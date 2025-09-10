Errores, fallos, preguntas - página 47
Entiendo que hay un problema de sincronización en el probador
El indicador muestra los precios de cierre EURUSD GBPUSD
Mi solicitud se ha cerrado cuatro veces)
Me pasé mucho tiempo hablando con el respetado MetaQuotes y demostrándoles que tenían un fallo, y me dijeron que no había ningún fallo.
Sin embargo, me mantuve en mi posición y me aconsejaron que preguntara a la comunidad.
construye 292.
Boof1 es el precio de cierre de la última barra del EURUSD en el momento del primer tick+0,26, es decir, el precio de apertura+0,26.
Boof2 - el mismo precio de cierre de la barra de GBPUSD al principio, la última barra antes del inicio de la prueba. Luego el precio de cierre de la barra anterior.
A pesar de algunas maldades, podemos ver que no hay que esperar a que se carguen todos los símbolos durante la prueba. Los datos sobre el GBPUSD en la zona probada no están disponibles inmediatamente, al principio sólo está disponible el período de historia antes de la prueba.
1 lo es pero lo estoy comparando con el indicador y tanto este como el EA tienen +0.26
2 He mirado y acabo de comprobarlo de nuevo; el indicador no coincide con el precio de cierre de la barra anterior (el 1º sí, el 2º no)
Así que se empecinan en demostrarme que converge, y yo digo que no
¡¿Dónde está la pendiente resbaladiza?!
Pues me equivoqué, empecé a hacer capturas de pantalla y me di cuenta de que ambos buffers no coinciden, el primero a ratos el segundo a ratos
Solía golpear zonas coincidentes todo el tiempo o la situación ha empeorado con la nueva construcción.
Hora 2010.07.01 01:20 buff1-1.48213 buff2-1.49462
Impresión: precio de la vela buff1-open (01:20) EURUSD+0,26, precio de la velabuff2-open (01:19) GBPUSD.
Por supuesto, no debe coincidir con el indicador. Y no hay sincronización de tiempo en el indicador, es decir, si no hay una barra en el historial, entonces la lectura del indicador para GBPUSD a las 01:20 no será igual al precio de cierre a las 01:20. Este es otro asunto de curvatura.
Pero los datos de taki en GBPUSD no aparecen desde el inicio de la prueba.
Y no hay sincronización de tiempo en el indicador, es decir, si falta una barra en el historial, la lectura del indicador para el GBPUSD a las 01:20 no será igual al precio de cierre a las 01:20.
¿No necesita una comprobación? Las metacotizaciones han prometido encargarse de la sincronización. Además, sigue habiendo un cheque por la coincidencia del importe total.
¿Y por qué si se aplica el indicador al gráfico, los valores son diferentes y coinciden con los precios de apertura?
¿Es necesario comprobarlo, ya que las metacomillas prometieron encargarse de la sincronización? Además, aún queda un cheque por el importe total a igualar.
La ausencia de una barra de minutos en las comillas es muy común y MetaQuotes apenas ha prometido nada en este caso. El número de barras no ayuda en absoluto.
La sincronización está presente durante la prueba, pero no desde el inicio de la misma.
¿Por qué entonces si se aplica un indicador al gráfico, los valores son diferentes y coinciden con los precios de apertura?