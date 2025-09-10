Errores, fallos, preguntas - página 57
1. No volvió a funcionar. El desplazamiento mediante Ctrl+Tab, Ctrl+Mayús+Tab funciona, pero el foco de entrada permanece en la ventana del editor. ¿Tal vez haya algunas peculiaridades de la reproducción?
2. ¿qué debe hacer Alt+A? Si se mueve por edición y reemplazo, se hace por Shift+Tab, Tab.
Sí, el foco - en la ventana del editor permanece... El propio cursor de texto NO es visible... Aparece al hacer clic en la pestaña con el nombre del archivo...
clic, doble clic, teclas de flecha - sí, el carro se mueve, pero el cursor de TEXTO no es visible... alternativamente, puede aparecer después de un tooltip...
Alt+A - en el cuadro de diálogo Reemplazar - por lo general Reemplazar &Todo - reemplazar todo por tecla de acceso rápido...
MT-294 build, XP SP3
¿Alguna otra peculiaridad? ¿Aparece en algún archivo del editor?
¿No hay desplazamiento cuando se empieza a escribir desde el teclado? ¿El cursor permanece invisible durante la introducción de datos?
Al arrancar inicialmente desde el terminal usando F4 - no hay problema...
Pasar del terminal al editor y viceversa - con Alt+TAB... Acciones normales en el terminal - Probador-Configuración-Inicio... Gráfico... volver al editor - Alt+TAB...
algunos archivos tienen cursor _algunas veces_ (ir por ctrl+TAB)
desplazamiento - si el carro está al principio del archivo y el área visible está al final (el ratón sobre la barra de desplazamiento se estira) - normal - se mueve al principio del archivo cuando se pulsa la tecla...
Cursor durante la entrada - no visible...
Al hacer clic - la posición del carro cambia - el cursor no es visible...
En DoubleClick - selección - al mover el carro - el carro se deselecciona, el cursor - no es visible...
La compilación F7 también oculta el cursor...
Y este punto - si cierro cualquier otro (no MT... navegador, por ejemplo, calculadora...) ForegroundWindow o alt-tab de ellos - el cursor está allí...
El patrón superior está en formato hexadecimal de MT4, el inferior es de MT5:
Pregunta: ¿a qué se debe este formato complicado en el segundo, por qué? ¿Es posible volver todo a la forma en que estaba en MT4, sin esos 00 en cada símbolo? Esto no es conveniente para mí, porque creo que la mitad de la información es simplemente vacía y superflua.
MetaTrader 5 es totalmente unicode y soporta cadenas en cualquier idioma.
Por ello, las configuraciones también son unicode, para que los textos multilingües puedan guardarse y leerse correctamente. Como el texto unicode es absolutamente estándar, no hay problemas con él. Se abre en muchos programas, incluido el bloc de notas.
¿Qué tiene que ver el bloc de notas con esto? No necesito mirarlo con los ojos, necesito usar el parser para analizar las cadenas. Y no estoy analizando con notepad, sino con ActivePerl. Así que antes de analizar, digamos, todos los values2=\d+.\d+ de cierto tipo de contenedor <object>...</object> de MT5-template, debería primero analizar todos los 0x00 pares, luego debería hacer los reemplazos necesarios, devolver 0x00 y sólo después de eso alimentar MT5. O bien otra dislocación: a lo largo del camino del archivo, tenga en cuenta estos mismos 0x00 en línea regular a través de cada carácter requerido preestablecido: v 0x00 a 0x00 l 0x00 u 0x00 e 0x00 2 0x00 = etc. (el ejemplo es simplista, en realidad la v, la a, la l, la u, la e, la = y otros caracteres también deben ser convertidos a hexadecimal). Otro caso es el de MT4, donde no había problemas, todo parecía y era un simple formato de texto. El análisis hexadecimal es generalmente malo sin una necesidad clara e inevitable, pero las plantillas legibles para el ser humano, en mi opinión, no es el caso en el que se necesita tal complejidad.
Si no se trata de rodear el problema con los métodos complicados anteriores, tal vez haya una manera más fácil.
Para los ojos, sólo mencionaba el bloc de notas.
Sí, tendrás que utilizar bibliotecas unicode para el análisis sintáctico.
Desarrolladores, sobre mi cuenta - ¿Puedo aumentar elapalancamiento de mi cuenta demo de 100 a 500?
Realmente necesito tener dos cuentas, una con Apalancamiento = 100, la otra con Apalancamiento = 500.
En la versión 294 me encontré con esta cosa interesante (no estaba allí antes).
Al iniciar el editor, la barra del navegador se muestra ahora de forma extraña (después de cambiar de pestaña, está bien) ....