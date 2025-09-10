Errores, fallos, preguntas - página 46
¿El terminal no mostró la pérdida de conexión?
si es una rueda giratoria, no parece serlo. (Lo he visto en el registro de mensajes, el indicador si no hay datos al respecto). lo único era exacto. 1 servidor es gris, los otros tres son verdes. Ojalá tuviera una captura de pantalla ((
se adjunta el registro de mensajes
Preguntas:
1. ¿Existen antivirus o cortafuegos (incluido uno integrado en Windows)? ¿Qué tipo de conexión a Internet utiliza?
2. ¿estaba ocurriendo este problema antes?
3. ¿Qué cartas de instrumentos estaban abiertas?
4. Lo que sucedió a las 10:01: - en este momento el terminal se volvió a conectar, pero con éxito.
Gracias por el registro - ahora está más claro lo que está pasando - el terminal se autenticó y sincronizó con éxito antes de perder la conexión.
1. nodo 32 business versión 4.2.40.10 + firewall de Windows siempre activado, nada más. Módem ADSL ISP Stream.
2. no, es la primera vez
3. 12 gráficos.
4. miedo a equivocarme pero creo que fue cuando hice la actualización, hoy salieron los parches de windup. en el mensaje de node los actualicé.
Hubo una interrupción de la conexión, la conexión se configuró para que se restablezca sola. Pero hubo dos acontecimientos que pudieron afectar a la conexión
Otra vez. Los cuatro servidores están caídos.
Es fantástico, si entiendo bien los tienes en diferentes partes del mundo, y de repente están todos a la vez...
Nos disculpamos.
Hay un problema con la terminal...
En primer lugar, una pregunta. ¿Es diferente el procedimiento y el proceso para iniciar el terminal desde la línea de comandos (acceso directo) - una opción y desde el editor por F4.
Descripción del problema. Ejecutar con acceso directo, inmediatamente se estrelló y no se carga, informando de un error fatal (nota: En uno de los gráficos se mantuvo colgando Asesor de Expertos).
Arranco el editor y presiono F4 - todo se carga y funciona normalmente. Quito el Asesor Experto que cuelga en el gráfico después de dicha carga.
Lo vuelvo a intentar con el acceso directo. Funciona increíblemente. Cuelgo el EA. Crash!!!!
Si intento arrancarlo con F4, luego borrar y colocar va sin errores.
Funciona en el optimizador y en el probador.
??????
El experimento demostró que no es el caso de todos los EA. Así que parte del problema está en el código. Pero también hay preguntas para el terminal.
Si el error está en el código, entonces por qué en un caso todo funciona y en el otro se bloquea.
Y luego por qué se bloquea sin que se intente explicar el motivo. Ahora filtraré el código.
Haga su solicitud a través de servicedesk.
SZY Especifica la versión y la tasa de bits del terminal
¿Dónde puedo ver la tasa de bits?
He rellenado la solicitud.
construir 292
En servicedesk encontré una de mis aplicaciones 17988 no cerrada.
Me pasé mucho tiempo hablando con el respetado MetaQuotes y demostrándoles que tenían un fallo, y me dijeron que no había ningún fallo.
Sin embargo, me mantuve firme y me aconsejaron que preguntara a la comunidad.
Así, tenemos un indicador y un Asesor Experto que toma los valores del indicador.
Inicie el probador para EURUSD del 01.07.2010 al 02.07.2010 en М1
Miramos el registro y vemos que los valores de un buffer cambian, y el otro no.
Esto dura una hora y luego el segundo buffer está vivo, pero si miras los valores del indicador no coincide.
Incluso intenté cambiar la cuenta y volver a cargar el historial, pero no sirvió de nada.
Aquí hay un enlace a mi terminal en rar 90mbhttp://dl.dropbox.com/u/6290215/MetaTrader%205%201111.rar, todo está configurado allí
Y el indicador con el asesor en el archivo adjunto