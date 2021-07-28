Deseos para MT5 - página 59
Para trabajar con objetos gráficos necesitamos el evento de cambio de tamaño de la ventana.
Permítanme explicar un ejemplo de por qué (hay muchos otros ejemplos en los que esto será necesario).
Tenemos un control "Grid", por ejemplo:
cambiamos el tamaño de la ventana y obtenemos una imagen como ésta:
ahora llamamos a un método de la clase para redimensionar y obtenemos:
Así, nos vemos obligados a controlar constantemente las dimensiones de las ventanas por nosotros mismos, lo que no es bueno para el rendimiento general.
Además, necesitamos controlar no sólo en OnTick sino también en el temporizador, porque no hay ticks en los fines de semana, por ejemplo.
Para trabajar con objetos gráficos, el evento de redimensionamiento de la ventana gráfica es muy necesario.
Para trabajar con objetos gráficos, el evento de redimensionamiento de la ventana gráfica es muy necesario.
Yo apoyo esto. Además, necesitamos el evento de cambio de las propiedades del gráfico en absoluto, porque a veces tenemos que controlar no sólo el cambio de tamaño de la ventana. Escribí una petición a servicedesk antes de Año Nuevo.
ChartEvent puede lanzar un evento especial sobre el cambio de las propiedades de la ventana.
Lo siento... No entiendo, ¿es una pregunta o una afirmación?
Si es una declaración, puedes lanzarla, pero tienes que supervisarla tú mismo, y es un recurso...
Si la pregunta - entonces un evento separado en ChartEvent es ideal....
Nosotros mismos lanzaremos dicho evento en OnChartEvent, para que los desarrolladores puedan manejar fácilmente los cambios significativos en el entorno gráfico.
La tarea ya está planteada, veamos la solución.
¡Genial!
También me gustaría ocuparme de mi ticket #35077...
Lee este artículo Crear un cuadro de indicadores utilizando clases de la Biblioteca Estándar y la API de Google Chart, en él el autor ha implementado el escalado, quizás te ayude
No se trata de escalar, sino del punto de llamada de esa escala....
He hecho una comprobación rápida y tiene todo lo que he escrito arriba:
La función OnTimer() monitoriza el tamaño de la ventana, y ajusta el tamaño del marcador si es necesario, también monitoriza la llegada de operaciones al igual queOnCalculate(), en caso de que los ticks lleguen con menos frecuencia que 1 por segundo.
