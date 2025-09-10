Errores, fallos, preguntas - página 48

Swan:

No he visto eso. El indicador siempre parece mostrar los precios de cierre.

Me refería a que muestra todo correctamente, pero cuando funciona en el probador los valores son erróneos.

En un principio me refería al hecho de que los valores del gráfico no coinciden con los del comprobador

 

ddd06:

EL VALOR DEL INDICADOR EN EL GRÁFICO NO COINCIDE CON EL VALOR EN EL PROBADOR

No debería coincidir)

Para el EURUSD, será el precio de apertura, y el valor del indicador será el precio de cierre.

En el caso del GBPUSD, el desajuste temporal está casi garantizado.

Imprime los valores del indicador y el indicador toma el precio de cierre.

¿Por qué se garantiza una falta de coincidencia en el probador pero una coincidencia en el gráfico?

 
1.

Swan:

Buf1 es el precio de cierre de la última barra del EURUSD en el momento del primer tick+0,26, es decir, el precio de apertura+0,26.

2. En el probador, hasta ahora teóricamente) se garantiza que las barras de diferentes símbolos con la misma fecha/hora terminarán al mismo tiempo. no más...
 

Primera imagen - El inductor muestra en 2010.07.01 1:20 I2=1.49579

Segunda imagen - Precio de cierre del GBPUSD 1,49579 a la 1:48.

  
for(double i=0;i<0.03;i+=0.0025)
  {
   double k=10000;
   Alert(i*k-MathRound(i*k));
  }

Los números no salen exactamente, por 000000000,1 menos o más que exactamente 0,25 por ejemplo 0,25000000000001

 
RomanIgorevi4:

Los números no salen exactamente, a 000000000,1 menos o más que exactamente 0,25 por ejemplo 0,25000000000000000001

En primer lugar, una petición estándar: insertar el código correctamente.

En segundo lugar, será útil leer el artículo Características especiales del trabajo con números de tipo double en MQL4 y la sección Tipos reales (double, float) en la documentación de MQL5.

Swan:

Primera imagen - El inductor muestra en 2010.07.01 1:20 I2=1.49579

La segunda imagen - Precio de cierre GBPUSD 1,49579 a las 1:48.

He comprobado los valores del símbolo actual, es todo lo mismo.

Voy a modificar el indicador a ver qué pasa.

Si quisiera utilizar el algoritmo, tendría que mirar las instancias de los símbolos.

¡¡¡GraciasSwan!!!

 

Una pregunta a la fraternidad de escritores, no un error o un bug, sino una pregunta que puede sugerir...

Quiero obtener el nombre del puntero dentro de la clase pero no funciona.

En general, la esencia del asunto es que quiero que el nombre de la cadenadel objeto gráfico se asigne automáticamente.

Quiero obtener un nombre de cadena para él automáticamente.

Cuando se instala el objeto gráfico desde el método de la clase, el nombre debería asignarse automáticamente en función del cursor.

Todavía no sé cómo hacerlo, creo que podemos hacerlo desde cero.

mql5:

Haga su solicitud a través de servicedesk.

SZY especifica la versión y la tasa de bits del terminal

Y cómo podría recuperar la versión de 32 bits, el trabajo está en marcha)

