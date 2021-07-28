Deseos para MT5 - página 56
Me gustaría poder obtener las coordenadas de los píxeles de los objetos precio-tiempo. Esto daría la posibilidad de coordinar los precios con la pantalla y evitaría problemas con diferentes resoluciones de pantalla.
Entonces podemos crear un objeto de línea de tendencia de fondo que se mueva permanentemente por
A continuación, la salida ajustaría la visualización estableciendo (primera barra visible) (máximo de la ventana) (última barra visible) (mínimo de la ventana) y recibiría sus coordenadas de píxeles y recalcularía todos los elementos etiquetados teniendo en cuenta la visualización.
Así, en una resolución, el campo del gráfico tiene 700 píxeles en la otra 1000.
¡Buenas tardes!
¿Es posible trabajar con varios gráficos en varios monitores al mismo tiempo en una plataforma MT5?
como se aplica, por ejemplo, en la plataforma Thinkorswim
Y sería bueno añadir aquí también el número de bar actual, sería práctico:
Sería genial que las noticias del terminal se abrieran en el navegador por defecto de la sandía (FF, opera, etc.) en lugar de IE.
Más concretamente, los enlaces que se abren al ver las noticias, pero creo que sería un poco difícil de implementar, aunque... :)
El número de barra se realiza mediante un simple indicador. Yo mismo lo hacía en el 4.
Aquí habría una dificultad, la serialidad.
Algunas personas necesitan la barra 0 como la actual, y otras la necesitan como la más antigua, por lo que la sugerencia de Stringo es una de las más sensatas desde este punto de vista.
Sería estupendo que las noticias del terminal se abrieran en el arbuser por defecto (FF, opera etc) en lugar de IE.
Más precisamente los enlaces que se abren al ver las noticias, pero creo que eso sería un poco difícil de implementar... :)
Por ejemplo, queremos pasar un valor de retorno por un método de un objeto, y tenemos que introducir el nombre del objeto y el método completamente de forma manual.
Sugiero que mantengamos el filtro de autocompletado, pero que pongamos las variables coincidentes al principio de la lista y las resaltemos en verde, y todas las demás debajo y las resaltemos en amarillo.
La ventana muestra, por ejemplo, los valores de OHLC, y los valores de los indicadores - corresponden al número de la barra donde se encuentra el cursor. Este número de barra debe aparecer. Esto se debe a que tenemos que contarlos manualmente en la pantalla. O tenemos que adjuntar un simple indicador a cada gráfico.
No es lógico mostrar el valor en el eje Y, pero no para qué valor en el eje X.