Errores, fallos, preguntas - página 22
Mientras leía la sección, no pude encontrar una respuesta a la pregunta de con qué frecuencia se produce el reescáner automático de la red. ¿Tienes alguna idea?
Buenos días a todos.
Pregunta a los desarrolladores - ¿Puedo preguntar cómo se reflejarán las operaciones de balance en OnTrade (si es que lo hacen)?
Me refiero a captar exactamente las operaciones de saldo (depósito/retirada) en la cuenta durante la negociación demo y real, así como a procesar la "retirada de fondos" en el tester....
1. ¿Se puede ajustar la anchura de las columnas? Cuando el banco se muestra, comprime todo y no deja ver las cotizaciones.
Gracias. Wow, eso es un montón de cosas buenas.
1. ¿Es posible ajustar el ancho de las columnas? Cuando el banco se muestra, comprime todo y no deja ver las cotizaciones.
Si eres una persona a la que le gustan más las imágenes que el texto, entonces añadiré una captura de pantalla - "Cómo desactivar el tamaño automático de los anchos de columna en Market Watch".
Para ajustar la anchura manualmente, desactive la opción "Tamaño automático" en el menú contextual.
1. gracias por supuesto, pero aún así "Auto-tamaño" es muy extraño, si un campo vacío se auto-tamaño de manera que comprime las células con la información, no es correcto.
2. Si no hay otros proveedores de cotizaciones, entonces (el campo) es de alguna manera inútil. No puedo entender para qué sirve... Si habrá un solo nombre o como ahora no hay nada de nada
2. si no hay otros proveedores de ofertas, este campo será inútil. No puedo entender para qué sirve, si sólo hay un nombre o como ahora no hay nada.
Este campo está reservado para información sobre el proveedor de liquidez, no sobre el proveedor de la cotización.
Puedo explayarme un poco más en esto, es que no me entra en la cabeza. ¿Cómo puede haber liquidez sin precio? ¿Así que venderé EURUSD a 1,6 y UBS me proporcionará liquidez?
Este ejemplo es exagerado, pero demuestra que no hay liquidez sin precio (aparte de las cotizaciones)... Debo estar perdiendo algo...
Es decir, el tamaño no flota dependiendo de si las columnas están llenas o vacías. Si una columna no es necesaria, es mejor desactivarla.
El campo del banco puede mostrar tanto el proveedor de liquidez como el proveedor de cotizaciones. El campo del banco lo rellena la pasarela/datáfono.