Errores, fallos, preguntas - página 44
Mira cómo insertar imágenes correctamente. Compruebe si hay información sobre los volúmenes reales de esta herramienta. No creo que lo haya. De eso se trata.
Probablemente se trate del desafío.
Usted quiere obtener un valor de margen para un símbolo que no está en la visión general del mercado -> por lo tanto no puede obtener ninguna propiedad para él. Compruébelo usted mismo.
Definitivamente lo tengo en la visión general del mercado, comprobado. Pero el mercado para este símbolo está cerrado, al menos en su servidor (al menos al intentar consultarlo manualmente, el terminal lo dice)...
Según tengo entendido puedes probar el script en el servidor de Alpari, parece que te permite comerciar en #AA...
Pregunta a los desarrolladores - ¿Ahora acumulamos Swaps (o es iniciativa de Alpari no acumularlos)?
Quería hacer una captura de pantalla y luego llamarla como imagen.
Pero las capturas de pantalla de balalaika se guardan como .gif y los archivos de imagen deberían ser .bmp, de ahí la pregunta de por qué no dar la posibilidad de llamar a las hifas.


Las capturas de pantalla también se guardan como BMP, al menos por las cookies (puedes intentar hacer el mismo truco en MQL).
Pregunta en otro - ¿Por qué los desarrolladores han decidido trabajar con BMP (que a menudo tienen problemas con los colores) al cargar los gráficos, y no, por ejemplo, PNG?
En el probador se acumulan seguro, lo he comprobado
¿A qué servidor de acceso está conectado actualmente?
Problemas de nuevo.
Me he dado cuenta de que no llegan datos, aquí está el registro
CQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:54 No hay datos sobre el símbolo AUDUSD
FI 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:55 No hay datos sobre el símbolo EURAUD
OQ 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:49:56 No hay datos sobre el símbolo EURCHF
LH 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:56 No hay datos para el símbolo EURCHF
CQ 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:49:58 No hay datos para el símbolo EURJPY
HH 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:49:58 No hay datos sobre el símbolo EURJPY
JQ 0 SP3ALL (EURUSD,M1) 09:50:06 No hay datos sobre el símbolo GBPJPY
PH 0 SP3ALL (EURGBP,M1) 09:50:07 No hay datos sobre el símbolo GBPCHF
Inmediatamente fui a ver los puntos de acceso. Estaba conectado a
Punto 1 - era gris, es decir, estaba parado y no entraban datos en el terminal.
Cambió a.
Punto 2 - manualmente, las cotizaciones se cargaron inmediatamente.
Si el terminal sondea los puntos de acceso cada 30 minutos, resulta que hay una posibilidad de colgar durante 30 minutos y no recibir cotizaciones, mientras...
Por favor, excluya tal situación, el terminal no debe reaccionar a tal situación una vez cada 30 minutos ... o nos permiten volver a escanear la red, por lo que podemos de alguna manera programática hacerlo, no hay datos durante más de 30 segundos, corro "volver a escanear la red" ...
El caso es que actualmente estoy probando la Muestra MACD en la demo de Alpari. Las pruebas se han realizado desde el 08/07/2010 en 16 pares de divisas. Ya he cerrado 20 operaciones y los intercambios no se consideran. Entonces, me pregunto cuál es la razón...
Acabo de ejecutar la versión de 64 bits del terminal de MQ build 292 y los intercambios se calculan.

Así, cuando lo pruebo, también cuenta, pero no en la demo, que es lo curioso (y no entiendo por qué. Creo que el probador debe obtener los intercambios de la configuración de los símbolos).
Así que lógicamente el servidor de Alpari no cuenta los intercambios, si he entendido bien?