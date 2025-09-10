Errores, fallos, preguntas - página 55
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Bueno...
No creo que deba ser así, ¿y tú?
¿Por qué no iba a serlo? Si no ha habido un solo tick en un minuto, tampoco se formará la correspondiente barra de un minuto. Esto ya se ha discutido muchas veces.
Tomo el precio de un minuto cerrado y lo escribo en el registro.
Y aquí está la foto, la barra está formada.
¿Por qué no? Si no ha habido un solo tick durante un minuto, tampoco se formará la correspondiente barra de un minuto. Esto se ha discutido muchas veces.
¿No sería más lógico generar una barra en la que todos los precios sean iguales al precio de cierre de la barra anterior?
Y sobre esto, me gustaría escuchar una reacción
¿No sería más lógico generar una barra en la que todos los precios sean iguales al precio de cierre de la barra anterior?
Y para los usuarios a los que les saltan estas barras, ¡haz una marca en la configuración! No quiero que se muestren.
Al fin y al cabo, los indicadores están distorsionados.
No hay garrapatas, no hay barras. Antes de intentar una discusión, busque discusiones similares enhttps://www.mql5.com/ru/forum y en nuestro foro original https://www.mql5.com/ru/forum
Nos hemos pronunciado muchas veces sobre este tema, nuestra opinión no va a cambiar. No hay garrapatas - no hay barras.
No hay garrapatas, no hay barras. Antes de intentar una discusión, busque discusiones similares en https://www.mql4.com/ y en nuestro foro original https://www.mql5.com/ru/forum
Nos hemos pronunciado muchas veces sobre este tema, nuestra opinión no va a cambiar. No hay garrapatas, no hay barras.
De acuerdo, no es eso de lo que estamos hablando.
Y sobre el tema "Sin garrapatas, no hay bares" podríamos iniciar un hilo aparte.
No pude obtener el valor del indicador en la barra actual en mi probador multidivisa en absoluto (aunque no lo necesito, pero aún así). Aquí está la construcción:
double Buf[2]; // в начале программы
Hnd=CopyBuffer(M_Handl[In][AO_D],0,0,2,Buf); // В теле функции OnTimer
if(Hnd <= 0) {Print("Не удалось скопировать индикатор Ac_D. Error = ", _LastError); PlaySound("alert.wav"); return(-1);}
Indik[In][AO_D][0] = Buf[1]; // На самом деле это бар № 1
Indik[In][AO_D][1] = Buf[0]; // А это бар № 2
¿Y todavía no pude conseguir la barra 0?
Si necesitas copiar una cantidad predefinida de datos, es mejor hacerlo en unbuffer asignado estáticamente para evitar una sobreasignación de memoria innecesaria.
Independientemente dela propiedad que tenga el array receptor - as_series=true o as_series=false, los datos se copiarán de forma que el elemento más antiguo en el tiempo estará al principio de la memoria física asignada al array.
Según la documentación, Buf[1] debería ser el 0, pero sigue siendo el 1, y Buf[0] es el 2.
Estaba ejecutando Multicurrency en EURUSD H1, mientras leía los datos de AO en EURUSD D1.
¿Así que lo ejecutas en un instrumento y tratas de tomar el precio de la barra actual en el otro?
Me parece que el tick del segundo instrumento llega más tarde, por eso hay tensión con la barra actual.
Veo que el registro en su mayoría no coincide, pero ha coincidido una vez (primera y última línea).
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Time EURUSD2010.07.01 01:34 mas1(EURUSD)-1.22251 mas2(GBPUSD)-1.49516
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Hora EURUSD2010.07.01 01:33 Hora GBPUSD2010.07.01 01:32 mas1(EURUSD)-1.22264 mas2(GBPUSD)-1.49512
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Hora EURUSD2010.07.01 01:32 Hora GBPUSD2010.07.01 01:31 mas1(EURUSD)-1.22241 mas2(GBPUSD)-1.49515
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Hora EURUSD2010.07.01 01:31 Hora GBPUSD2010.07.01 01:30 mas1(EURUSD)-1.22248 mas2(GBPUSD)-1.49523
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Hora EURUSD2010.07.01 01:30 Hora GBPUSD2010.07.01 01:29 mas1(EURUSD)-1.22245 mas2(GBPUSD)-1.4951
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Hora EURUSD2010.07.01 01:29 Hora GBPUSD2010.07.01 01:28 mas1(EURUSD)-1.22257 mas2(GBPUSD)-1.4948
2010.07.19 15:50:02 Core 1 Hora EURUSD2010.07.01 01:28 Hora GBPUSD2010.07.01 01:28 mas1(EURUSD)-1.2224 mas2(GBPUSD)-1.49467
Palabra clave OnTimer