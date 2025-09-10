Errores, fallos, preguntas - página 47

Entiendo que hay un problema de sincronización en el probador

El indicador muestra los precios de cierre EURUSD GBPUSD

ddd06:

Lo resolveré. Tengo una situación similar, ya lo he intentado y he cambiado de opinión. La solicitud sigue abierta
 

Mi solicitud se ha cerrado cuatro veces)

 
A pesar de algunas maldades, podemos ver que no hay que esperar a que se carguen todos los símbolos durante la prueba. Los datos sobre el GBPUSD en la zona probada no están disponibles inmediatamente, al principio sólo está disponible el período de historia antes de la prueba.

1 lo es pero lo estoy comparando con el indicador y tanto este como el EA tienen +0.26

2 He mirado y acabo de comprobarlo de nuevo; el indicador no coincide con el precio de cierre de la barra anterior (el 1º sí, el 2º no)

Así que se empecinan en demostrarme que converge, y yo digo que no

¡¿Dónde está la pendiente resbaladiza?!

 

Pues me equivoqué, empecé a hacer capturas de pantalla y me di cuenta de que ambos buffers no coinciden, el primero a ratos el segundo a ratos

Solía golpear zonas coincidentes todo el tiempo o la situación ha empeorado con la nueva construcción.

 
¡Doctor, me están ignorando!
 
Hora 2010.07.01 01:20 buff1-1.48213 buff2-1.49462

Impresión: precio de la vela buff1-open (01:20) EURUSD+0,26, precio de la velabuff2-open (01:19) GBPUSD.

Por supuesto, no debe coincidir con el indicador. Y no hay sincronización de tiempo en el indicador, es decir, si no hay una barra en el historial, entonces la lectura del indicador para GBPUSD a las 01:20 no será igual al precio de cierre a las 01:20. Este es otro asunto de curvatura.


Pero los datos de taki en GBPUSD no aparecen desde el inicio de la prueba.

¿No necesita una comprobación? Las metacotizaciones han prometido encargarse de la sincronización. Además, sigue habiendo un cheque por la coincidencia del importe total.

¿Y por qué si se aplica el indicador al gráfico, los valores son diferentes y coinciden con los precios de apertura?

 
La ausencia de una barra de minutos en las comillas es muy común y MetaQuotes apenas ha prometido nada en este caso. El número de barras no ayuda en absoluto.

La sincronización está presente durante la prueba, pero no desde el inicio de la misma.

