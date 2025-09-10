Errores, fallos, preguntas - página 54
Estaría bien que nos pusieras a todos un ejemplo de indicador que funcione bien en el gráfico y en el probador.
He cambiado mi versión, ahora los valores del indicador en el gráfico coinciden con el historial pero los valores en el probador no.
¿Qué he hecho mal?
Y el Asesor Experto
Así que vuelvo a las andadas)
Si obtiene los valores del indicador a través del comprobador, serán diferentes de los valores del indicador y de los datos históricos.
Para comprobar esto, vamos a ejecutar prover.mq5 desde el 01.07.2010 en el EURUSD para el período M1, observar el registro y ver los precios reales.
Hola, no puedo entender la función SymbolInfoSessionTrade(), o más bien los dos últimos parámetros: inicio de sesión y fin de sesión. Puedo leer en la ayuda:
Permite obtener la hora de inicio y la hora de finalización de la sesión de negociación especificada para un símbolo y un día de la semana determinados.
Resulta que para averiguar la hora de inicio y fin de una sesión de negociación, debería conocer ya la hora de inicio y fin de la sesión de negociación (en segundos), lo cual no es coherente.
En estos parámetros, la funciónSymbolInfoSessionTrade( ) pasa variables que registrarán la hora de inicio y de finalización.
Por cierto, hay un error en la ayuda:
uintsession_index,// nombre del símbolo
En estos parámetros de la funciónSymbolInfoSessionTrade( ) se pasan variables en las que se escribirán las horas de inicio y fin.
Está trabajando con los valores actuales en una barra sin terminar.
Prueba esto
O bien establecer las series temporales de las matrices.
Y te niegas obstinadamente a responder por qué las comillas están al principio.
En el EURUSD parece que ha empezado a coincidir)
Si ese es el caso, entonces debes mantener 2 matrices de tiempo. Algunas veces se copia del EURUSD, otras del GBPUSD
Si ese es el caso, entonces debes mantener 2 matrices de tiempo. Algunos tiempos deben copiarse del EURUSD, otros del GBPUSD
Bueno.
No creo que deba ser así, ¿y tú?