahí.
Lo más probable es que convirtamos el nuevo objeto gráfico en un mapa de bits editable y un conjunto de operaciones primitivas sobre él.
De este modo, será posible dibujar gráficos complejos dentro de un solo objeto, eliminando así la necesidad de gestionar cientos o miles de objetos.
Lo más probable es que hagamos un nuevo objeto gráfico en forma de mapa de bits editable y un conjunto de operaciones primitivas sobre él.
Así, será posible dibujar gráficos complejos dentro de un solo objeto, lo que eliminará la necesidad de gestionar cientos o miles de objetos.
Eso sería genial, porque me he enfrentado a esas situaciones con bastante frecuencia en el 4,
Está claro que usted invirtió en órdenes comerciales en primer lugar, y los gráficos en segundo lugar.
todo está desactivado, el auto-trading está prohibido, pero los mensajes siguen llegando, es decir, resulta que el experto está trabajando, son los mensajes del experto... no debería ser así
todo está desactivado, el auto-trading está prohibido, pero los mensajes van, es decir, resulta que el Asesor Experto funciona, son los mensajes del Asesor Experto... no debería ser así
todo está desactivado, el auto-trading está prohibido, pero los mensajes van, es decir, resulta que el Asesor Experto funciona, son los mensajes del Asesor Experto... no debería ser así
Tienes razón, el Expert Advisor no está prohibido, sólo lo está el autotrading
Aquí hay una referencia
Разрешить/запретить совершение торговых операций советниками и скриптами. Функция данной кнопки аналогична настройке терминала на вкладке "Советники".
Creo que esta prohibición viene de la terminal.
Por lo tanto, debe utilizar la función AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT) antes de las órdenes comerciales para evitar que aparezcan mensajes de error en el registro al colocar las órdenes
Sólo se prohíben las operaciones comerciales, y el Asesor Experto está trabajando, tratando de operar con los errores correspondientes. Para evitar que esto ocurra, es necesario comprobar el estado del terminal antes de analizar para las operaciones comerciales utilizando